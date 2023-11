Prikaatikenraali Mauri Koskela valitti raiskaustuomiostaan – hovioikeus käsittelee kevätpuolella

Prikaatikenraali Mauri Koskelan raiskaustuomio käsitellään Vaasan hovioikeudessa. Valitus on saapunut hovioikeuteen lokakuun lopulla. Käsittelypäivää ei vielä ole sovittu.

Vaasan hovioikeus arvioi, että käsittelypäivä venyy pitkälle kevääseen. Asiasta on pyydetty pääkäsittelyä, mikä tarkoittaa, että käsittely käydään suullisena ja asianosaiset ovat paikalla.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi Koskelan raiskauksesta ja ampuma-aserikoksesta 1 vuoden ja 11 kuukauden ehdottomaan vankeuteen syyskuussa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Koskela kiisti syyllisyytensä ja valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.

Asiasta kirjoitti ensimmäisenä Seiska-lehti.

Mauri Koskela on tehnyt merkittävän uran puolustusvoimissa ja rauhanturvaajana. Hän ollut Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja ja hänelle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki. Hän on työskennellyt myös Enontekiön kunnanjohtajana.