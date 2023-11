Tunnettu Sports Illustrated -lehti kärähti tekoälyn tekemistä jutuista

Kuva: Patti McConville / Alamy/All Over Press

Yhdysvaltain tunnetuimpiin urheilulehtiin lukeutuva Sports Illustrated on joutunut kohun keskelle sen jälkeen kun paljastui, että osa lehden jutuista on tekoälyn tuottamia. Lisäksi juttujen kirjoittajien joukossa on toimittajia, joita ei oikeasti ole olemassa.

Asiasta kirjoittaa tiede- ja teknologiajuttuihin erikoistunut Futurism.

Esimerkiksi Drew Ortiz -nimellä lehteen kirjoittaneelta toimittajalta ei löydy mitään julkaisuhistoriaa lehden ulkopuolelta. Ortizilta ei myöskään löydy profiilia sosiaalisen median kanavilta. Ja mikä erikoisinta, hänen tekemiensä artikkelien yhteydessä oleva profiilikuva on löydettävistä verkkosivulta, joka myy tekoälyn luomia kasvokuvia. Kasvokuvan yhteydessä ”toimittajaa” luonnehditaan sanoilla ”neutraali valkoinen miespuolinen nuori aikuinen, jolla on lyhyet ruskeat hiukset ja siniset silmät.”

Kun Futurism otti yhteyttä Sports Illustratedia kustantavaan Arena Groupiin, katosivat urheilulehden verkkosivuilta kaikki tekoälyn luomat toimittajat.

Myöhemmin Arena Groupin tiedottaja kiirehti julkaisemaan lausunnon, jonka mukaan joitakin lehden artikkeleita tekee AdVon-niminen yhteistyökumppani. Sieltä oli kustantajan mukaan vakuuteltu, että artikkeleita tekevät oikeat ihmiset. Kustantaja kuitenkin päätti lopettaa yhteistyön AdVonin kanssa, koska kyseinen firma antaa kirjoittajiensa käyttää salanimiä, mikä ei kustantajan mukaan ole Sports Illustratedissa hyväksyttyä.

Nimetön lähde Sports Illustratedista kuitenkin sanoi, että lehdessä julkaistaan myös tekoälyn tekemiä artikkeleita.

Sports Illustrated ei suinkaan ole ainoa media, joka on joutunut kohun keskelle käyttäessään tekoälyä sisällöntuotannossaan. Alkuvuodesta kävi ilmi, että teknologiaan erikoistunut verkkosivu Cnet käytti tekoälyä joissakin talousuutisartikkeleissaan, kertoo AP. Niiden tekijätiimiksi oli nimetty ”Money Staff”. Lukija sai tietää tekoälyn olevan artikkelien takana ainoastaan klikkaamalla kyseistä ”Money Stuff” -kohtaa. CNET kertoi tekoälykokeilustaan avoimesti lukijoilleen vasta siinä vaiheessa, kun muut mediat tarttuivat aiheeseen.

Vuonna 1954 perustettu Sports Illustrated tunnetaan erityisesti kansikuvissa uima-asu ja bikinimuotia esittelevistä huippumalleista. Toisaalta lehti tunnetaan myös maineikkaista kirjoittajistaan. Juttuja lehteen ovat tehneet muun muassa Nobel-palkittu proosakirjailija William Faulkner ja Pulitzer-palkittu kirjailija John Updike.