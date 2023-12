Katso Ylen koneesta, kuka sai omassa kunnassasi kunniamerkin

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan tänä itsenäisyyspäivänä yhteensä 3 713.

Katso, ketkä kaikki saavat kunniamerkin. Voit hakea kunniamerkkejä saajan nimellä, kotikunnalla tai kunniamerkin nimellä.

Yleensä kunniamerkkiä kansalaiselle on ehdottanut jokin organisaatio, kuten yliopisto tai yritys, jossa henkilö on töissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on Suomen kolmen ritarikunnan suurmestari, joka virallisesti antaa kunniamerkit.

Suomen ensimmäinen ritarikunta, Vapaudenristin ritarikunta perustettiin Carl Gustaf Emil Mannerheimin aloitteesta sisällissodan viimeisinä kuukausina keväällä 1918. Sen jälkeen Tasavallan presidentti on palkinnut suomalaisia kunniamerkein heidän saavutuksistaan.

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta (SVR) perustettiin puolestaan sisällissodan jälkeen vuonna 1919. Se palkitsee sekä siviilejä että sotilaita.

Kolmas suomalainen valtiollinen ritarikunta on jatkosodan aikaan vuonna 1942 perustettu Suomen Leijonan ritarikunta. Se jakaa muun muassa Pro Finlandia mitalin, joka on tarkoitettu ansioituneille taiteilijoille, kirjailijoille ja muille kulttuurialan edustajille. Se on ainoa suomalainen kunniamerkki, johon kaiverretaan saajan nimi.

Jussi Nuorteva on sekä Suomen Valkoisen Ruusun että Suomen Leijonan ritarikuntien kansleri ja johtaa kunniamerkkiehdotusten käsittelyä.

Nuortevan mukaan nykyisin kunniamerkin myöntämisessä painotetaan ihmisen ylimääräisiä ansioita, kuten vapaaehtoistoimintaa.

– Tasavallan presidentti on ritarikuntien suurmestarina painottanut, että yhteiskuntaa eri tehtävissä pyyteettömästi palvelevat kansalaiset tulee huomioida entistä laajemmin, Nuorteva sanoo.

