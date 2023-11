Poliisi vahvistaa: Cannonballin epäillään jatkaneen toimintaansa – tutkinnassa useita törkeitä rikoksia

Poliisi vahvistaa tutkivansa rikoskokonaisuutta, jossa epäiltynä on useita lakkautetuksi määrätyn Cannonball-rikollisryhmän jäseniä.

Tutkinnasta vastaavat keskusrikospoliisi, Itä-Suomen poliisilaitos ja Sisä-Suomen poliisilaitos tiedottivat asiasta keskiviikkona.

Yle kertoi tutkinnasta omien tietojensa pohjalta eilen tiistaina.

Poliisin mukaan se sai ryöstöä, torkeää kiristystä ja törkeää huumausainerikosta tutkiessaan tietoonsa seikkoja, joiden perusteella oli syytä epäillä, että Cannonball-rikollisryhmän toiminta on jatkunut.

13 epäiltyä

Cannonball on määrätty lakkautettavaksi Päijät-Hämeen käräjäoikeuden päätöksellä.

Lakkautuspäätös tuli lainvoimaiseksi tämän vuoden tammikuussa, kun korkein oikeus ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen.

Rikosnimikkeenä asiassa on laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen. Rikoksesta epäiltynä on 13 Cannonball -ryhmän jäsentä.

Poliisin mukaan nyt esitutkinnassa oleva laittoman yhdistystoiminnan jatkaminen on tiettävästi ensimmäinen tapaus Suomessa, jossa epäillään tuomioistuimen lakkauttaman kerhon jatkaneen toimintaansa lakkautuspäätöksen jälkeen.

Poliisin näkemyksen mukaan näyttönä toiminnan jatkumisesta voidaan pitää muun muassa rikoksesta epäiltyjen toimintaa. Epäiltyjen katsotaan edustaneen Cannonball-rikollisryhmää sekä toimineen sen puolesta.

Lisäksi jengitilasta löytyi viitteitä laittomasta alkoholin myynnistä. Tältä osin asiaa on tutkittu alkoholirikoksena ja veropetoksena.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on poliisin vaatimuksesta määrännyt jengitilasta sekä jäsenten hallusta löytynyttä omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 10 000 euron arvosta.

Tutkinta alkoi törkeästä kiristyksestä

Poliisi kertoo tiedotteessa, että esitutkinta käynnistyi tämän vuoden alkupuolella, kun poliisi alkoi tutkia törkeää kiristystä.

Esitutkinnan edetessä poliisi sai selville seikkoja, joiden perusteella yhteensä kolmea Cannonball-rikollisryhmän jäsentä epäillään ryöstöstä sekä yhtä jäsentä törkeästä kiristyksestä.

Teot ovat kohdistuneet samaan asianomistajaan.

– Poliisi epäilee, että kolme ryhmän jäsentä on ryöstänyt sekä yksi jäsen kiristänyt joensuulaiselta asianomistajalta väkivalloin ja uhkailemalla henkilöauton sekä huomattavan summan rahaa. Esitutkinnan perusteella näyttää siltä, että tekoon liittyy myös ryhmän ulkopuolisia henkilöitä, joista yhden osalta nimikkeenä on pakottaminen. Rikoksesta epäiltyjä on yhteensä kuusi, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Simo Hämäläinen Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Yli 500 ekstaasitablettia

Poliisi kertoo tehneensä tutkinnan yhteydessä kotietsintöjä ja kiinniottoja joensuulaisessa yksityisasunnossa kesäkuussa.

Kotietsintöjen yhteydessä poliisi takavarikoi noin 500 kappaletta ekstaasitabletteja.

Ekstaasitablettien osalta asiaa tutkitaan törkeänä huumausainerikoksena. Rikoksesta epäiltynä on kaksi Cannonball-ryhmän jäsentä.

– Ekstaasitablettien lisäksi poliisi löysi kiinniottojen yhteydessä tarkastetusta henkilöautosta sekä Liperin Ylämyllyllä sijaitsevasta Cannonball-ryhmän jengitilasta joitakin kymmeniä grammoja amfetamiinia. Asiaa on tutkittu huumausainerikoksena. Tässä asiassa on niin ikään epäiltynä kaksi Cannonball-ryhmän jäsentä, Hämäläinen kertoo.

Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna useita kerhon jäseniä epäiltynä ryöstöstä, törkeästä kiristyksestä sekä törkeästä huumausainerikoksesta.

Useita kiristysrikoksia

Poliisi on tutkinut samaan rikoskokonaisuuteen liittyen noin 25-vuotiaan joensuulaismiehen epäiltyjä kiristysrikoksia vuosilta 2020–2023.

Eri asteisia, törkeitä ja perusmuotoisia, kiristysrikoksia on yhteensä kuusi eri tapausta. Asianomistajat ovat olleet nuoria miehiä.

Esitutkinnan mukaan kiristysrikoksiin on liittynyt myös muuta rikollisuuta, esimerkiksi yhden asianomistajan nimissä on tilattu ja ostettu elektroniikkaa ja tuotteita yli 10 000 euron arvosta. Tämän osalta kyse on törkeästä petoksesta.

– Merkillepantavaa on, että tämä 25-vuotias mies on itse asianomistajana ryöstössä ja törkeässä kiristysrikoksessa, jossa rikoksesta epäiltynä on Cannonball-ryhmän jäseniä. Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee, että kiristyksen uhriksi joutuminen on ollut motiivina ainakin osassa kiristysrikoksia. Epäillyllä on ollut myös rikoskumppaneina Joensuussa ja sen lähiympäristössä asuvia nuoria miehiä, Hämäläinen sanoo.

Samaista noin 25-vuotiasta miestä epäillään lisäksi törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta. Hän on edelleen vangittuna.

Esitutkintakokonaisuus etenee loppuvuoden aikana syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.