Talkoilla rakennettu jäähalli uhkaa rapistua pystyyn – halliyhtiöllä ei ole toimivaa johtoa ja iso osa omistajistakin on kadoksissa

Vääksyn jäähalli on ollut käyttökiellossa 11.10.2023 alkaen.

Talkoovoimin rakennettu jäähalli uhkaa lahota käsiin Asikkalan Vääksyssä. Jäähalli määrättiin käyttökieltoon lokakuun alkupuolella, ja sadat harrastajat ovat joutuneet etsimään jääaikaa muualta.

– Osa nuorista on jo joutunut lopettamaan harrastuksen ja kynnys jääkiekon aloittamiselle nousee, harmittelee JuniorPelicansin toiminnanjohtaja Ari Suomalainen.

Tilanteesta tekee erikoisen se, että mistään ei tunnu löytyvän tahoa, joka ottaisi hallin asiat hoitaakseen.

Omistajat hukassa

Vääksyn jäähalli rakennettiin 2000-luvun alussa talkootyönä, ja se näkyy halliyhtiön, Asikkalan tekojäärata Oy:n omistuksessa. Yksittäisiä osakkeita on etupäässä yksityishenkilöillä ja osakasluetteloon on kirjattu vain joitain yhdistyksiä ja yrityksiä pienillä osuuksilla.

Epäselvää on sekin, kuka on yhtiön suurin omistaja. Se olisi Kanavan Pallo ry noin kolmanneksen osuudella, mutta yhdistys on lopettanut toimintansa jo vuosi sitten. Kanavan Pallo olisi halunnut lahjoittaa osuutensa halliyhtiöstä Asikkalan kunnalle, mutta kunta ei suostunut ottamaan lahjoitusta vastaan.

Käytännössä koko halliyhtiön tulevaisuus on uhattuna. Yhtiöllä ei ole nyt toimivaa johtoa eikä hallitusta. Viime kuussa pidetyssä edellisessä yhtiökokouksessa kukaan ei antanut suostumustaan tehtävään. Yhtiökokous päättikin lokakuussa esittää yhtiön asettamisesta selvitystilaan.

Kiusallinen tilanne kunnalle

Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka pitää tilannetta kiusallisena. Kuntalaiset odottavat kunnalta toimia, joita se ei voi kunnanjohtajan mukaan toisen omaisuudelle tehdä.

Kunnanjohtajan mukaan kunta on halliyhtiön pienomistaja, mutta osakasluettelon perusteella sen omistusosuus on Kanavan Pallon jälkeen toiseksi suurin yhdessä Ensio Rapalan kanssa.

Yhtiökokous viikonloppuna

Halliyhtiö järjestää lauantaina 2. joulukuuta ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka asialistalla on selvitysmiehen asettaminen yhtiölle hallituksen ja toimitusjohtajan tilalle.

Nyt jännitetään kuinka paljon omistajia viikonlopun yhtiökokoukseen saapuu. Edellisessä kokouksessa läsnä oli vain kourallinen runsaasta sadasta omistajasta. Tilanne on Yle:n lähteiden mukaan jatkunut samanlaisena vuosia.

Kunnan edustajana viikonlopun yhtiökokouksessa on kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Vahto (kesk.). Hän pitää yhtiön asettamista selvitystilaan ainoana vaihtoehtona.

– Kyllähän tämä suuri muutos on kunnalle, hallissa on ollut paljon käyttäjiä, sanoo Vahto.

Selvitystila tarkoittaa yhtiön varallisuuden ja velkojen selvittämistä. Lopputuloksena voi olla konkurssi, yhtiön toiminnan lopettaminen tai jatkaminen. Uusimman tilinpäätöksen mukaan Asikkalan Tekojäärata Oy:llä on lainaa noin 56 000 euroa.