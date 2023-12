Karjalan kielen pitäisi loikata evakkoreestä nykypäivään – mainosmies tekee kantria karjalaksi

Hannu Hartikaisen pojan suunnittelemassa paidassa lukee: Puhun myös karjalaa. Hartikaisella ja Jussi Poikkimäellä on juuret menetetyssä Karjalassa. He tekevät musiikkia karjalan kielellä.

”Briha bluesuedejallaččit osti, lähti Ruoččin neičoile gostih”

Kantribiisi Sinizet dźinsat kertoo pojasta, jolla on siniset mokkakengät ja farkut. On kesäyö ja poika nappaa punahuivisen tytön moottoripyöränsä kyytiin.

Karjalainen kantribiisi vie rakastavaiset moottoripyörän kyydillä kesäyöhön.

Kappaleen tekijä on nivalalainen harrastajamuusikko Hannu Hartikainen, joka laulaa äitinsä kielellä, karjalaksi. Karjala ei kuitenkaan ole Hartikaisen äidinkieli, kotikieli. Äiti kyllä pagizi karjalaa, mutta lapset eivät oppineet sitä.

– Etninen puhdistus se oli! Ei sellaista tapahdu vain jossain tuolla kaukana maailmalla, vaan sotien jälkeen meillä Suomessa, Hannu Hartikainen puuskahtaa.

Hartikainen viittaa karjalankielisen siirtoväestön, evakoiden, kohteluun Suomessa. Siirtoväellä tarkoitetaan ihmisiä, jotka joutuivat lähtemään kotiseuduiltaan, kun Suomi luovutti alueitaan Neuvostoliitolle toisen maailmansodan seurauksena.

Liki puolesta miljoonasta evakuoiduista suurin osa oli karjalaisia ja heistä arviolta 30 000 puhui äidinkielenään karjalan kieltä.

Sitä ei katsottu hyvällä.

– Kieli kuulosti suomea puhuvista oudolta, varmaan vähän venäjältä. Karjalaa puhuvia ryssiteltiin, Hartikainen pohtii.

Rinnastus venäläisyyteen ei mennyt sikäli pieleen, että karjalan kielessä ja sen eri murteissa on paljon lainoja venäjän kielestä. Karjalaa puhuvat evakot olivat myös pääosin ortodokseja. Sekin tuntui väärältä ja venäläiseltä monella paikkakunnalla, jonne evakkoja sijoitettiin.

Lopulta karjalasta tuli salakieli. Kotinsa jättämään joutuneiden siirtokarjalaisten haikeiden muistojen ja kipeiden kokemusten kieli, jota puhuttiin vain neljän seinän sisällä kotioloissa. Kodin ulkopuolella vaihdettiin suomeen, jotta sulauduttaisiin ja pärjättäisiin.

Suomen valtiollakaan ei ole ennen viime vuosikymmeniä ollut kiinnostusta suojella pienen vähemmistön kieltä.

Avaa kuvien katselu Mielikuva karjalankielisistä on tämä. Hannu Hartikaisen äiti lähti ensimmäiselle evakkotielleen Soanlahdesta 20-vuotiaana. Soanlahti oli pieni Raja-Karjalan pitäjä Värtsilän ja Suistamon välissä Laatokan pohjoispuolella. Kuva: SA/kuva, kuvaaja tuntematon

Nyt, vuonna 2023, aikanaan koteihin piiloutunut kieli on henkitoreissaan. Monet suomalaiset eivät edes tiedä sen olemassaolosta, sanoo suomen ja karjalan kielten professori Helka Riionheimo Itä-Suomen yliopistosta.

– Kyllä sitä on pohdittu, olisiko helpompaa, jos karjalan kielen nimi olisi jokin muu, sillä kieli sekoitetaan toistuvasti Karjalan alueen murteisiin, Riionheimo pohtii.

Riionheimo johtaa karjalan kielen elvytyshanketta Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Yliopistossa voi myös opiskella kieltä. Elvytyshanke on saanut valtion tukea aina vuodeksi kerrallaan vuodesta 2021 lähtien. Kielen pelastamisen suhteen käsillä ovat viimeiset hetket.

Prätkällä ajoa karjalaksi

Mainosalalla työskennellyt Hannu Hartikainen alkoi opiskella livvinkarjalaa aikuisena kansalaisopistossa. Äitiä ei enää ollut, eikä kielestä ollut jäänyt jäljelle kuin sen pehmeä poljento.

Kielen opiskelun myötä Hartikainen tajusi olevansa osa karjalankielistä yhteisöä. Hän on maaton, muttei kansaton. Kun kielitaitoa karttui, hän alkoi kirjoittaa sointuvalla karjalalla tanka-runoja. Sitten mukaan tuli musiikki.

Sinizet dźinsat - katrikappaleen sanoitus syntyi vähän kuin oppilastyönä kansanopiston karjalan opettajan Eila Markkisen ohjauksessa. Nyt se on soinut radiossakin muun muassa Pekka Laineen Ihmemaa-ohjelmassa Radio Suomessa.

Hannu Hartikaisen äiti ei halunnut koskaan palata käymään entisille kotiseuduille rajan takana.. Hän sanoi lapsilleen, että on lähtenyt kotoa jo kahdesti, eikä halua enää kolmatta kertaa kokea sellaista.

Käymättä jäi Hartikaisellakin.

Karjalan kieltä on usein verrattu saamen kieleen, jonka tilanne on kuitenkin aika erilainen. Saamelaisetkin asuvat eri Pohjoismaissa, mutta Lappi ja poronhoitoalueet muodostavat heidän kotinsa ja kulttuurinsa tyyssijan. Karjalankieliset ovat hajallaan ympäri Suomea ja Venäjää vailla yhteistä kiinnekohtaa. Professori Riionheimo kertoo, että karjala on niin kutsuttu ei-alueellinen kieli.

Avaa kuvien katselu Loimolan Voima -duo tekee folkmusiikkia karjalaksi. Muusikkoveljesten juuret ovat Suistamossa. Kuva: MarjoOjanenPhotoqraphy

Karjalan kieli jäi evakkorekeen

Tällä viikolla on vietetty karjalan kielen viikkoa. Suomessa on arviolta reilut 10 000 karjalaa hyvin taitavaa ihmistä. Päivittäisessä elämässään kieltä käyttää muutama tuhat ihmistä. Kieliyhteisön jäseniä on kuitenkin enemmän, peräti 30 000.

– Surullisinta on, että karjalan kieli on enemmistön silmissä jämähtänyt sinne evakkorekeen ja kansallispukujen helmoihin. Kieli pitäisi tuoda tähän päivään, sanoo Hartikainen.

Helka Riionheimo puhuu samasta asiasta.

– Esimerkiksi nuoret perheet perheet toivovat, että lapset voisivat vaikka katsoa jotain suosittua animaatiosarjaa, kuten Ryhmä Hau, karjalan kielellä dubattuna.

Hartikaisen mukaan karjalankielisiltä puuttuu vielä jonkinlainen johtotähti, poppari tai muu stara, jonka musiikkia soitettaisiin paljon radiossa ja joka tekisi kieltä samalla tunnetuksi.

– Onneksi on sentää Loimolan Voima eli prihat Saatsi, Hartikainen muistuttaa.

Loimolan Voima on karjalankielinen folk-duo. Sen muodostavat Lieksassa kasvaneet ja juuriltaan suistamolaiset Mika ja Niko Saatsi. Voit käydä katsomassa Loimolan Voiman kappaleen Meččäkirikkö tästä linkistä.

Karjalan kieltä ei ole olemassa ennen kuin se mainitaan lakikirjassa

Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen mukaan karjalan kieli jakautuu kolmeen päämurteeseen: varsinaiskarjalaan, livviin ja lyydiin.

Kieltä ei mainita Suomen perustuslaissa eikä muussakaan lainsäädännössä. Pieni edistysaskel on se, että vuonna 2022 laadittu valtion kielipoliittinen ohjelma nostaa vihdoin karjalan muiden vähemmistökielien rinnalle. Ohjelmassa mainitaan karjalan lisäksi saame, romanikieli ja viittomakieli.

Helka Riionheimo sanoo, että karjala ei muutu näkyvämmäksi ennen kuin se saadaan osaksi lainsäädäntöä. Tämä onkin kieliyhteisön pitkän tähtäimen tavoite.

Avaa kuvien katselu Itä-Suomen yliopiston suomen ja karjalan kielen professori Helka Riionheimo sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 2023 karjalan kielen elvyttämistyöstä. Kuvassa vasemmalla yliopisto-opettaja Olga Karlova. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Valtaosa karjalankielisistä elää Venäjän puolella. Itä-Suomen yliopisto ei tee opetus ja -kulttuuriministeriön suosituksesta tällä hetkellä sodan vuoksi lainkaan yhteistyötä venäläisten organisaatioiden kanssa. Samoin toimivat muutkin suomalaiset yliopistot.

– Sen tietysti tiedämme, ettei Venäjällä minkään vähemmistökielen asema ole kovinkaan hyvä, Riionheimo muistuttaa.

Hannu Hartikainen jatkaa musiikin tekemistä livvinkarjalaksi yhdessä toisen Karjalan prihan Jussi Poikkimäen kanssa. Sanoituksissa hän käyttää apunaan sanakirjaa, vanhaa koululaisten lukukirjaa ja välillä täytyy kilauttaa opettajalle.

– Käänsin kerran yhtä bluesia karjalaksi, enkä millään löytänyt sellaisia kirosanoja, joita siinä oli. Piti pyytää apua siihenkin, Hartikainen nauraa.

Karjalankieliset uutiset meillä jo on. Niitä voi kuunnella ja lukea Ylen uutisten sivuilla ja Yle Areenassa.

