Helsinki on myymässä Tennispalatsia

Kuva: imago stock&people/ All Over Press

Tennispalatsin kauppahinta on 30 miljoonaa euroa. Se on menossa kiinteistöalan yhtiö Niamille.

Kauppahinta tulee olemaan 30 miljoonaa euroa. Se on sama, mitä Niam tarjosi kaupungille, kun Tennispalatsin myyntiä vasta suunniteltiin ja kaupunki käynnisti tarjouskilpailun.

Kaupunki omistaa edelleen Tennispalatsin tontin, jolloin ostajan kanssa tehdään vuokrasopimus. Tontin vuosivuokra tulee olemaan noin 800 000 euroa. Niamin on myös mahdollista ostaa tontti 20 miljoonalla eurolla.

Niam on yksi pohjoismaiden suurimmista kiinteistönomistajista ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa.

Tennispalatsin myynti liittyy Helsingin strategiaan, jonka mukaan kaupunki luopuu tiloista, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan.

Asia päätettiin kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 27. marraskuuta. Seuraavaksi se etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

”Voidaan jatkokehittää monenlaisiin käyttötarkoituksiin”

Yhtiön Suomen maajohtaja Antti Muilu kertoi Ylelle syyskuussa, että Tennispalatsissa useita kiinnostavia puolia.

– Sen sijainti on loistava, keskellä Helsinkiä. Siinä on erittäin hyvät vuokralaiset ja historia on osoittanut, että Tennispalatsi on joustanut erilaisiin käyttötarkoituksiin. Uskomme, että se on kohde, joka säilyttää arvonsa pidemmälläkin aikavälillä.

Tällä hetkellä Tennispalatsin suurin vuokralainen on Finnkino. Sen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2035 asti.

Sen jälkeen yhtiöllä on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta viidellä vuodella. Finnkino on toiminut Tennispalatsissa yli 20 vuotta.

– Näemme, että kiinteistöä voidaan jatkokehittää hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin, mutta tällä hetkellä luonnollisesti kunnioitamme sitä toimintaa, mitä vuokralaisilla tiloissa on, sanoi Muilu syyskuussa.

Tennispalatsin tiloissa toimii myös Helsingin taidemuseo HAM, jolle kaupunki jo etsii uusia tiloja.

Tennispalatsia ei saa purkaa

Tennispalatsi päätettiin rakentaa, kun vuodeksi 1940 suunniteltuja Helsingin olympialaisia varten tarvittiin autojen huoltorakennus.

Helge Lundström suunnitteli funktionalistista tyyliä edustavan rakennuksen, joka valmistui alun perin kaksikerroksiseksi vuonna 1937.

Tennispalatsi on määritelty kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi.

Rakennus on suojeltu, eikä sitä saa purkaa tai muuttaa niin, että katujulkisivujen tai vesikaton tyyli muuttuisivat.