Sairaaloiden työnjako on menossa uusiksi – hyvinvointialuejohtaja: ”En usko, että suomalaiset ovat valmiita purkamaan hyvinvointivaltiota tässä tahdissa”

Kanta-Hämeeseen rakennetaan uutta sairaalaa. Yli 350 miljoonaa euroa maksava Ahveniston sairaala on valmis vuonna 2026. Vielä ei ole tiedossa, millaista roolia valtakunnallisessa sairaalaverkossa sille on soviteltu.

Useat hyvinvointialueet tuskailevat suuren säästötarpeensa kanssa, ja samaan aikaan valtion puolelta on tartuttu toimeen hyvinvointialueita kalvavan rahoitusvajeen ja työvoimapulan taltuttamiseksi.

Hallitusohjelman mukaisesti tekeillä on sairaala- ja palveluverkkoselvitys, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Lisäksi ministeriöissä valmistellaan suurta kansallista palvelu-uudistusta, mikä pitää sisällään normien ja mitoitusten höllentämistä.

Siitä, mitä nämä suuret uudistukset pitävät tarkemmin sisällään, ei juuri hiiskuta. Hallitusohjelman mukaan kyse ei kuitenkaan ole pikkuasiasta. Yhdessä hyvinvointialueiden sopeutusohjelmien kanssa kustannusten kasvua pitäisi hillitä 2-3 miljardia euroa vuoteen 2031 mennessä.

Yle teki soittokierroksen kuudelle hyvinvointialueelle ja kysyi, ratkaistaanko hyvinvointialueiden henkilöstöpula ja rahoituskriisi näillä toimilla.

Kentällä huolettavat uudistuksen aikataulu, poliittisen keskustelun puute, säästövaatimusten realistisuus ja maakuntiin jäävä ”elinvoimatyhjiö”.

Koska rahoitusvaje on niin suuri, tilannetta kuvataan epätodelliseksi. Osa pelkää, että ministeriöt ajavat vaatimuksillaan kentän kaaokseen. Lisäksi ihmetellään, mitä virkaa on demokraattisesti vaaleilla valituilla aluevaltuutetuilla, jos valtion ohjaus on niin tiukkaa kuin se nyt näyttää olevan.

Sairaaloiden työnjako uusiksi

Sairaala- ja päivystysverkkoa pohtinut työryhmä on saanut tehtäväkseen selvittää, miten henkilöstö saadaan riittämään päivystyksiin koko maassa. Työryhmän työtä seuraava ohjausryhmä linjasi, että henkilöstö ei riitä, ellei ympärivuorokautisia päivystys- ja varallaolorinkejä vähennetä.

Väestöä ei kuitenkaan jätetä heitteille, vaan avuksi tarjotaan etäkonsultaatiota, kotisairaalatoimintaa ja digipalveluita. Hallitusohjelman mukaan hyvinvointialueita patistetaan myös tekemään selkeämpi työnjako sairaaloiden välille.

Ohjausryhmän mukaan sairaalaverkosta tarvitaan kansallista päätöksentekoa, sillä erikoissairaanhoidon työnjaon ja palveluverkon muutoksista päättäminen on osoittautunut alueilla liian vaikeaksi.

Sairaala- ja päivystysverkon uusimisesta ja sairaaloiden uudesta työnjaosta odotetaan yhteensä 100 miljoonan euron säästöä vuosittain vuosikymmenen loppuun mennessä. Hyvinvointialueilla epäillään, että näin suurta summaa ei saada kasaan muutaman päivystävän sairaalan lakkauttamisella.

Liian tiukka valtion ohjaus huolettaa

Avaa kuvien katselu Etelä-Karjalan hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen pelkää, että liian tiukasti ohjattu muutos voi johtaa sairaaloiden alasajoon ja henkilökunnan menetyksiin. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Etelä-Karjalassa työnjako nähdään mahdollisuutena käyttää resursseja viisaasti. Toisaalta liian tiukasti ohjattu muutos voi johtaa osan sairaaloista alasajoon.

– Jos erikoisalaan sidottu päivystys lähtee, mukana lähtee helposti monta muutakin erikoisalaa. Samalla palvelutarve ei tosiasiallisesti vähene, sanoo Etelä-Karjalan hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen.

Hyvinvointialueella toivotaan, ettei elinvoima-kysymyksiä rajata selvitystyön ulkopuolelle.

– Ajatus, että henkilökuntaa voisi ajaa kuin karjaa alueilta toiselle ei toimi. Jos mistä tahansa lähtisi tuhat korkeakoulutettua työn perässä muualle, se tekee väkisin elinvoimatyhjiöitä Suomen kartalle.

Leskisen mukaan liian tiukassa ohjauksessa osa työntekijoistä voidaan kokonaan menettää julkisen puolen palveluksesta.

Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä toivoisi, että selvitystyössä otetaan huomioon alueiden ominaispiirteet. Etelä-Savon asukasluku kasvaa loma-aikoina niin paljon, että lomalaisia on enemmän kuin omaa väkeä.

– Toivottavasti ei tehdä samalla tavalla kuin edellisessä harjoituksessa, jossa mätkittiin keskussairaaloita kartalle. Huolellinen arviointi ja siksi jonkinlainen vaiheistaminen olisi hyvin tärkeää, sanoo Seppälä.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen toivoo, että sairaalauudistuksessa tehtäisiin myös aito taloudellisten vaikutusten arviointi.

– Nyt näemme, että hyvinvointialueuudistuksessa taloudellisten vaikutusten arviointi ei mennyt ihan nappiin, sanoo Järvinen.

Normien purku ei ole poliittisesti helppoa

Avaa kuvien katselu Sairaaloiden työnjako voi tarkoittaa sitä, että synnytykset siirtyvät naapuri-hyvinvointialueelle. Kuva on Mikkelin keskussairaalan synnytyssalista viime tammikuulta. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllistä uudistamista kutsutaan sosiaali- ja terveysministeriössä kansalliseksi palvelureformiksi. Uudistus pitää sisällään normien kuten erilaisten mitoitusten höllentämistä, palvelujen porrastamista sekä digitalisaation edistämistä. Näiden toimenpiteiden säästötavoitteeksi on laskettu 0,8 miljardia euroa.

Hallituskauden aikana monet lait kuten terveydenhuoltolaki, sote-ammattihenkilölaki ja lastensuojelulaki on tarkoitus muuttaa. Muutosjohtaja Minna Saarion mukaan työ etenee vaiheittain. Ensin selvitetään, voiko tiukkoja normeja ja mitoituksia tulkita väljemmin.

– Rahoituksen lisäksi on entistä selvempää, että ammattihenkilöiden riittävyys on haaste. Se ei tule poistumaan lyhyellä aikavälillä, sillä se on myös globaali ongelma, sanoo Saario.

Siksi lainvalmistelussa pohditaan nyt, tarvitaanko ammattihenkilöitä joka paikassa niin paljon kuin aiemmin ja mitä voidaan korvata etäpalveluilla.

Alueillakin odotetaan, että normien höllentäminen helpottaisi työvoimapulaa. Jos psykologeja ei kerta kaikkiaan ole, tilalle voisi palkata psykiatrisia sairaanhoitajia, jolloin edes jotain ammattiapua olisi tarjolla.

Etelä-Karjalan hyvinvointijohtaja Sally Leskinen kuitenkin muistuttaa, että aiempien kokemusten perusteella kovin monen normin purkaminen ei mene poliittisesti helposti läpi.

– Tässä ei riitä mitkään hoitajamitoitukset, vaan puhutaan siitä, että suomalaisten palvelutaso muuttuu. Tämä on saatu näyttämään siltä, että julkinen talous saadaan näillä toimilla kuntoon. Mutta en usko, että Suomen kansalaiset ovat valmiita tässä tahdissa ja tällä aikavälillä purkamaan hyvinvointivaltiota.

Kireä aikataulu pelottaa

Sairaala- ja päivystysselvityksen työryhmän johtopäätökset ja ehdotukset julkaistaan vielä ennen joulua. Hyvinvointialueiden pitäisi sopia työnjaosta huhtikuun loppuun mennessä.

Ministeriöt perustelevat kiireisiä toimia sillä, että julkinen talous on ajautumassa kriisiin. Hyvinvointialueiden johto puolestaan pelkää, että hallitsematon uudistaminen voi kääntyä itseään vastaan.

Avaa kuvien katselu Hyvinvointialueet eivät ole mitään päällikkövirastoja, toteaa Päijät-Hämeen aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu (kok.) pelkää, että palveluihin kohdistuvia päätöksiä tehdään liian nopeassa aikataulussa.

– Silloin päätös ei ole aina ihan loppuun mietitty. Kiireessä palveluihin voi tulla turhia heikennyksiä, joita joudumme jälkikäteen korjaamaan, sanoo Perttu.

Päijät-Hämeen aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen (kok.) ihmettelee, miten alueellisen itsehallinnon yli kävellään, kun hyvinvointialueita ohjataan ministeriöistä käsin.

– Vaikka meillä on suoralla kansanvaalilla valitut päättäjät alueilla, niin merkittävät asiat päätetään ministeriöissä.

Hämäläisen mukaan tämä herättää turhautumista aluevaltuustoissa, kun asioihin ei päästä vaikuttamaan.

– Toivon, että tästä heräisi keskustelu siitä, mikä on tämän mallin tulevaisuus. Hyvinvointialueet eivät ole mitään päällikkövirastoja, Hämäläinen toteaa.

Juttua varten on haastateltu Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen viranhaltijoita ja/tai poliittista johtoa sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehiä.