Suomen ainoa hopeakaivos joutuu rajoittamaan louhintaa ympäristölupasyistä

Arkistokuva on otettu Sotkamo Silverin rikastamon valvomossa helmikuussa 2023.

Sotkamo Silver joutuu rajoittamaan louhintaa, kunnes on saanut hyväksynnän muun muassa jäte- ja sulkemissuunnitelmalle. Asia ratkaistiin Vaasan hallinto-oikeudessa.

Kaksi yhdistystä valitti sotkamolaisen hopeakaivoksen, Sotkamo Silverin vuoden 2020 lopussa ja 2021 alkupuolella saamista ympäristöluvista. Siinä yhtiölle myönnettiin lupa muun muassa laajentaa toimintaa 0,5 miljoonan tonnin kokonaislouhinnasta 1,8 miljoonaan tonniin vuodessa.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta vaatimukset erilaisista korvauksista. Lisäksi hallinto-oikeus hylkäsi valittajien vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, samoin kun valittajien muut vaatimukset.

Muutkin vaatimukset hallinto-oikeus hylkäsi, mutta muutti ympäristölupapäätöksen ratkaisuosan ensimmäisen kappaleen tekstiosaa.

Valittajien mukaan Sotkamo Silverin ympäristölupahakemus olisi ollut hylättävä ympäristö-, pinta- ja pohjavesi-, ympäristövaikutustenarviointi-, jäte- sekä kaivannaisjätelainsäädännön, parhaan saatavilla olevan teknologian säännösten ja näitä vastaavien direktiivien vastaisena.

Lisäksi lupa on valittajien mukaan ristiriidassa vesienhoitosuunnitelman kanssa. Valittajien näkemyksen mukaan asiassa on kuulemisvirheitä eivätkä vakuudet ole asetettu oikein. Lisäksi valittajat vaativat useita erilaisia korvauksia.

Louhinta ei nouse moninkertaiseksi ennen paperisotaa

Nyt Sotkamo Silver joutuu noudattamaan vuoden 2024 alusta lukien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston huhtikuussa 2013 antaman päätöksen louhintamäärä, eli 500 000 tonnia vuodessa.

Valituksen alaisen päätöksen 1,8 miljoonaan tonniin nostettua louhinta- ja vaahdotusmäärää ei voida noudattaa, ennen kuin yhtiö on saanut hyväksynnän Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmalle sekä sulkemis-, maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelmille.

Vuoden 2023 loppuun asti louhinta- ja vaahdotusrikastusmäärä saa olla keskimääräisesti tarkasteltuna enintään 42 000 tonnia kuukaudessa, ellei yhtiö saa hyväksyntää suunnitelmille aiemmin.

Vaasan hallinto-oikeus perustelee päätöstään sillä, että vaikka aluehallintovirasto on todennut päätöksessään yhtiön antaman jätehuoltosuunnitelman puutteelliseksi, se on hyväksynyt hakemuksen.

Hallinto-oikeuden mukaan varsinaisen hakemuksen liitteeksi tarkoitetun jätehuoltosuunnitelman tietojen puutteellisuuden vuoksi lupaharkinta aluehallintovirastossa on ollut sillä tavoin puutteellista, ettei lupaa olisi tullut myöntää ennen kuin jätehuoltosuunnitelmassa tarkoitetut, aluehallintovirastonkin toteamat puutteet on korjattu.

”Päätös on pitkä ja siinä on joitain kysymysmerkkejä”

Sotkamo Silverin konsernijohtaja Mikko Jalasto sanoo, että yhtiö haluaa keskustella jäte- ja sulkemissuunnitelmien hyväksynnän aikataulusta viranomaisten kanssa.

– Ne on jätetty käsittelyyn 2022 alkupuolella. Louhintaa ei voi nostaa, ennen kuin ne on saatu, sanoo Jalasto.

Jalaston mukaan yhtiön nykyinen louhintasuunnitelma joulukuulle vastaa suurin piirtein hallinto-oikeuden määräämää louhintamäärä, 42 000 tonnia. Hän ei ota kantaa, pitääkö yhtiön supistaa louhintaa tämän vuoden aiemman louhinnan määrän vuoksi.

Hän ei myöskään osaa vielä sanoa, aikooko yhtiö valittaa päätöksestä.

– Kun katsotaan tulevaisuuteen päin, on meidän tutkittava tätä päätöstä tarkkaan. Päätös on pitkä ja siinä on joitain kysymysmerkkejä, Jalasto toteaa.