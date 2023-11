Oikeuskansleri Pöysti: Venäjällä todellisessa vaarassa olevilla muitakin pakoreittejä

Tuomas Pöystin mukaan hallituksen rajapäätös ei edistä turvapaikanhakua, mutta se on perusteltu, koska toisessa vaakakupissa on vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti näytti lopulta tänään tiistaina vihreää valoa hallituksen esitykselle itärajan sulkemiseksi.

Pöysti perustelee päätöstä sillä, että hänen arvionsa mukaan perustuslakivaliokunnan rajavartiolaista antamassa lausunnossa tarkoitettu ”erittäin poikkeuksellisen olosuhteen” tilanne täyttyy.

Hallitus kertoi tänään sulkevansa koko itärajan keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Raja pysyy suljettuna kaksi viikkoa. Kansainvälistä suojelua on mahdollista hakea vain Suomen ulkorajoilla avoinna olevilla lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoilla.

”Perustelut riittävät ja hyvät”

Viime viikolla vastaavat toimet eivät läpäisseet oikeuskanslerin seulaa. Pöystin mukaan uhka kansalliselle turvallisuudelle on nyt kuitenkin vakavampi, mikä oikeuttaa myös järeämmät toimet rajalla.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen torppasi hallituksen aikeet itärajan sulkemiseksi muun muassa siksi, ettei esityksessä oltu riittävästi turvattu mahdollisuutta hakea turvapaikkaa.

Puumalainen kiinnitti viime viikolla huomiota myös siihen, että hallitukselta puuttui esitykselle riittävät perustelut.

Nyt perustelut olivat Pöystin mukaan riittävät ja tarpeeksi hyvät.

– Päätöksentekijöiden ja laillisuusvalvojan käytössä on ollut hyvä tilannekuva- ja tiedustelutietoa, mistä kaikki ei ole julkista. Siksi tämä ei ole maahanmuuttokysymys. Tämä on kansallisen turvallisuuden kysymys. Ja sitä on sellaisena myös meillä laillisuusvalvonnassa käsitelty.

Pöystin mukaan päätöksenteossa on kyse kansallisen turvallisuuden ja perusoikeuksien välisestä tasapainottamisesta.

Onko turvapaikkaa mahdollista hakea?

Suomeen on elokuun alusta lähtien saapunut lähes tuhat kolmannen maan kansalaista ilman viisumia itärajan rajanylityspaikkojen kautta. Suurin osa henkilöistä on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

Pöysti muistuttaa, että kaikki rajan ylittäneet eivät ole saaneet kansainvälistä suojelua.

– Eikä tämä kansainvälinen pakolaisoikeus ole tarkoitettu eikä se kestäkään sitä, että ihmisiä ohjataan turvapaikkaprosessiin tarkoituksena painostaa toista valtiota.

Turvapaikan hakuoikeus on pyritty Pöystin mukaan olosuhteet huomioiden turvaamaan myös hallituksen esityksessä, vaikka kansainvälisen suojelun hakeminen itärajalla ei olekaan enää mahdollista.

– On hyvä nähdä kokonaisuus. Suomeen kohdistuu valtiollisen toimijan taholta merkittävää vaikuttamista ja yksittäisten turvapaikanhakijoiden kohdalla on kyse välineellistetyistä ihmisistä, jotka eivät ole erityisessä vaarassa.

Mitä tulee Venäjällä tosiasiassa vaarassa oleviin ihmisiin, on heillä Pöystin mukaan olemassa muitakin reittejä pyrkiä pois maasta.

– Toki tämä ei nyt edistä turvapaikan hakemista, mutta tässä on toisessa vaakakupissa ollut tämä vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle.

”Oikeusvaltiota ei tulisi pyrkiä kyseenalaistamaan”

Puumalaisen viime viikolla antama näkemys ja rajan sulkemista koskevan esityksen pistäminen jäihin saivat osakseen runsaasti kritiikkiä aina ministeritasolta asti. Se myös aiheutti eripuraa hallituskumppaneiden kesken.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kirjoitti sunnuntaina blogissaan, että itäraja olisi voitava sulkea laillisuusvalvojan näkemyksestä huolimatta.

RKP:n puheenjohtaja, entinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sen sijaan tyrmäsi Purran mielipiteen ja painotti oikeuskanslerin kuuntelemisen tärkeyttä.

Pöysti toteaa, että laillisuusvalvojien ratkaisuja saa toki asiaperustein vapaassa yhteiskunnassa kritisoida. Sen sijaan on hänen mukaansa tärkeää, ettei oikeusvaltiota instituutiona pyritä hajottamaan ja kyseenalaistamaan.

– Suomalainen oikeusvaltio pystyy toimimaan myös kansainvälisen painostuksen alla tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Laillisuusvalvonnassa huomioidaan vaikeina aikoina realiteettikysymykset oikeusvaltiosta tinkimättä.

Pöysti ei koe, että oikeuskanslerin päätöksentekoon olisi julkisuudesta kohdistunut minkäänlaista painetta ministerien kommenteista huolimatta.

– Osa keskustelusta varsinkin sosiaalisessa mediassa on ollut kovinkin kärjistynyttä. Kärkevä sananvapauden käyttö kuuluu itse asiassa hyvään demokratiaan, mutta oikeusvaltion kyseenalaistaminen ei. Jokainen voi sitä miettiä itsekin.