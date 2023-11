Näin aikuiskoulutustuen lakkautus näkyy oppilaitoksissa: alanvaihtajia houkuteltava nyt ilta- ja viikonloppuopetuksella

Jalkojenhoitajan tutkinto on ollut pitkään sastamalalaisen Outi Tuomiston haave.

Hallitus aikoo lopettaa aikuiskoulutustuen. Sen takia muun muassa Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) aikoo vuodenvaihteen jälkeen tarjota aiempaa enemmän mahdollisuuksia opiskella iltaisin tai viikonloppuisin.

– Siten mahdollistamme uuden ammatin opiskelun myös uudessa tilanteessa, sanoo TAKKin rehtori Teppo Tapani.

Tapanin mukaan TAKKissa opiskelee aikuiskoulutustuen turvin noin 200 opiskelijaa. Se on noin viisi prosenttia kaikista opiskelijoista.

Tapanin mukaan tuen lakkauttaminen on monelle yksilötasolla iso asia ja osalle opintojen jatkaminen ei ole mahdollista.

– Varmastikin monilla kuitenkin ilta- ja viikonloppuopiskelu on sellainen, että heille edelleen on mahdollista hankkia uutta ammattiosaamista, Tapani sanoo.

Tuki mahdollistaa monen opiskelun

Jalkojenhoitajan tutkinto on ollut pitkään sastamalalaisen Outi Tuomiston haave.

Tuomiston takataskussa ovat jo ompelijan ja erityislastenhoitajan pätevyydet. Lisäksi hän opiskeli vastikään lähihoitajaksi päästäkseen suorittamaan TAKKiin jalkojenhoitajan ammattitutkintoa.

Tuomisto saa aikuisopintotukea, mutta kertoo, että olisi aloittanut opinnot ilman sitäkin. Tuki oli hänelle positiivinen yllätys.

Alan vaihdosta haaveilevien on nyt viimeinen hetki hakeutua opiskelemaan, jos tukea mielii saada, Tuomisto pohtii.

– Se on harmi. Voi olla monia, jotka eivät voi lähteä opiskelemaan, kun rahaa on vähän. Se on iso taloudellinen etu, pieni palkkaan nähden, mutta kuitenkin se mahdollistaa opiskelun.

Oppisopimuskoulutus paikannee tuen loppumista

Sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki uskoo, että eniten tuen loppuminen kirpaisee alanvaihtajia.

– Heidän on mietittävä muita keinoja ja ratkaisuja uudelleenkouluttautumiseen tai osaamisen täydentämiseen.

Varsinkin hoiva-alalla on työntekijöistä huutava pula, eikä muutos tilannetta ainakaan helpota.

– Meillä on paljon myös oppisopimuskoulutusta, mikä on alanvaihtajille hyvä opiskelumuoto ja työnantajille hyvä mahdollisuus rekrytoida uusia osaajia. Meillä on tässä koulutusmuodossa yhteistyökumppaneina isoja työnantajia.

TAKKin toimialajohtaja Janne Haikansalo sanoo, että tietyillä aloilla opiskellaan aikuiskoulutustuella enemmän kuin toisilla.

– Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla jalkojenhoitajan tutkinto on sellainen, johon tullaan sote-puolen töistä hakemaan lisäpätevyyttä.

Haikansalon mukaan tuen loppuminen voi olla joillekin kynnyskysymys lähteä opiskelemaan ja moni pohtii vaihtoehtojaan.

Sivistystyönantajien vt. toimitusjohtaja Hanne Salonen sanoo, että oppilaitoksissa seurataan tukeen liittyvää tilannetta ja poliittista keskustelua.

– Koulutusta ja siihen liittyviä resurssikysymyksiä pitäisi pystyä suunnittelemaan mahdollisimman ennakoivasti.

Salosen mukaan esimerkiksi koulutusten sisältöjä on alettu suuntaamaan potentiaalisempiin ryhmiin kuten esimerkiksi lukiolaisille.