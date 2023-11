Ensimmäinen täysin uusiutuvaa polttoainetta käyttävä Atlantin ylittävä lento tiistaina

Polttoaine on tehty rasvajätteestä ja maissituotannon jätteistä, mutta ihmeratkaisu lentopäästöihin se tuskin on.

Tiistaina on määrä lentää ensimmäinen ainoastaan uusiutuvia polttoaineita käyttävä lento, joka ylittää Atlantin valtameren, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

New Yorkista Lontooseen tänään lentävä Virgin Atlantic-yhtiön Boeing 787 -kone on tankattu 50 tonnilla niin sanottua kestävää lentopolttoainetta (SAF, Sustainable aviation fuel). Kyseinen aine on tehty rasvajätteestä ja Yhdysvaltojen maissituotannon jätteistä.

– Tämä ei ole päästötön lento, mutta osoittaa ehdottomasti, että meillä on paljon mahdollisuuksia pienentää lentojen hiilijalanjälkeä merkittävästi, sanoo Virgin Atlanticin kehitysjohtaja Holly Boyd-Boland Sky Newsille.

Kestävät lentopolttoaineet aiheuttavat edelleen päästöjä, mutta polttoaineteollisuus väittää, että niiden päästöt voivat olla jopa 70 prosenttia pienemmät kuin perinteisten lentopolttoaineiden. Koneessa nyt käytettävä kestävä lentopolttoaine SAF ei vaadi erikoislaitteistoa tai muutoksia koneeseen.

Tällä hetkellä kyseistä kestävää lentopolttoainetta tehdään vain pieniä määriä ja sen kustannukset ovat tavalliseen lentopolttoaineeseen verrattuna jopa viisinkertaisia.

Lentoyhtiöt näkevät ensimmäisen lennon merkittävänä virstanpylväänä, mutta asiantuntijat eivät vielä ole aivan yhtä vaikuttuneita. Asiantuntijoiden mukaan uusiutuvat lentopolttoaineet eivät ole ”ihmeratkaisu” lentoliikenteen aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi.

Iso-Britannia suunnittelee vaatimuksia, joiden mukaan 10 prosenttia lentopolttoaineista olisivat kestäviä polttoaineita vuoteen 2030 mennessä.