Suomeen levisi Yhdysvalloista rasistinen ja väkivaltainen liike, joka värvää joukkoihinsa nuoria miehiä

Suomessa on hiljattain aloittanut uusi äärioikeistolainen ja avoimen rasistinen järjestö. Yhteisö ajaa valkoista ylivaltaa ja vastustaa globalisaatiota. Se on levinnyt Yhdysvalloista vuoden 2021 jälkeen nopeasti ympäri Eurooppaa.

Kansallisradikaaliksi itseään kutsuva Active Club on houkutellut jäsenikseen nuoria valkoisia miehiä sosiaalisen median, kuten Tiktokin ja Instagramin kautta. Ryhmä tiedottaa toiminnastaan myös Telegram-sivuillaan.

Järjestöllä on yhteensä ainakin sata kerhoa eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, kertoo yhdysvaltalainen verkkomedia Vice News.

Active Clubin suomenkielisen verkoston tiedetään levinneen muutaman kuukauden aikana ainakin Uudellemaalle, Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Järjestö on levinnyt yhtä nopeasti muissakin Pohjoismaissa.

Kerhon juuret Yhdysvalloissa

Active Club -verkosto on saanut inspiraationsa suurelta osin yhdysvaltalaisen Robert Rundon valkoista ylivaltaa kannattavasta Rise Above Movement (R.A.M.) -liikkeestä, kertoo antisemitismiä vastaan taisteleva yhdysvaltalainen kansalaisjärjestö Anti-Defamation League (ADL). Myös eurooppalaiset vapaaottelulajeja edustavat, valkoisten ylivaltaa kannattavat ryhmät ovat olleet esikuvina.

ADL:n mukaan kerhon jäsenet pitävät itseään taistelijoina, jotka harjoittelevat sotimista ”järjestelmää” vastaan. ”Järjestelmä” suunnittelee heidän mukaansa tarkoituksellista hyökkäystä valkoista rotua vastaan.

Järjestelmällä jäsenistö tarkoittaa demokratiaa ja sen instituutioita, kuten poliittisia puolueita. Vihollisenaan Active Club -verkosto pitää myös seksuaalivähemmistöjä ja juutalaisia.

Valkoista soturihenkeä ja väestönvaihtoa

Kerhot houkuttelevat riveihinsä nuoria miehiä korostamalla ”veljeyttä ja valkoista soturihenkeä”. Ne tekevät yhteistyötä useiden valkoisten ylivaltaa kannattavien ryhmien kanssa. Yhdysvalloissa ne täyttävät muun muassa Proud Boys -ryhmän jättämän tyhjiön. Active Club -verkosto toimii Yhdysvalloissa aktiivisesti ainakin 25 osavaltiossa.

Active Clubin ideologiaan on perehtynyt myös ekstremismiä ja terrorismia tutkiva keskus Middlebury Institute of International Studies at Monterey. Keskuksen julkaiseman artikkelin mukaan järjestön ajatteluun kuuluu akselerationismi eli yhteiskunnan romahdusta kiihdyttävä toimintamalli.

Kerhon sisällä viljellään myös väestönvaihtoteoria-termiä. Väestönvaihto on äärioikeistolainen salaliittoteoria, jonka mukaan esimerkiksi juutalaiset pyrkivät maahanmuuton avulla korvaamaan valkoisen väestön ei-valkoisella.

Kansainvälisesti toimiva kerhoverkosto levittää valkoisen ylivallan propagandaa sosiaalisen median lisäksi liimaamalla tarroja julkisille paikoille, osallistumalla mielenosoituksiin ja kokoontumalla koulutustapahtumiin, kuten kamppailuhajoituksiin, sparrauksiin tai kirjojen ja lippujen polttamiseen.

Videoilla tappelua ja rasismia

Suomessa Active Club aikoo osallistua Suomi herää -marssiin itsenäisyyspäivänä. Active Club Finlandin julkaisemissa kuvissa ja videoilla sen jäsenet muun muassa nyrkkeilevät ja kiinnittävät tolppiin itsenäisyyspäivän marssia ja valkoista ylivaltaa markkinoivia tarroja.

Yksi videoista yhdistää vuorotellen kuvia veneissä istuvista siirtolaisista ja nyrkkeilevistä miehistä.

Yhdysvaltalaisen aikakauslehden Forbesin mukaan Tiktok on poistanut Active Clubin tilejä videopalvelustaan. Kamppailuryhmän nimellä löytyy kuitenkin edelleen useita rekrytointivideoita, jotka ovat keränneet miljoonia katselukertoja.

Avaa kuvien katselu Active Club pyrkii ylikansalliseksi liikkeeksi, vaikka äärioikeistolaisuuden ytimessä on kansallismielisyys. Liike on ratkaissut ristiriidan yhdistämällä merkeissään äärioikeistolaisten omiman kelttiläisen ristin paikallisiin tunnuksiin, kuten Ranskassa ranskanliljoihin ja Arizonassa osavaltion lippuun. Kuva: Silja Viitala /Yle, ADL, kuvankäsittely: Lauri Karo / Yle

Kerho on kasvanut Euroopassa nopeasti

Active Clubin leviäminen maailmalla tunnetuksi järjestöksi on ollut asiantuntijoiden mukaan hämmästyttävän nopeaa.

Yhdysvaltalaislähtöinen Counterextremism Project -järjestö kertoo raportissaan, että kerhot värväävät jäseniä korostamalla kuntoilua ja veljeyttä. Värvääjät eivät aluksi välttämättä mainitse ideologiaansa, mutta vihollisiin kohdistettu väkivalta on raportin mukaan kuitenkin keskeinen osa kerhojen toimintaa.

– En ole koskaan nähnyt äärioikeistolaisen verkoston kasvavan näin nopeasti. Yleensä ylikansallisen verkoston rakentaminen kestää vuosia, sanoo raportin kirjoittanut tutkija Alexander Ritzmann Vice Newsille.

Kasvutahti on Ritzmannin mukaan huolestuttavaa.

Rekrytointi on ollut tehokasta, sanoo myös Suomessa äärioikeistoa tutkinut Jyväskylän yliopiston tutkimuskoordinaattori Tommi Kotonen.

Avaa kuvien katselu Äärilikkeitä tutkiva tutkijatohtori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta sanoo, että kasvavia ilmiöitä kannattaa seurata. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Kotosen mukaan ryhmä ei poikkea merkittävästi valkoista ylivaltaa ajavista ryhmittymistä.

– Tässä on selviä yhtymäkohtia äärioikeiston, valkoisen rodun puolustamisen ja kansallissosialismin näkökulmasta, Kotonen kertoo.

Samat teemat toistuvat Kotosen mukaan muissakin äärioikeistolaisissa alakulttuureissa. Kotonen uskoo, että mukana suomalaisessa Active Club -liikkeessä on Sinimustan liikkeen ja Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä. He edustavat samankaltaista aatemaailmaa.

– Vaikuttaa siltä, että nyt mukana on entistä enemmän nuorta porukkaa, Kotonen sanoo.

”Ilmiötä kannattaa seurata”

Pitäisikö äärioikeistotutkijan mielestä Suomessa olla huolissaan Active Clubin leviämisestä? Kotosen mukaan aina kannattaa seurata ilmiöitä, jotka lähtevät leviämään kohtuullisen voimakkaasti.

– Konkreettisempi huolenaihe tällä hetkellä on itsenäisyyspäivän mielenosoitus. Siellä voi tulla yhteenottoja vastamielenosoittajien ja poliisin kanssa, Kotonen sanoo.

Suomalaisen Active Club -yhteisön tarkkaa kokoa on vaikea arvioida, mutta videoiden ja propaganda-aineiston mukaan voidaan Kotosen mukaan puhua muutamista kymmenistä osanottajista.

– Uskon, että suojelupoliisi ja viranomaiset seuraavat tähän kerhoon liittyviä uhkakuvia ja tilanteen kehittymistä.

Äärioikeistolaiset marssivat Helsingissä vuosi sitten itsenäisyyspäivänä.

