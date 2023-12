Daria Jakovleva on feministi ja pelkää, että Venäjä on matkalla aborttien täyskieltoon

Kaliningradilainen feministi Daria Jakovleva on huomannut, että sodan aikana yhä useampi poliitikko on alkanut syyllistää venäläisnaisia siitä, että nämä synnyttävät liian vähän lapsia.

Ratkaisuksi on tarjottu aborttilainsäädännön kiristämistä.

Jakovleva uskoo, että viranomaiset haluavat peitellä menetyksiä rintamalla ja siirtävät kansalaisten huomion sodasta tunteita herättävään aborttikeskusteluun.

Kuuntele alta, mitä Venäjä tekee lisätäkseen syntyvyyttä ja kuinka naisia kannustetaan julkisessa terveydenhuollossa raskauden jatkamiseen.

Kreml ohjeistaa julkista terveydenhuoltoa termeistä: synnyttäminen luonnollista, abortti vaarallinen

Minkälaisessa tilanteessa vastaat tähän puheluun?

– Olen työmatkalla Istanbulissa. Tapaan täällä aktivistikollegoitani, mutta asun ja työskentelen Venäjän Kaliningradissa.

Olet Kaliningradissa toimivan Feminitive Community -järjestön perustaja. Järjestö tarjoaa psykologista ja oikeudellista tukea naisille sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Millaiset aiheet puhuttavat kaliningradilaisia juuri nyt?

– Nyt tapetilla on aborttilainsäädännön kiristäminen, mutta myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä syrjivät lait. Venäjällä kiellettiin hiljattain kansainvälisen LGBT-liikkeen toiminta ja sukupuolenkorjaaminen. Lisäksi Venäjä harkitsee feministijärjestöjen julistamista terroristijärjestöiksi.

Venäjällä alueet saavat itse päättää aborttilainsäädännöstään, mutta Kreml aikoo nyt muuttaa tätä. Venäjän hallinto valmistelee lakia, joka kieltäisi koko maassa abortit yksityisessä terveydenhuollossa. Miten kaliningradilaiset kommentoivat suunnitelmaa?

– Aborttia koskevaan keskustelutilaisuuteemme osallistui 60 naista ja miestä. Kaliningradin kokoisessa kaupungissa se on paljon. Ihmiset puhuivat turvallisen abortin merkityksestä. Tilaisuudessa kritisoitiin sitä, että ortodoksinen kirkko ja julkisen terveydenhuollon ammattilaiset yrittävät vaikuttaa naisten päätöksiin abortista. Jotkut epäilivät, että yksittäiset Kaliningradin paikallispoliitikot yrittävät mielistellä Kremliä ajamalla hallituksen agendaa. Moni uskoi, että Kaliningrad ei kiristä aborttilainsäädäntöä oma-aloitteisesti.

Abortti Venäjällä Neuvostoliitossa ehkäisyvälineiden saatavuus oli heikkoa, mutta abortti sallittu. Monille naisille abortti oli ainoa ehkäisykeino. 1990-luvulla Venäjällä säädettiin aborttilaki, joka salli raskaudenkeskeytyksen raskauden 12. viikkoon asti ilman ehtoja. Avioeron, työttömyyden tai tulotason vuoksi raskauden sai kuitenkin keskeyttää 22. viikkoon saakka. Vuonna 2011 aborttilainsäädäntöä uudistettiin. Nyt abortin takaraja on koko maassa 12. raskausviikko. Abortti on sallittu 22. viikkoon saakka vain raiskaustapauksissa. Venäjän alueet saavat päättää, sallivatko ne abortit yksityisessä terveydenhuollossa. Kreml valmistelee tähän muutosta. Lisäksi syyskuussa 2024 Venäjällä astuu voimaan laki, joka tekee jälkiehkäisypilleristä reseptilääkkeen. Suomessa raskaus voidaan keskeyttää pyynnöstä 12. raskausviikon loppuun saakka. Syytä tai perusteluja ei tarvita. Jos raskaus on kestänyt yli 12 viikkoa ja alle 20 viikkoa, aborttiin voi saada luvan tietyillä perusteilla. Tietyissä tilanteissa luvan voi saada myöhemminkin, ennen 24. viikkoa. Jos raskaus tai synnyttäminen vaarantaa raskaana olevan hengen tai terveyden, enimmmäisviikkorajaa ei ole Avaa

Jos Kremlin kaavailema kiristys aborttilainsäädäntöön astuu voimaan, se tarkoittaa, että valtio saa monopolin raskaudenkeskeytyksiin. Uskotko, että Venäjä on kieltämässä abortit kokonaan?

– Venäjän presidentti Vladimir Putin on painottanut viimeaikaisissa puheissaan väestönkasvua. Yleensä Putinin puheet ennakoivat nopeita muutoksia lainsäädäntöön. Esimerkiksi parlamentin alahuone duuma äänesti sukupuolenkorjausta kieltävän lain puolesta sen jälkeen, kun Putin oli kritisoinut sukupuolenkorjausta puheissaan. On siis mahdollista, että Venäjä on matkalla aborttien täyskieltoon.

Miten lähipiirissäsi suhtaudutaan keskusteluun aborttien rajoittamisesta?

– Omassa kuplassani kaikki tuntuvat vastustavan aborttirajoituksia. Keskustelimme juuri patriarkka Kirillin puheista. Hän on sanonut, että Venäjän demografiset ongelmat katoavat ”kuin taikasauvan heilautuksesta”, jos abortit kielletään. Emme pystyneet keskustelemaan aiheesta asiallisesti. Kirosanoja käytettiin keskustelussa paljon.

Avaa kuvien katselu Kartassa Venäjän erillisalue Kaliningrad. Jakovlevan mukaan kaupungissa on perinteisesti vallinnut eurooppalainen liberaali ilmapiiri. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Miksi presidentti Putin painottaa väestönkasvuun liittyviä teemoja juuri nyt?

– Putin sanoo, että venäläisiä on liian vähän ja että Venäjällä on käynnissä demografinen kriisi. Siitä huolimatta Kreml lähettää miehiä rintamalle ja jatkaa sotaa. Välillä tuntuu, että Venäjän hallinto on täysin irtautunut kansalaisten elämästä ja elää mielikuvitusmaailmassa. Kreml ei perusta päätöksiään tutkittuun tietoon vaan uskomuksiinsa siitä, että aborttilainsäädännön kiristäminen kasvattaa väestöä.

– Luulen, että Venäjän hallinto tietää, kuinka paljon miehiä kaatuu rintamalla ja on siitä kauhuissaan. Voi myös olla, että Kreml on yksinkertaisesti hurahtanut suurvaltaideologiaansa.

Laittaako Kreml siis venäläisnaiset maksamaan kehoillaan Venäjän miestappioista rintamalla?

– Kyllä minusta niin voi sanoa. Venäjän kaltaisissa autoritäärisissä järjestelmissä, joissa on vallalla toksinen maskuliinisuus ja patriarkaalinen järjestys, nainen nähdään omaisuutena, objektina tai resurssina. Venäjän hallinto ilmeisesti uskoo, että se voi käyttää naisia isänmaallisten tavoitteidensa ajamiseen. Putinin ja muiden virkamiesten viimeaikaisten puheiden perusteella näyttää siltä, että venäläisnaisten arvo on vallankäyttäjien silmissä olematon. En olisi yllättynyt, jos Kreml haluaisi typistää naiset synnytyskoneiksi.

Millaisia tunteita tämä sinussa herättää?

– Aloitteet abortin rajoittamiseksi synnyttävät vihaa ja epäoikeudenmukaisuutta. Tuntuu, että haluaisin lyödä jotakin, vaikka vastustan väkivaltaa. En halua luovuttaa enkä lamaantua. Haluan taistella siitä huolimatta, että Venäjän ilmapiiri on nykyään todella masentava. Enemmistö ei enää usko, että he voivat vaikuttaa yhteisiin asioihin. Tavallaan ymmärrän heitä, koska Venäjä käyttää valtavasti resursseja propagandaansa ja kohdistaa silmittömästi sortoa kansalaisiin.

Miten sota on vaikuttanut naisten asemaan Venäjällä?

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa negatiivisesti sekä venäläisten että ukrainalaisten naisten asemaan. Tiedetään, että esimerkiksi sukupuolittunut väkivalta lisääntyy sodan aikana. Sodan aikana järjestöömme on ottanut aiempaa enemmän yhteyttä naisia heidän puolisonsa väkivaltaisen käytöksen takia.

Monet rintamalta palaavat miehet kärsivät traumaperäisestä stressihäiriöstä. Venäjällä tällaisia vakavia mielenterveyshäiriöitä ei usein osata tunnistaa tai hoitaa. Sota aiheuttaa välillisesti paljon kärsimystä sotilaiden puolisoille ja lapsille, sillä he joutuvat usein väkivallan purkausten kohteeksi.

Millaisia ajatuksia artikkeli herättää? Voit keskutella aiheesta 6.12. klo 23 saakka.