Tukilakko pysäytti rekisterikilpien toimitukset Teslalle Ruotsissa

Sähköautovalmistaja Tesla koki tänään takaiskun työmarkkinariidassaan ruotsalaisen ay-liikkeen kanssa. Postiyhtiö Postnord voi edelleen kieltäytyä toimittamasta rekisterikilpiä Teslalle ainakin väliaikaisesti, koska Solnan käräjäoikeus lykkäsi kiistan ratkaisevaa päätöstään.

Käräjäoikeus päätti antaa Postnordille kolme päivää aikaa kommentoida asiaa ennen varsinaista oikeuden päätöstä.

Teslan rekisterikilpien kuljetukset ovat keskeytyneet Postnordin postinjakajien ja muiden ammattiliittojen työntekijöiden tukilakon vuoksi. Teslaan kohdistuvien tukilakkojen taustalla on se, että Tesla on kieltäytynyt allekirjoittamasta työehtosopimusta IF Metallin kanssa.

– Vaikka kyse on useista rekisterikilvistä, joita ei toimiteta, kokonaisuutena arvioitiin, ettei asiassa ole niin kiire, että ratkaisu tehtäisiin ilman Postnordin kuulemista, kertoi tuomari Patrik Alm.

Alm arvioi, että Solnan käräjäoikeus tekee kiistassa uuden päätöksen ensi viikolla.

Työnantaja eli Postnord katsoo, että tukilakko on juridiselta kannalta oikein.

– Uskomme, että hallitusmuodossa perustuslaillisesti suojattu lakko-oikeus on niin vahva, että se ylittää jakeluvelvoitteemme eli yhteiskunnallisen tehtävämme. Se on force majeure (ylivoimainen este), perusteli Postnordin lehdistöpäällikkö Anders Porelius.

Tesla on kuitenkin eri mieltä, ja sähköautojätti nostikin maanantaina kanteen postiyritystä vastaan.

Tesla haastoi myös Kuljetushallituksen

Tesla on haastanut myös Ruotsin kuljetushallituksen (Transportstyrelsen) oikeuteen Postnordin lakon vuoksi. Autoyhtiön mukaan viranomainen ei täytä tehtäväänsä toimittaa rekisterikilvet.

Norrköpingin käräjäoikeus päätti eilen, että viranomainen on kuitenkin velvollinen luovuttamaan rekisterikilvet. Viranomaisella on vain seitsemän päivää aikaa muuttaa nykyistä sopimustaan ​​rekisterikilpiä valmistavan Scandinavian motorcenterin kanssa.

Ajatuksena on, että Teslan omistajien pitäisi pystyä noutamaan kyltit suoraan valmistajalta. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, miten tämä toimisi käytännössä.

– Emme halua, että rekisterikilvet päätyvät vääriin käsiin. Olemme tarkkoja siitä, että kyltit menevät sinne, minne pitääkin, sanoo Anna Berggrund Kuljetushallituksesta.