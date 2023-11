Miesten välisestä seksistä aiheutuva verenluovutusrajoitus poistuu maanantaina

Maksullinen seksi ja miesten välinen seksi aiheuttivat lähes kaikissa Euroopan maissa 1990-luvulta lähtien pysyvän luovutusesteen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suurin osa maista on siirtynyt pysyvästä luovutusesteestä määräaikaiseen.

Miesten välisestä seksistä aiheutuva verenluovutusrajoitus poistuu ensi maanantaina eli 4. joulukuuta. Tämän jälkeen seksikäyttäytymiseen liittyvät varoaikakäytännöt ovat samat kaikille.

– Olemme todella iloisia, että voimme tehdä tämän muutoksen, Veripalvelun Instagram-päivityksessä kirjoitetaan.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea antoi elokuussa uuden määräyksen verenluovutuksen esteellisyyssäännöissä. Määräyksessä muutettiin verenluovutuksen soveltuvuuskriteerejä niin, että väliaikainen verenluovutuskielto miesten välisen seksin jälkeen poistuu.

Enää mukana ei ole siis rajoituksia, jotka perustuisivat sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Seksi uuden, vaihtuneen tai usean seksikumppanin kanssa aiheuttaa henkilölle neljän kuukauden väliaikaisen verenluovutuskiellon.

Päätöstä on pidetty erinomaisen tärkeänä. Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo sanoi Ylelle aiemmin, että päätös on merkittävä viranomaisten yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen vuoksi.

– Hyvä että uudistus vihdoin tehdään. Vanha rajaus, joka oli kohdistettu homomiehiin, on epäoikeudenmukainen ja ylläpitänyt stigmaa heitä kohtaan. On tärkeää että Suomi liittyy niiden maiden joukkoon, joissa erityissäännös on poistettu, Tarjamo toteaa.

Vuonna 2021 tilannetta helpotettiin hieman, kun vuoden luovutuskielto lyheni neljään kuukauteen. Asiaa on kuitenkin tähän asti pidetty epätasa-arvoisena ja syrjivänä.