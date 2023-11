Lunta on satanut senttikaupalla, ja lisää tulee – video näyttää, miten vaikeassa kelissä autot etenivät Vaasassa

Lumisateita on saatu tänään ympäri Suomen.

Esimerkiksi Pohjanmaan rannikolla on satanut tänään tiistaina jo 3–4 senttiä lunta, ja ennuste lupaa tulevan vuorokauden aikana vielä 5 senttiä lisää.

Paikoin Pohjanmaalla on jo enemmän lunta kuin Lapissa. Esimerkiksi Vaasan Klemettilässä lumensyvyys on Forecan tilastojen mukaan ollut tiistaina 27 senttiä ja Sallan Naruskassa 19 senttiä.

Ennusteen mukaan lunta sataa keskiviikkona yleisimmin Lapissa, mutta muuallakin tulee lumikuuroja, jotka voivat olla sakeita etelässä.

Torstaina Lapin lumisateet liikkuvat hitaasti pohjoisemmaksi ja etelään leviää uusia lumisateita kaakosta.

Kylmää ilmaa idästä

Suursäässä idän puoleiset virtaukset ovat tuoneet kylmää ilmaa koko Suomeen jo parisen kuukautta.

Yleensä syyssäät jatkuvat länsirannikolla ja etelässä pitkään lounaan ja lännen välisten virtausten ansiosta, kertoo meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

– Yleensä syksymoodi yltää marras- jopa joulukuuhun, ja siihen liittyvät tyypillisesti lännen ja lounaan väliset ilmavirtaukset, mutta viimeisen kahden kuukauden aikana virtaukset ovat olleet Jäämereltä ja kaukaa idästä.

Syyksi vallitseville idänpuoleisille virtauksille Tuovinen nimeää polaaripyörteet, jotka vaikuttavat talvisäähän erityisesti pohjoisilla leveysasteilla.

Polaaripyörre on voimakasta tuulta, joka puhaltaa pohjoisnavan ympärillä stratosfäärissä. Se muodostuu joka talvi, koska polaarialueen ilma kylmenee ja supistuu. Tällöin ilma alkaa liikkua etelästä napaa kohti.

– Polaaripyörteen keskus saapui lähelle Suomea Huippuvuorten lähettyville jo lokakuussa. Keskus pitää sisällään hyvin kylmää ilmamassa myös lähellä maan pintaa, vaikka ne ovat 30-60 kilometrin korkeudessa stratosfäärissä.

Polaaripyörteen aiheuttamiin ilmiöihin on kuulunut myös se, että matalapaineita on tullut Suomeen vuodenaikaan nähden erikoisista suunnista.

– Tämän päivän matalapaine on saapunut Mustaltamereltä, mikä aiheutti esimerkiksi Ukrainassa parin-kolmenkymmenen sentin lumentulon ja kovia puuskia, Tuovinen sanoo.

Saadaanko valkea joulu?

Joulun sään ennustaminen on syksyn säiden perusteella vielä hankalaa.

Tilastojen ja sääilmiöiden yleisen käyttäytymisen perusteella voidaan kuitenkin Tuovisen mukaan vetää varovaisia johtopäätöksiä.

– Jos suursäätila lukkiutuu, sen kesto on noin kolme viikkoa. Tässä on tapahtunut niin, että lukkiutuminen on tapahtunut toisen kerran peräkkäin.

Tuovisen mukaan yleensä loka-marraskuussa pitäisi olla suhteellisen lauhaa länsivirtausten ansiosta.

– Nyt itävirtaukset ovat lukinneet tilanteen päinvastaiseksi, eli on ollut suhteellisen kylmää. Tilastojen perusteella voisi varovasti ennustaa, että ennen joulua lämpötilat voivat kuitenkin nousta.