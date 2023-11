Perjantain sähkösotku tuotti yhtiöille miljoonatappioita ja sähkötuhlareille vielä paljon suurempia tienestejä

Sähkömarkkinat ajautuivat viime perjantaina poikkeustilaan, kun norjalainen yhtiö tarjosi markkinoille tukuttain sähköä, jota sillä ei todellisuudessa ollut.

Sotkun tuloksena sähkö painui halvemmaksi kuin koskaan ennen eli lattiahintaan, joka on miinus 50 senttiä kilowattitunnilta.

Jälkipyykkiä setvitään vielä pitkään, mutta jo nyt on tiedossa, kuka voitti ja kuka hävisi: sähkönmyyjiltä siirtyi miljoonia euroja kotitalouksille, joilla on pörssisähkösopimus.

Yhtiöt eivät itse suostuneet kommentoimaan tappioitaan, mutta sähköyhtiöiden edunvalvoja Energiateollisuus arvioi Ylelle menetyksiä, mitä perjantaista koitui koko alalle.

Näin perjantain tapahtumat etenivät: Sähkönmyyjät ennustavat seuraavan päivän kulutusta esimerkiksi sään ja historian perusteella. Ennusteen perusteella ne arvioivat, kuinka paljon sähköä ne tarvitsevat seuraavaksi päiväksi.

Torstaina sähköpörssissä käytiin kauppaa perjantaina käytettävästä sähköstä. Norjalainen Kinect Energi tarjosi myyntiin vahingossa 5 787 megawatin tehon verran sähköä, josta valtaosaa sillä ei todellisuudessa ollut.

Keskivertopäivänä tarjous olisi kattanut noin puolet Suomen sähköntarpeesta. Yhtiön tarjous syrjäytti suuren osan sähköpörssin muista tarjouksista, joten uhaksi nousi sähkövaje.

Tuloksena oli miinushintainen sähkö, mikä lisäsi sähkön kulutusta rutkasti.

Kasvaneen kulutuksen vuoksi sähkönmyyjät joutuivat hankkimaan perjantaina lisää sähköä niin sanotulta päivänsisäiseltä markkinalta, jossa sähkö maksoi noin 7 senttiä kilowattitunnilta. Avaa

Tappiot sähköyhtiöille...

Torstaina sähköä ennalta ostaneet sähkömyyjät saivat itsekin torstain ostonsa miinushintaan. Maksajaksi joutui norjalaisyhtiö, jolle tappiota kertyi kymmeniä miljoonia euroja.

Perjantaina suomalaiset sähköyhtiöt joutuivat kuitenkin ostamaan lisää sähköä vastatakseen kasvaneeseen sähkönkulutukseen. Tämän sähkön ne ostivat päivänsisäiseltä markkinalta, jossa sähkö maksoi noin 7 senttiä kilowattitunnilta (70 euroa megawattitunnilta).

Pörssisähköasiakkaiden hinta oli yhä –50 senttiä kilowattitunnilta eli –500 euroa megawattitunnilta.

– Myyjät joutuivat myymään asiakkaille sähköä –500 eurolla per megawattitunti ja ostamaan sitä suunilleen 70 eurolla per megawattitunti, sanoo Energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta.

Tappiota jokaisesta megawattitunnista tuli siis noin 570 euroa.

Perjantai-illan miinushintaisina tunteina sähköä kulutettiin noin 700–1000 megawattia enemmän kuin keskimäärin.

Arvion kokonaistappioista saa yksinkertaisella kertolaskulla. Miinus 50 senttiä -hinnan tunteja oli kaikkiaan yhdeksän, joten tappiota kertyi sähkömyyjille noin neljä miljoonaa.

Energiateollisuuden Salomaan mukaan myyjät saivat kuitenkin jonkin verran kompensaatiota torstaina ostetusta miinushintaisesta sähköstä.

...ja hyödyt tavallisille kotitalouksille

Sähkömyyjien tappiot muodostuivat pääasiassa pörssisähköä käyttävien kotitalouksien kulutuksesta. Ne saivat perjantain iltatunteina 50 senttiä jokaisesta kulutetusta kilowattitunnista.

Kotitalouksien saama hyöty oli vielä runsaasti suomalaisyhtiöiden tappioita suurempi.

Energiateollisuuden Salomaa laskee, että kotitalouksille hyötyä tuli ensinnäkin myyjien tappion verran eli noin neljä miljoonaa euroa sähkön ”ylimääräisestä” käytöstä. Toiset noin neljä miljoonaa euroa pörssisähkön käyttäjät saivat tavanomaisesta kulutuksestaan.

Yhteensä ne nettosivat siis noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Esimerkiksi Suomen suurimpiin sähkönmyyjiin kuuluvan Väreen asiakkaat hyötyivät miinustunneista yhtiön mukaan miltei 400 000 euron verran. Liikesalaisuuden nojalla Väre ei kerro pörssisähköasiakkaidensa määrää.

Energiateollisuuden Salomaa toteaa, että asiakkaiden saama hyöty vaihtelee valtavasti sen mukaan, kuinka paljon kotitalous on kuluttanut. Noin 15–20 prosenttia kotitalouksien sähkösopimuksista on pörssisähköä. Keskiarvona laskettuna tämä joukko on hyötynyt perjantaista noin kymmenen euroa per kotitalous.

Monet kuitenkin ryhtyivät perjantaina kuluttamaan sähköä tienestit mielessään. Esimerkiksi littoslainen mies tarjosi muille sähköauton latausta, toiset kertoivat saunonnasta ja poreammeista.

Sähköyhtiö Oomin mukaan osa sen pörssisähköasiakkaista on voinut hyötyä perjantai-illasta jopa 50–100 euroa.

– Oomin pörssisähköasiakkaiden osalta kulutus oli kokonaisuutena noin 10-15 prosenttia normaalia enemmän perjantai-iltapäivän aikana, toimitusjohtaja Tuomas Oksanen sanoo.

Sähköyhtiöiden asiakkaat eivät saa euroja käteensä, vaan miinushinnat pienentävät heidän sähkölaskujaan.

Hinnat määräytyvät sähköpörssissä, tältä se näyttää Fortumin kauppahuoneesta käsin:

