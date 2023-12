Yrittäjiltä hallitukselle toivelista: sunnuntain tuplapalkka pois, lomaraha paikallisesti sovittavaksi ja potkut helpommiksi

Suomen Yrittäjät on esittänyt hallitukselle 130 normia purettavaksi. Tutkijoiden mielestä normien poistaminen lisäisi työnantajan valtaa merkittävästi suhteessa työntekijään.

Hallitus on kertonut vähentävänsä 300 yrityksiä tai kansalaisia koskevaa normia.

Suomen Yrittäjät kantoi kortensa kekoon ja esittää hallitukselle massiivisen listan purettavista normeista, jotta yrittäjien sääntelytaakka helpottuisi.

Katso tästä lista: Suomen Yrittäjien 130 norminpurkuesitystä

Lista luovutettiin valtiovarainministeri Riikka Purralle tiistaina.

– Kannustamme hallitusta viemään ehdotuksia eteenpäin, jotta yritykset voivat toimia tehokkaammin ja ilman tarpeetonta byrokratiaa, sanoi Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.

Ehdotuksessa on listattu toimenpiteitä, jotka kohdistuvat kevyempään luvitukseen, pätevyysvaatimuksiin, viranomaistoimintaan, työmarkkinoihin ja yrittämisen esteisiin.

Keskeiseen rooliin nousee silti paikallinen sopiminen.

Ehdotuksen 130 normista yli 60 on sellaisia, jotka olisi yrittäjien mielestä poistettava paikallisen sopimisen tieltä erityisesti järjestäytymättömissä yrityksissä.

Kun työnantaja ei kuulu mihinkään työnantajajärjestöön, sen sanotaan olevan järjestäytymätön. Kyse on yleensä pienistä alle 10 työntekijän yrityksistä, joita on Suomen yrityksistä valtaosa.

– Sopimisen kieltojen poistamisella järjestäytymättömät yritykset saatettaisiin yhdenvertaiseen asemaan järjestäytyneiden kanssa. He eivät voi käyttää työehtosopimusten joustoja samalla tavalla kuin järjestäytyneet yritykset, sanoo Salminen.

Yrityksissä ja työpaikoilla lisääntyvä paikallinen sopiminen parantaisi yritysten mahdollisuuksia sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Tavoitteena on myös kannustaa yrityksiä työllistämään.

– Työehtosopimuksen määräyksistä voitaisiin poiketa vain sopimalla, eli silloin kun työnantaja ja työntekijät näin haluavat, Salminen sanoo.

Avaa kuvien katselu Suomen Yrittäjät esittävät, että vuosiloman antamiseen liittyviä säännöksiä olisi kevennettävä. Toteutuessaan se voisi tarkoittaa sitä, että kesälomaa ei pidettäisi enää kesällä. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Tutkijat: Työmarkkinanormit ovat työntekijän minimiturva

Työelämää ja työmarkkinoita tutkineiden mielestä normien purkamisesta annetaan liian ruusuinen kuva.

– Kyseessä on Suomen Yrittäjien unelmalista, sanoo vanhempi yliopistonlehtori Markku Sippola Helsingin yliopistosta.

Sippola nostaa esiin ehdotuksen, jossa halutaan mahdollistaa sopiminen työehtosopimuksen määräyksistä poiketen.

– Väitteenä on, että ”jos osapuolet työpaikalla ovat yksimielisiä siitä, että työehtosopimuksen määräyksestä kannattaa poiketa, sille on lainsäädännössä annettava mahdollisuus.” Voi olla, että hyvin pienissä yrityksissä tällainen yksimielisyys on mahdollista, mutta kuinka todentaa tämä ”yksimielisyys” niin, että siinä ei ole työnantajan sanelua?

Sippola muistuttaa, että työlainsäädäntö ja työehtosopimukset ovat työntekijän turvana tilanteessa, jossa yksituumaisuutta ei ole tai tilanteessa, jossa työnantaja pyrkii yksipuolisesti sanelemaan työehdot.

– Nythän on tilanne päällä Ruotsissa, jossa Elon Musk ei suostu neuvottelemaan työehtosopimusta Teslan Ruotsin yksiköissä vaan haluaa yksipuolisesti sanella työehdot. Vahvan työnantajan sanelun varalle on Pohjoismaissa laajemmat sopimukset työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä.

Myös työelämäntutkimuksen dosentti Satu Ojala Tampereen yliopistosta on samaa mieltä.

– Kaikilla aloilla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta. Tällöin tarvitaan työlainsäädännön normeja. Niillä säädellään muun muassa työaikoja, ylityökorvauksia, sunnuntailisiä ja lomien sijoittelua ja ehkäistään liian heikkojen työsuhteiden teettämistä esimerkiksi työnantajan lisätyöntarjoamisvelvollisuudella. Normit on luotu työntekijöiden suojaksi, minimiturvaksi.

Yrittäjien listassa kuitenkin esitetään esimerkiksi, että poistetaan sunnuntain tuplapalkka lainsäädännöstä ja poistetaan vuosilomalaista järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat kiellot, jotka estävät paikallisen sopimisen lomakaudesta, vuosilomapalkan yleissäännöksestä sekä viikko- tai kuukausipalkkaan perustuvasta vuosilomapalkasta. Lisäksi halutaan helpottaa irtisanomista.

Veisi kohti angloamerikkalaista mallia

Ojalan mielestä norminpurkutoiveiden toteuttaminen voisi johtaa hallitsemattomaan kehitykseen.

– Työmarkkinoilla ja sääntelyssä on muutostarpeita, mutta tässä on esitetty niin isoja asioita, että ehdotukset muodostaisivat toteutuessaan riskin työmarkkinoiden hallitsemattomalle kehitykselle. Työmarkkinamuutokset edellyttävät laaja-alaista tutkimukseen perustuvaa selvitystyötä ja vaikutusarvioita.

Sippola puolestaan näkisi norminpurun johtavan kaksien työmarkkinoiden syntyyn.

– Jos osalle yrityksistä annettaisiin vapauksia käyttää paikallista sopimista työehtoja huonontavasti, ilman liittojen neuvottelemien TES:ien taustatukea, voisi tämä merkitä ”kaksien työmarkkinoiden” – huonojen ja parempien työehtojen työmarkkinoiden – syntymistä Suomeen.

Samalla nakerrettaisiin Sippolan mukaan yleissitovan työehtosopimusjärjestelmän pohjaa. Norminpurku heikentäisi myös monin tavoin työntekijöiden asemaa ja heidän edustusjärjestöjensä valtaa.

– Listassahan on myös monia työntekijöiden kuulemiseen tai yhteistoimintaan liittyviä kohtia, joita yrittäjät haluavat niin sanotusti vapauttaa. Yhteisvaikutuksena suunta olisi pois pohjoismaisesta mallista kohti angloamerikkalaista mallia.

Avaa kuvien katselu Paikalliseen sopimiseen liittyvät lainsäädäntömuutokset ovat hallituksella jo työnalla. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Paikallisen sopimisen lisääminen etenemässä

Sippolan mielestä teeseissä on kysymys Suomen Yrittäjien pitkäaikaisesta halusta antaa työnantajille vapauden päättää työehdoista työpaikoilla ilman, että väliin tulisivat ammattiliitot tai ammattiliiton luottamusmiehet.

– Teesilistan julkaisulla halutaan vaikuttaa hallituksen ensi kevään päätöksiin paikallisesta sopimisesta.

Paikalliseen sopimiseen liittyvät lainsäädäntömuutokset ovat hallituksella jo työn alla.

Ojala puolestaan ei näe tarvetta massiiviselle norminpurulle. Hän muistuttaa, että järjestäytymätön yritys saisi työehtosopimusten joustot käyttöönsä, jos vain liittyisi työnantajaliittoon, sekä samalla mahdollisuuden neuvotella siitä, missä asioissa paikallista sopimista voitaisiin lisätä.

Ojala ja Sippola ovat myös yhdessä Paul Jonker–Hoffrénin kanssa todenneet analyysissaan, että ei ole tieteellistä näyttöä sille, että paikallinen sopiminen parantaisi työllisyyttä tai edes tuottavuutta. Suomen työmarkkinat eivät ole myöskään jäykät.