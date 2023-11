Veteraanin iltahuuto päätti viimeisen juhlan – Sotainvalidien veljesliiton aluetoimintaa ajetaan alas

Sodan kokeneita veteraaneja on vuosi vuodelta vähemmän, joten veteraaniyhdistysten toiminta on kannatusjäsenten varassa. Veteraaniyhdistykset lopettavat ja tilalle tulevat perinneyhdistykset.

Sotainvalidien veljesliiton toiminta on päättymässä vuonna 2025. Aluetoimintaa ajetaan jo alas ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminta päättyy tänä vuonna.

Sotainvalidien veljesliiton lopettaessa toimintansa vuonna 2025 yli kahdeksan vuosikymmentä historiaa tulee päätökseen.

Tähän mennessä liiton yhteensä 18 piiristä on purettu kaksi ja tämän vuoden aikana toimintansa lopettaa kolme. Yksi tänä vuonna lopettavista piireistä on Pohjois-Pohjanmaa.

Oulussa keskiviikkona järjestetyn päätösjuhlan ohjelma kuvaa liiton ja sen jäsenten elämänkaarta: juhla alkoi Lapin sotilassoittokunnan esittämällä Jean Sibeliuksen Jääkärin marssilla ja päättyi yhteisesti laulettuun Kalervo Hämäläisen Veteraanien iltahuutoon.

Juhlan kunniapaikalla oli yksi sodan kokenut veteraani Veikko Kemilä, joka kertoi tulleensa paikalle juhlamielellä, vaikka liiton päätösjuhlasta olikin kyse.

Nykyisin Oulussa veljeskodissa asuva Veikko Kemilä taisteli sodan aikana Aunuksen rintamalla tykistön tähystysaliupseerina. Tänä vuonna Vaalasta lähtöisin oleva Kemilä täytti 100 vuotta.

Avaa kuvien katselu Veikko Kemilä oli ainut sodan kokenut veteraani, joka pääsi osallistumaan Oulun juhlaan. Kuva: Risto Degerman / Yle

Pohjois-Pohjanmaalla elossa enää parikymmentä sotainvalidia

Sodissa vammautuneiden ja heidän omaistensa puolesta toiminut piiri on ehtinyt toimia 79 vuotta. Tarve on kuitenkin vuosien saatossa vähentynyt samalla kun sotainvalidien ja myös sodan kokeneiden määräkin on vähentynyt.

Kun esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla vielä 40 vuotta sitten oli runsaat 2 500 sotainvalidia, määrä on nykyisin enää parikymmentä. Tämä johti maaliskuussa päätöksen toiminnan lopettamisesta.

Sotainvalidien ja heidän puolisoidensa määrän vähetessä toiminta on ollut yhä enemmän kannatusjäsenien varassa. Alkuvaiheessa toiminnan painopiste oli yhteistyössä, talkoissa ja yhteisessä tekemisessä, kertoo veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Pentti Jouppila, joka itse on ollut mukana tukemassa sotainvalideja tukihenkilönä.

– Lähdin mukaan kaverin vetämänä ja kuljin sotainvalidien luona. Minulla oli viisi tai kuusi nimikkosotainvalidia, joiden kotona aloin kulkea ja nyt se jatkuu Oulun veljeskodilla, jossa olemme pitäneet veteraaneille ja heidän leskilleen ja puolisoilleen porinapiirejä ja se on ollut tosi antoisaa itsellenikin.

Sotainvalidien veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Pentti Jouppila kertoo, millaista käytännön apua sotainvalidit sotien jälkeen tarvitsivat. Video: Rami Moilanen / Yle

Haavoittuneiden oma järjestö Sotien jälkeen Suomessa oli lähes 100 000 pysyvästi vammautunutta sotaveteraania. Sotainvalidit perustivat oman huolto-, etu- ja veljesjärjestön 18.8. 1940. Sotainvalidien veljesliitto kuntoutti ja koulutti jäseniään sekä tarjosi vertaistukea. Se myös perusti Suomeen 1940-luvulla kuusi hoitolaitosta, joista tunnetuin on Kauniala, joka nykyisin palvelee myös muita. Sotilaat kantavat haavoittunutta sotilasta laituria pitkin sen vieressä odottavaan kaksitasoiseen lentokoneeseen Rukajärvellä jatkosodan aikana. Kuva: SA-kuva Avaa

Järjestöjen työ siirtyy perinneliittoon

Sotainvalidien veljesliitto on vanhin Suomessa toimivista sotien veteraanijärjestöistä. Suomen vuosina 1939–1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä edustavat myös maan suurin veteraanijärjestö ensi vuonna purkautuva Suomen sotaveteraanit sekä jo tänä vuonna toimintansa lakkauttava Suomen rintamamiesveteraanit.

Nykyisin veteraaneja eli virallisen veteraanitunnuksen haltijoita on noin 2 150. Heidän keski-ikänsä on lähes 98 vuotta. Veteraanien puolisoita ja leskiä on noin 6 500. Sodissa vammautuneita, joilla kaikilla ei ole veteraanitunnusta, oli tänä vuonna vielä viitisen sataa.

Järjestöt ovat auttaneet ja tukeneet esimerkiksi pienten eläkkeiden turvin eläviä veteraaneja ja heidän puolisoitaan ja leskiään. Esimerkiksi viime jouluna järjestetyssä Joulukassi-kampanjassa jaettiin yhteensä 4 601 ruokakassia. Kassit vietiin veteraaneille ja sotien naisille suoraan kotiovelle.

Sotainvalidien itsensä vuonna 1940 perustama valtakunnallinen liitto jatkaa vielä toimintaansa vuoden 2025 loppuun. Veljesliiton Ruotsin piiri jatkaa vielä toimintaansa.

Tulevina vuosina veteraanityö jatkuu perinneyhdistyksissä. Veteraanijärjestöjen vuonna 2003 perustaman Tammenlehvän perinneliiton tehtävänä on vaalia Suomen vuosina 1939–1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä.

Lakkautettavat liitot siirtävät uudelle liitolle myös veteraanityön, joka turvaa tuen myös vielä jäljellä oleville veteraaneille ja heidän puolisoilleen.