Professori kumoaa verenpainelääkkeisiin liittyvät harhaluulot – tarkistimme seitsemän väittämää, joista vain harva on totta

Yli miljoona suomalaista syö verenpainelääkkeitä. Heistä kuitenkin vain puolella hoitotasapaino on kunnossa. Verenpainelääkkeisiin liittyy paljon vääriä uskomuksia.

Verenpainelääkkeitä käyttää yli miljoona suomalaista.

Yle kertoi maanantaina turkulaisesta Mikko Laineesta, joka aloitti verenpainelääkityksen kahden suvussa olleen kuolemantapauksen jälkeen.

Turkulainen Mikko Laine kertoo, miksi aloitti verenpainelääkityksen.

Selvitimme seitsemän verenpainetautia ja sen lääkitystä koskevan väitteen todenperäisyyden. Vastaajana on yksi maan johtavista verenpaineasiantuntijoista, sisätautiopin professori Teemu Niiranen Turun yliopistosta.

1. Verenpainelääkkeissä on mistä valita. Jokaiselle löytyy sopiva lääke.

– Sanoisin olevan hyvin harvinaista, jos mikään lääke ei sovi. Useimmille ihmisille onnistuu jonkinlainen lääkekombinaatio. Tietenkin on yksittäistapauksia, joille on vaikeaa löytää oikea lääke.

2. Nykyaikaiset verenpainelääkkeet eivät aiheuta käyttäjälleen sivuvaikutuksia.

– Pääsääntöisesti lääkkeet ovat varsin turvallisia, ja haitat ovat erittäin harvoin vakavia. Yleisimpiä ovat nilkkaturvotukset, yskä ja tiettyjä lääkkeitä käytettäessä veren suolat voivat mennä sekaisin.

3. Verenpainelääke tulisi ottaa illalla.

– Sanoisin, että ei pidä paikkaansa. Viitisen vuotta sitten julkaistiin tutkimus, jossa todettiin että iltalääkkeen ottajilla oli vähemmän sydän- ja aivoinfarkteja kuin potilailla, jotka ottivat lääkkeet aamulla. Sama tutkimus toistettiin paremmalla tutkimusasetelmalla muutama vuosi sitten ja todettiin, ettei ole väliä ottaako lääkkeen aamulla vai illalla.

–Jos lääkkeitä on useita, kannattaa ne jakaa sekä aamuun että iltaan, jotta saadaan tasaisempi lääkevaikutus.

4. Verenpainelääkkeet auttavat migreeniin.

– Tietyillä verenpainelääkkeillä, kuten kandesartaanilla, on todettu olevan migreeniä ehkäisevä vaikutus. Jos on sekä verenpaine korkealla että migreeniä, saattaa se olla hyvä vaihtoehto.

Avaa kuvien katselu Markkinoilla on runsaasti erilaisia verenpainelääkkeitä. Arkistokuva. Kuva: Juha Kemppainen / Yle

5. Pillerit ovat verenpaineen hoidossa pian historiaa. Uusi pistoshoito korvaa perinteiset lääkkeet.

– Tällainen uusi lääkekokeilu on todellakin olemassa, mutta lääke ei ole vielä markkinoilla. Yhdysvalloissa on saatu alustavia tuloksia, joiden mukaan lääke vaikuttaa tehokkaalta. Lääke helpottaisi verenpaineen hoitoa varsinkin heillä, joiden on vaikea muistaa ottaa pilleri. Pistos otettaisiin vain puolen vuoden välein. Kattavaa tietoa ei vielä ole, joten ei lääke vielä huomenna ole tulossa markkinoille.

6. Arviolta kahden miljoonan suomalaisen verenpaine ei ole suositusten rajoissa. Heidän kaikkien tulisi aloittaa verenpainelääkitys.

– Aika vaikea kysymys, mitään tarkkaa lukumäärää ei voi antaa. Toki olisi vielä lääkehoitoa parempi, jos tauti pystyttäisiin ehkäisemään elintapamuutoksilla. Ikävä kyllä tämä vaatisi vauvasta lähtien erittäin terveellisiä elämäntapoja. Verenpainetauti kehittyy valitettavasti lähes kaikille, jos vaan elää riittävän pitkään.

–Toinen kysymys on, kannattaako enää elämän loppupäässä lääkitystä aloittaa. On osoitettu, että iäkkäätkin ihmiset hyötyvät verenpainelääkityksestä. Mutta jos potilaalla on paljon vaikeita yleissairauksia, kannattanee tietyissä tapauksissa panostaa enemmän elämänlaadun parantamiseen kuin ehkäisevään hoitoon.

– Pääsääntöisesti suomalaiset ovat kuitenkin edelleen huomattavan alihoidettuja verenpaineen osalta. Joka toisella suomalaisella, jolla on verenpaine koholla, ei ole verenpainelääkitystä.

7. Verenpaineasiat ovat Länsi-Suomessa paremmalla tolalla kuin Itä-Suomessa.

– Luvut ovat enää hyvin vähän korkeampia Itä- kuin Länsi-Suomessa. Tulokset, joihin tähän asti on viitattu, perustuvat vuoden 2017 tilastoihin. Lähipäivinä julkaistaan uusimman kansallisen Terve Suomi -terveystarkastuksen tulokset tältä vuodelta, jolloin tuorein verenpainetieto on käytettävissä.