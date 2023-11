Poliisilla on parhaillaan käynnissä operaatio Koskenkorvan kylässä Ilmajoella

Pohjanmaan poliisilla on käynnissä operaatio Koskenkorvan kylässä Ilmajoella. Paikalla on useita poliisin partioita. Poliisi on luvannut tiedottaa tilanteesta myöhemmin.

Uutinen päivittyy.