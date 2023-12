Opetuslupien suosio näkyy karulla tavalla autokouluissa: tuhat opettajaa vaihtoi alaa

Opetuslupien suosio on vienyt autokoulut tiukille: puolet opettajista on vaihtanut alaa ja moni autokoulu on lopettanut toimintansa kokonaan. Autokoulun opettajia on jäljellä tuhat – saman verran on siirtynyt muihin töihin viiden vuoden aikana.

– Tällä hetkellä harva autokoulu pääsee plussalle, suurin osa tuottaa tappiota, kertoo Suomen Autokoululiiton puheenjohtaja Timo Suominen.

Syynä ahdinkoon on opetuslupien kasvanut suosio.

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla opetuslupia on haettu vuositasolla jopa kolme kertaa enemmän kuin ennen vuotta 2018. Tuolloin tuli voimaan lakimuutos, joka helpottaa opetusluvan saamista.

Opettajan ei tarvitse olla lähisukulainen, vaan opettaa voi kuka tahansa yli 25-vuotias, jolla on voimassa oleva ajokortti ja vähintään viisi vuotta ajokokemusta. Hänen ei tarvitse enää tehdä teoriakoetta. Opettaja ei saa olla ajokiellossa.

Avaa kuvien katselu

Autokoulujen on vaikea löytää yritykselleen jatkajaa.

– Pienillä paikkakunnilla autokoulut ovat usein yhden tai kahden ihmisen yrityksiä, eikä siellä ole mahdollisuutta sopeuttaa toimintaa. Jos työt vähenevät, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin lopettaa, Suominen sanoo.

Ala ei ole saanut valtiolta tukea vaikeassa tilanteessa. Laki ei velvoita säilyttämään tiettyä määrää autokouluja, vaan ala on vapaasti kilpailtu.

Opetusluvalla läpäistään tutkinto paremmin

Opetuslupalaisten läpimenoprosentti ensimmäisessä inssiajossa on nykyään parempi kuin autokoulun käyneillä.

Ennen lakimuutosta autokoulun käyneet saivat kortin ensi yrityksellä useammin kuin opetuslupalaiset, mutta vuonna 2018 tilanne kääntyi. Kahtena viime vuonna ero opetusluvan eduksi on ollut kymmenen prosenttiyksikköä.

Avaa kuvien katselu

Lakimuutos vähensi ajotuntien määrää autokouluissa, ja opetusluvalla ajavilla on enemmän pakollisia ajotunteja.

– Tarpeen mukaan oppilas voi ottaa enemmänkin tunteja. Mutta suomalaisille minimi on monta kertaa sama kuin maksimi, Suominen sanoo.

Opetusluvalla ajava saa siis enemmän toistoa, sanoo Epic Autokoulun Keski-Suomen aluepäällikkö Kari Palviainen. Autokoulussa taas opetellaan oikeanlaista havainnointia ja tilannenopeutta.

– Viime aikojen trendi on ollut se, että opetuslupalainen on hankkinut ammattimaista opetusta oman opetuslupansa tueksi, jolloin saadaan yhdistettyä molempien tyylien parhaimmat puolet ja sillä tavalla turvallisia kuljettajia liikenteeseen, Palviainen sanoo.

Lakimuutoksen myötä poistui myös opetuspolkimien katsastusvelvollisuus. Timo Suominen on huolissaan opetusluvalla ajavien liikenneturvallisuudesta.

– Joka vuosi Suomessa noin 2 000 ajokoetta jää ajamatta sen takia, että opetuspolkimet eivät ole asiallisesti kiinnitettyjä tai asiakirjoja puuttuu. Sehän tarkoittaa sitä, että opetuslupa-autoja kulkee niin, että opettajalla ei ole vaaratilanteessa mahdollisuutta vaikuttaa auton kulkuun, Suominen sanoo.

Traficomin mukaan tarkkaa tietoa polkimien vuoksi peruuntuneista kokeista ei ole, sillä syitä ei kirjata. Traficom arvioi, että 2 000 kappaletta vuodessa on peruuuntumisten kokonaismäärä.

Traficomin tekemä seurantatutkimus vuodelta 2021 osoittaa jonkin verran tapauksia, joissa polkimen asennus ei ole ollut turvallinen.

Opettajan ei tarvitse olla sukulainen

Ajokortin suorittaminen on nykyään yksivaiheinen, sillä toinen vaihe jäi pois lakimuutoksen myötä. Kaikkien tulee käydä muutaman tunnin mittainen riskientunnistuskurssi.

– Siitä on tullut valitettavasti sellainen preppaustunti ajokoetta varten. Meidän autokoulun epävirallisen kirjanpidon mukaan kolme neljästä opetuslupalaisen ajokokeesta olisi tullut hylkynä ilman tätä autokoulun tuntia, Timo Suominen sanoo.

Opetusluvalla voi hankkia henkilöauton, mopon, mopoauton ja erilaisten moottoripyörien ajokortin. Raskaita luokkia ei voi opettaa kuka tahansa.

– Sekin on mahdollista, mutta vain oppisopimuskoulutuksessa, ja silloin opettajan on oltava liikenneopettaja, kertoo Traficomin palvelukokonaisuuden päällikkö Henna Antila.

Opetuslupa haetaan jokaista oppilasta kohden erikseen. Lähisukulainen voi opettaa kahta oppilasta samalla luvalla ja hakea lupaa useammin kuin ilman sukulaisuussuhdetta. Muu kuin lähisukulainen voi hakea kolme opetuslupaa kolmen vuoden sisällä.

Sukulaisuussuhteisiin rajoittamisen tarkoituksena on muun muassa estää harmaan talouden toteuttaminen opetusluvalla, sanoo Antila.