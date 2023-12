Hyvinvointialue sai vain kaksi tarjousta yöpäivystyksestä: virolaisfirma oli pakko valita, koska toinen ei olisi suoriutunut tehtävästä

Keski-Suomen hyvinvointialueella ei ollut juuri valinnanvaraa sairaala Novan yöpäivystyksen uuden toimijan valinnassa. Hyvinvointialue sai heinäkuussa päättyneeseen kilpailutukseen vain kaksi tarjousta. Niiden tekijät olivat virolainen Medimatkat Oy sekä Suomen Tehohoitajat Oy Helsingistä.

Hyvinvointialue teki sopimuksen kilpailutuksen voittaneen Medimatkojen kanssa. Sopimus alkaa vuodenvaihteesta ja kestää seuraavat kolme vuotta. Uuden sopimuksen alkuun asti Novan yöpäivystystä pyörittää yksityisen terveyspalveluyhtiön Pihlajalinnan omistama Seppälääkärit.

Yöpäivystykset ovat kokonaan ulkoistettuja tai niitä tekevät ainakin osaksi ostolääkärit useilla hyvinvointialueilla ympäri maata.

Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelujohtaja Jari Raudasoja Keski-Suomen hyvinvointialueelta sanoo, että suurin syy yöpäivystyksen ostopalvelun takana on lääkäripula.

Mikä on perimmäinen syy yöpäivystyksen ulkoistukseen?

– Kyse on resurssin hankinnasta ja täydennyksestä, ei varsinaisesta ulkoistuksesta. Myös omat lääkärit voivat tehdä jatkossakin yöpäivystyksiä, mutta halukkuus on toki vähentynyt vuosien mittaan. Aikaisempien sopimusten irtisanomisen vuoksi oli uhkana, että omat lääkärit joutuisivat tekemään myös öitä ilta- ja viikonlopun kiirevastaanottojen lisäksi. Niitä on hyvinvointialueella kahdeksassa sote-toimipisteessä, ja niihin oma lääkärikunta on sitoutunut.

– Yleislääkäritasoinen yöpäivystys on pitkään järjestetty ostopalveluna. Kiristyneen hoitotakuun ja 15 prosentin lääkärivajeen vuoksi päivätyö on hektistä ja kuormittavaa. Yöpäivystyksen jälkeinen lepoaika heikentäisi entisestään potilaiden hoitoon pääsyä päivisin sekä hoidon jatkuvuutta. Jos yöpäivystys olisi omaa toimintaa, se vähentäisi noin 4 000 lääkärikäyntiä päiväajalta vuodessa eli 3–4 lääkärin vuosityöpanoksen. Potilaiden kannalta tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta on varmistaa ammattilaisten resurssi päiväaikaan lähipalvelupisteissä.

Mikä virolaisyrityksen valinnassa painoi?

– Kokonaisarviossa tarjoajista parempi voitti, myös hinta ratkaisi – se ei ollut kohtuuton. Referenssit vastaavasta toiminnasta olivat riittävät. Pystyimme tekemään päätöksen hankinnasta, eikä hakua tarvinnut jatkaa.

Oliko toinen tarjoaja edes vakavasti otettava?

– Olisimme varmasti pyytäneet lisäselvityksiä, jos päätös olisi jouduttu tekemään vain tarjouksen perusteella. Tämän enempää en pysty ottamaan kantaa.

Oliko siis pakko valita virolainen yritys?

– Näistä kahdesta vaihtoehdosta näin kannatti tehdä. Toinen vaihtoehto olisi ollut jatkaa hakua.

Onko ulkoistuksen taustalla se, että omat julkisen puolen lääkärit eivät halua päivystää öisin?

– Osin näinkin, mutta päiväaikaisen resurssin varmistaminen työnantajan näkökulmasta on myös iso syy. Ilta- ja viikonloppupäivystyksen järjestäminen lisää työkuormaa merkittävästi, ja siihen meidät lääkärit osallistuvat kattavasti. Jos omat lääkärit osallistuisivat yöpäivystyksiin nykyistä enemmän, lääkäripulan takia olisi painetta käyttää ostolääkäreitä päivisin. Se ei ole hoidon jatkuvuuden kannalta hyvä asia.

Eli ostolääkäri on pienempi paha öisin kuin päivisin?

– Ehdottomasti.

Miten vastaatte potilaiden huoleen virolaisen yrityksen valinnasta?

– Kaikki muutokset herättävät huolta, se on ymmärrettävää. Kun kilpailutus ratkesi, valittu yritys alkoi rekrytoida suomalaisia lääkäreitä. Joukossa on useita jo entuudestaan tuttuja päivystäjiä. Sen lisäksi kenenkään uuden ei tarvitse tulla kylmiltään töihin, vaan he saavat Novassa hyvän perehdytyksen. Tämän lisäksi sopimuksessa on sanktiot, jos joudumme parsimaan heidän työtään. Yöpäivystystä on tehnyt ulkoinen toimija jo pitkään. Kyse ei ole lääkärien mukavuustekijästä: taustalla on työnantajan vahva intressi varmistaa päiväaikaista työtä, jota koskee hoitotakuu. Jos johonkin pitää ostopalvelua käyttää, yöpäivystys sopii parhaiten ulkoa ostettavaan palveluun.

Maksaako virolaisyritys parempaa palkkaa yöpäivystäjille kuin hyvinvointialue?

– En osaa sanoa. Yöpäivystyskilpailutuksessa kyse on toimitustakuullisesta yöpäivystyksen tuntihinnasta. Minulla ei ole tiedossa, minkä verran he maksavat työntekijöilleen. Hyvinvointialueen omat lääkärit voivat tehdä jatkossakin halutessaan yöpäivystyksiä. Medimatkat hoitaa ne vuorot, joille ei omasta väestä ole tekijää.

Miten varmistetaan, että päivystyksessä on jatkossa aina erittäin hyvin suomea puhuva lääkäri?

– Sopimukseen kuuluu, että palvelun tuottajan henkilöstöllä tulee olla erinomainen suomen kielen taito. Jos siitä tulee epäselvyyttä, silloin vaaditaan kielikoenäyttö. Jos osaamisessa tai ymmärtämisessä tulisi ongelmia, ilmoittaisimme palvelutuottajalle, että seuraavalla yöpäivystäjällä on sitten edellistä parempi kielitaito. En usko, että tästä tulee ongelmia.

Kilpailijoiden tuloksissa iso ero

Medimatkojen mukaan yhtiön kautta tekee töitä yli 200 lääkäriä, ja se hoitaa päivystyksiä myös useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Medimatkat välittää lääkäreitä Virosta, ja myy samaan aikaan myös Tallinnassa tehtäviä plastiikkakirurgisia leikkauksia.

Yhtiö on kasvanut nopeasti. Talouselämän mukaan liikevaihto oli vuonna 2021 noin 9,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto yli 1,1 miljoonaa euroa. Vielä vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli vain 151 000 euroa.

Talouselämä-lehden mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sopimustiedoista ilmenee, että Medimatkat voi laskuttaa yhdestä lääkäristä 17 248 euroa kuukaudessa.

Suomen Tehohoitajien liikevaihto oli viimeisimmäksi valmistuneella tilikaudella vain 53 000 euroa. Tilinpäätöksen mukaan yrityksellä on kolme työntekijää.