Näin korkeakoulut rankaisevat huijaavia opiskelijoista – kokeile, sopiiko seuraus oikeustajuusi

Korkeakouluopiskelijat lunttaavat tenteissä ja ostavat vastauksia netistä. Yleisin tapa huijata on plagioida toisen tekemää tekstiä.

Kun opiskelija jää kiinni huijaamisesta, seurauksia on monenlaisia.

Yle kävi läpi korkeakouluopiskelijoiden vilppiepäilyjä vuosilta 2019–2023. Selvästi yleisin huijaamisen tapa on plagiointi – opiskelijat jäävät usein kiinni siitä, että he ovat kopioineet toisen tekemää tekstiä tenttivastauksiin, esseisiin ja opinnäytetöihin eikä lähteitä ole merkitty kunnolla.

Yleensä kurssi tai tentti hylätään, jos opiskelija jää kiinni huijaamisesta. Usein vilpistä seuraa myös kirjallinen varoitus.

Jos vilppi on vakavaa, opiskelija voidaan myös erottaa korkeakoulusta enintään vuodeksi. Erottaminen on Ylen selvityksen perusteella hyvin harvinaista: vain muutamia opiskelijoita on erotettu viime vuosina vilpin takia.

Korkeakoulujen mukaan vilppi on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina, etenkin korona-aikana yleistyneiden etäopintojen ja -tenttien sekä tekoälysovellusten myötä.

Tässä jutussa voit testata, antaisitko huijaamisesta kiinni jääneille opiskelijoille samanlaisia sanktioita kuin korkeakoulut. Testin tarinat ovat suomalaisissa korkeakouluissa tapahtuneita tapauksia, joissa on huomattu tai epäilty vilppiä.

Jutussa ei kerrota opiskelijoiden tai korkeakoulujen nimiä opiskelijoiden yksityisyyden suojelemiseksi.

Mitä tapahtuu, kun opiskelijan epäillään huijanneen?

Vilppiepäilyjen tutkimista ja rangaistuksia ohjaavat kunkin korkeakoulun oma tutkintosääntö sekä laki.

Kun herää epäily vilpistä, useimmiten tilanne etenee tarkempaan selvitykseen. Opiskelijalla on oikeus tulla kuulluksi, kun häntä epäillään huijaamisesta.

Lievissä tapauksissa usein riittää, että opettaja hylkää opintosuorituksen, jossa huijaamista yritettiin. Suorituksen hylkäämistä ei vielä lasketa varsinaiseksi kurinpitotoimeksi.

Jos kyseessä on vakavampi tapaus, se etenee hallinnossa ylöspäin, yleensä rehtorille, joka voi päättää kurinpitotoimista. Niistä määräävät yliopistolaki sekä ammattikorkeakoululaki.

Mahdollisia kurinpitotoimia on kaksi: kirjallinen varoitus sekä määräaikainen opinnoista erottaminen. Opiskelija voidaan erottaa, jos hän jatkaa vilppiä kirjallisista varoituksista huolimatta tai jos hänen tekemänsä vilppi on vakavaa.

Opiskelijaa ei voi erottaa pysyvästi, vaan ero voi kestää enintään yhden vuoden verran.

Laki ei erikseen määrittele, millainen vilppi lasketaan vakavaksi, vaan antaa kouluille melko vapaat kädet. Korkeakoulujen omissa menettelyohjeissa määrittelyn tarkkuus vaihtelee: niissä voidaan luetella esimerkkitapauksia tai vakavuusasteeseen vaikuttavia seikkoja, mutta aina vakavuutta ei määritellä kovinkaan tarkasti.

Opiskelija voi tehdä korkeakoululle oikaisuvaatimuksen hylätystä suorituksesta, jos hän ei itse koe syyllistyneensä vilppiin. Kirjallisista varoituksista ja erottamisista opiskelija voi valittaa hallinto-oikeuteen.