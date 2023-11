Ministeri Rantasen sutkautus turvapaikkaa hakevasta Putinista levisi kulovalkean tavoin Venäjän ja Ukrainan mediassa

Viime viikon lopulla venäjäkielinen oppositiomedia SVTV News julkaisi Telegram-kanavallaan otteen Ylen torstaisesta A-Talkin jaksosta, jonka aiheena oli itärajalle tarvittavat rajoitustoimet.

SVTV News:n jakamassa kohdassa sisäministeri Mari Rantanen (ps.) rinnasti nykytilannetta siihen, että jopa Venäjän presidentti Vladimir Putin voisi hakea Suomesta turvapaikkaa.

Video oli tekstitetty venäjäksi.

– Jos me jatkamme näin, varsinkin tällaisessa tilanteessa, niin sehän tarkoittaa sitä, että kuka tahansa mistä tahansa maailmasta voi päättää, että minä menen Suomeen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun Vladimir Putin tulee tuosta rajan yli ja sanoo asylum, niin hänhän jää tänne loppuiäkseen, Rantanen sanoi.

SVTV News kommentoi ironisesti Rantasen lausuntoa:

– Todista, Vanja, että sä et ole Putin, niin sut päästetään Suomeen. Putineja on monia, mutta toimivia rajanylityspaikkoja on vain yksi, media kirjoitti videon saatesanoiksi.

SVTV News:n julkaisun jälkeen video Rantasen Putin-kommentista levisi venäjänkielisessä sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin. Sekä oppositiomediat että Kremlin-mieliset tiedotusvälineet kiinnittivät huomiota tähän videoon.

Asiasta kirjoittivat muun muuassa Federalpress, Krasnaja Vesna, Donpress, Infovoina ja Zmaps.

Jotkut lehdet ja YouTube-blogaaajat käyttivät uutisissaan ja videossaan raflaavia ja harhaanjohtavia otsikoita, kuten ”Suomi on valmis antamaan Putinille turvapaikan” ja ”Suomi tarjosi Putinille turvapaikkaa”.

Ukrainan tiedotusvälineet eivät myöskään jättäneet huomiotta ministeri Rantasen lausuntoa. Ukrainassa asiasta uutisoivat Politika Strani, Novini Live, Allkharkov, Informator.ua ja Innkorr.

Ukrainan tiedotusvälineet käsittelevät uutisen neutraalilla sävyllä, vaikka Politika Strani sanoi uutisissaan, että Rantasen kommentti oli ”naurettava” ja Newformat.info julkaisi jutun verkkolehden osiossa, jonka kategoriana on ”uteliaisuus”.

Myös TikTokissa on jaettu ukrainaksi tekstitettyä videota Rantasen kommentista.

A-Talkin jaksossa sisäministeri Rantasen kanssa keskustelivat vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sekä kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Rantasen puheenvuoron väliin huomautettiin, että Kansainvälisen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen Putinista.

– Me voimme laittaa hänet vankilaan sitten ja käynnistää se prosessi, Andersson kommentoi.

Katso videolta sisäministerin kommentti A-Talkissa torstaina 23.11.