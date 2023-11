Sisäministeri Rantanen A-studiossa: ”Potentiaalinen uhka on varsin suuri”

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan hallituksen päätös sulkea itäraja perustuu viranomaisten uhka-arvioon Venäjän hybridioperaation laajenemisesta.

– Olemme saaneet viranomaisilta tietää sen, että potentiaalinen uhka on varsin suuri.

Hallitus päätti tänään tiistaina sulkea koko itärajan kahdeksi viikoksi. Päätös tulee voimaan keskiyöllä torstaina 30. marraskuuta.

A-studion haastattelussa Rantanen totesi, että Suomen markkinointi kolmansiin maihin on kiihtymässä.

– On tällaisia matkapaketteja Suomeen, jotka sisältävät viisumin ja jopa polkupyörätkin. Kolmansissa maissa on varmasti halukkaita Eurooppaan tulijoita.

Rantanen vihjasi, että Suomeen pyrkivien turvapaikanhakijoiden määrä voisi liikkua jopa miljoonissa.

– Kukin voi katsoa internetistä, kuinka paljon väkeä on esimerkiksi Afrikan tietyissä maissa, joten se potentiaali on todella suuri. On myös hyvä muistaa, että arvioiden mukaan pelkästään Venäjällä on noin 10 miljoonaa laittomasti maassa olijaa.

Rantanen huomautti, että jos maahan pyrkivien henkilöiden määrä nousisi, joukossa voisi olla myös kansalliselle turvallisuudelle vaarallisia henkilöitä.

– Tämähän nähtiin silloin 2015–2016, jolloin varsin suuren siirtolaisjoukon mukana tuli vaarallisia henkilöitä Eurooppaan.

