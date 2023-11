Tämä ei ole se kehitys, mitä toivottiin: tytöt juovat energiajuomia jo enemmän kuin pojat

Kouluterveyskyselyn mukaan etenkin tyttöjen energiajuomien käyttö on ryöpsähtänyt viidessä vuodessa. Lukio- ja ammattikoululaistytöt erottuvat tilastoissa.

Tyttöjen energiajuomien kulutus on lisääntynyt huomattavasti.

Ilmiö näkyy uusimmassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskyselyssä (2023), jossa lukioikäisten tyttöjen energiajuomien käyttö noin kymmenkertaistui viidessä vuodessa.

Valtakunnallinen tutkimustulos näkyy myös maakunnissa.

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla juuri lukiolaistyttöjen energiajuomien käyttö lähes kymmenkertaistui.

Eniten juomia joivat koko maassa silti ammattikoululaiset, tytöt jopa enemmän kuin pojat. Myös Keski-Pohjanmaalla käytön lisääntyminen näkyi juuri ammattikoulutytöillä, joilla piristävien juomien käyttö kahdeksankertaistui.

Kouluterveyskyselyssä kyse on käytöstä, jossa energiajuomia juotiin ”lähes päivittäin”. Toisaalta lukion tyttöjen lähtötasot viisi vuotta sitten olivat lähellä nollaa, mutta nyt kofeiinipitoisten juomien käyttöilmiö on saavuttanut myös heidät.

Kyselyssä tarkasteltiin kulutusmuutosta vuodesta 2017 vuoteen 2023.

Altistaa napostelulle

THL:n tutkimuspäällikkö Sari Niinistö pitää kulutustrendiä huolestuttavana. Ravitsemuksellisesti kyseessä ovat täysin turhat tuotteet, jotka nakertavat pohjaa myös tasapainoiselta aterioinnilta.

– Se on huolestuttava suunta. Juomissa on runsaasti sokeria ja sokerin saannilla on yhteys yleisesti heikompaan ruokavalion laatuun, tervellisempien tuotteiden kulutukseen ja pienempään ravintoaineiden saantiin.

Erityisen huolestuttavaa on, jos energiajuomilla korvataan aterioita.

– Juomat eivät tuota pitkäaikaista kylläisyyden tunnetta ja altistavat napostelulle sekä ylipainolle. Myös hammasterveydelle ne ovat erittäin huonoja, Niinistö listaa.

Epätoivottua tasa-arvoa

Viidessä tutkimusvuodessa energiajuomissa on tapahtunut tasa-arvoistuminen tyttöjen ja poikien välillä.

Ylihammaslääkäri Jaakko Anttila Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta olisi kuitenkin toivonut toisenlaista tulosta ja kehitystä.

– Tässäkin asiassa tilasto on tasa-arvoistunut. Me olisimme kuitenkin toivoneet, että pojat olisivat pikemmin vähentäneet energiajuomien kulutustaan.

Avaa kuvien katselu Ylihammaslääkäri Jaakko Anttila on huolissaan energiajuomien aiheuttamista kiillevaurioista hampaille. Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Pieniä pilkahduksia tähänkin suuntaan on. Esimerkiksi Pohjanmaalla peruskouluikäisten poikien keskuudessa kulutus oli vähentynyt. Muutos oli alle kahden prosenttiyksikön luokkaa.

Suosiosta huolimatta sekä ylihammaslääkäri Anttila että THL:n tutkimuspäällikkö Niinistö pitävät energiajuomia täysin turhina tuotteina.

– Ne ovat ehdottomasti turhia. Niiden ei pitäisi olla kenenkään päivittäisessä ruokavaliossa, etenkään lapsilla ja nuorilla, Niinistö sanoo.

Kuuntele tästä, mitä ylihammaslääkäri Jaakko Anttila sanoo energiajuomien vaikutuksesta hampaisiin. Tilastot tasa-arvoistuivat, mutta samalla tyttöjen energiajuomien käyttö lisääntyi. Se yllätti.

Ylihammaslääkäri Jaakko Anttilan tapasi toimittaja Anne Elhaimer.

Hampaiden kiille syöpyy

Hampaiden kannalta suurin ongelma on, että juomat ovat paitsi sokerisia, myös happamia.

– Kun juoma on hapanta ja siinä on matala ph-pitoisuus, se liuottaa hammaskiillettä. Niitä vaurioita on nähty viime aikoina yhä enemmän, Jaakko Anttila sanoo.

Anttilan mukaan pahimmillaan kiillevaurioita eli hammaseroosiota voi olla kaikissa pysyvissä hampaissa. Ongelmaa on vaikeampi korjata kuin pelkkää kariesta eli reikiintymistä – ja mitä aikaisemmin hammaseroosio tulee, sitä huonompi on ennuste.

Turvallista rajaa energiajuomien käytölle on hammaslääkärin mukaan vaikea antaa.

– Ei missään tapauksessa joka päivä. Päivittäiset tavat ovat kaikista haitallisimpia. Jos ehdottomasti jotain piristystä opiskelujen keskelle haluaa, kahvi ja tee ovat vähiten haitallisia hampaille.