Magdalena Hain kauhuromaani voitti lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian – ”Kauhun kirjoittaminen on hauskaa leikkiä”

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitti Magdalena Hai. Sarvijumala (Otava) on nuorille suunnattu kauhuromaani.

Magdalena Hai on tuottelias lasten- ja nuortenkirjailija. Hän on ollut Finlandia-ehdokkaana myös aiemmin, vuonna 2018 teoksellaan Kolmas sisar.

Sarvijumala on kauhuromaani, kuten karmivasta kannestakin voi päätellä. Kirja kertoo Laurista, joka joutuu auto-onnettomuuteen ja alkaa sen jälkeen nähdä näkyjä. Niissä näyttäytyy muun muassa sarvipäinen otus.

Teoksessa käsitellään surua ja menetystä.

Avaa kuvien katselu Sarvijumalan hahmossa on viitteitä kansanperinteen pirusta. Kuva: Otava

Voittajan valitsi kuuden ehdokkaan joukosta muusikko Herra Ylppö. Hän perusteli valintaansa näin:

”Tämän vuoden voittajakirjassa on vahva tunnelma. Tunnelman lisäksi kirjassa on mielenkiintoisia jänniä lauseita ja tärkeitä teemoja, kuten vanhempainrakkauden pyyteettömyys, itsesyytökset, rasisminvastaisuus, korona, menetyksen hyväksyntä. Ja kauhua.”

Finlandia-voitto on niin iloinen yllätys, ettei Hai vielä pysty vielä käsittämään sitä.

– Tätä ei voi uskoa todeksi. Ehkä juhlan jälkeen vasta ymmärrän palkinnon merkityksen.

Kauhun avulla voi käsitellä pelkoja

Magdalena Haille, 45, kauhugenre on ollut läheinen aina. Hän on nuoresta pitäen lukenut ja katsonut kauhua. Hän uskoo, että etenkin nuorten on luontevaa käsitellä omaa ahdistustaan kauhun avulla.

– Nuorilla on kaikenlaista turbulenssia. On pelkoa tulevaisuudesta ja siitä, kelpaako omana itsenään. Kauhu voi olla ikään kuin peili, sen avulla voi turvallisesti käsitellä monenlaisia pelkoja.

Hain mukaan yliluonnollisilla kauhuelementeillä voi keventää raskasta aihetta.

– Jos olisin kirjoittanut tarinan Laurista, joka on menettänyt äitinsä ja melkein isänsäkin ja joutuu vieraalle paikkakunnalle, se olisi ollut valtavan raskas kirja. Kummitukset ja näyt tuovat kirjaan seikkailullista keveyttä.

Karmivan Sarvijumalan hahmo syntyi intuitiivisesti, ilman perusteellista suunnittelua. Hai halusi luoda myyttisen pedon, josta ei voi tietää onko se hyvä vai paha.

– Se on ihmisen järjen ja ajattelun ulkopuolella. Siinä on viitteitä kansanperinteen pirusta.

Sarvijumala on kirjassa peurankalloinen, kylmää uhkuva, matoja ja hyönteisiä kihisevä ihmismäinen otus. Ei siis ihme, että päähenkilö Lauri menetti tajuntansa kohdatessaan olion ensimmäisen kerran lähietäisyydeltä.

Hai ei pidä kauhugenreä lainkaan raskaana tai kirjoittamista ahdistavana.

– Minulle kauhun kirjoittaminen on hauskaa leikkiä. Täytyy olla valmis tekemään outoja päätöksiä tarinan hyväksi.

Avaa kuvien katselu Magdalena Hai kertoo nuorille tarinoita kauhun kautta. Se tapahtuu huumorin ja hauskuuden kautta. Kuva: Toni Härkönen, Otava

Mopoautolla bileisiin

Sarvijumala kertoo teini-ikäisestä Laurista, joka joutuu muuttamaan maaseudulle sukulaistensa luo. Äiti on kuollut, isä on henkihieverissä ja omaa liikkumista rajoittavat kainalosauvat.

Tarina on kerrottu Laurin näkökulmasta, joten Hai joutui asettumaan nuoren pojan rooliin.

– Se oli hauskaa. Tuossa iässä etenkin pojat muuttuvat niin vauhdilla pikkupojasta kohti aikuisuutta. Tarinaan pystyi kirjoittamaan huumoria, mutta myös todellisia ongelmia.

Ammattikoulua käyvien poikien sananvaihto on hauskaa ja toimivaa. Lukijan on helppo valuuttua, että juuri tuollaisia keskusteluja käydään ahtaassa mopoautossa.

Kun kirja oli lähes valmis, Hai luetutti sitä nuorilla pojilla, jotta tarina olisi nykymaailman mukainen.

Hai käytti myös kokemuslukijaa, sillä Laurin hahmo on tummaihoinen.

– Keskustelin kokemuslukijan kanssa siitä, millaista rasismi on nuorten maailmassa ja ovatko kirjoittamani kohtaukset uskottavia.

Romaani sijoittuu maaseutumiljööseen, jonnekin Varsinais-Suomeen. Maskussa asuva Hai myöntää ottaneensa vaikutteita kotiseutunsa nuorisokulttuurista.

– Maalaisnuoret ansaitsevat realistisen kuvauksen siitä, millaista on elää maalla.

Pseudonyymi syntyi kurssilla

Magdalena Hai julkaisi ensimmäisen kirjansa vuonna 2012. Alusta alkaen hän on käyttänyt pseudonyymiä. Nimi Magdalena Hai syntyi kirjoituskurssilla, jolla piti luoda sivupersoona.

Hai on julkaissut uransa aikana viitisentoista teosta ja saanut lukuisia tunnustuksia.

