Asuntokauppa tyrehtyi, moni kiinteistönvälittäjä on vaihtanut alaa

Asuntokauppojen määrä on laskenut voimakkaasti koronavuosien buumista. Kiinteistönvälittäjien määrä on vähentynyt reilun vuoden aikan jopa viidenneksellä.

Ihmisten elämää ja taloutta ovat mullistaneet viime vuosina maailman laajuinen pandemia ja sota Ukrainassa. Koronapandemia alkoi lähes neljä vuotta sitten alkuvuonna 2020. Venäjän hyökkäyssota puolestaan käynnistyi Ukrainassa helmikuun lopulla 2022.

Jyväskylässä toimiva Kiinteistönvälitys LKV Savolin on Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n valitsema Vuoden Yritys 2023. Yrityksen toimitusjohtaja Jere Savolinin mukaan yhtiössä pohdittiin koronapandemian alkumetreillä jopa lomautuksia, mutta toisin kävi.

– Kun ihmiset näkivät, ettei maailma tähän lopukaan, alkoi todellinen buumi asuntokaupassa. Olimme ihmeissämme, sanoo Savolin.

Savolinin mukaan pari seuraavaa vuotta olivat taloudellisesti todella hyviä vuosia.

– Iso kriisi alkoi Ukrainan sodan myötä: korkojen nopea nousu tuli eräänlaisena yllätyksenä. Asuntovelalliset olivat tottuneet lainoissa nollakorkoihin tai mataliin korkoihon. Sen päälle tuli vielä inflaatio, kertoo Savolin.

Vuoden 2023 kiinteistövälittäjäksi valittu Liisa Kulmala työskentelee myös Savolinilla Jyväskylässä.

– Kiinteistövälittäjänä tehdään väillä töitä 24/7, eikä ole taetta siitä, syntyykö kauppoja. Pitää olla todella ahkera, sanoo Kulmala.

Kiinteistövälityksessä palkkaus on pääasiassa provisiopohjainen eli välittäjän tulot perustuvat tehtyihin kauppoihin.

”Kiinteistövälittäjäksi on helppo ryhtyä, ja alalta on myös matala kynnys lähteä”

Uusia kiinteistövälittäjiä ei alalle juurikaan tule, kun asuntokauppa käy melko verkkaisesti.

– Kuka tänä päivänä lähtee alalle, nostan hattua. Jos tällaisessa markkinassa menestyy, silloin on kova tyyppi, sanoo Jere Savolin.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa kertoo vuoden olleen vaikea kiinteistönvälitysalalle. Osa välittäjistä onkin siirtynyt muihin tehtäviin.

– Jonkun verran kiinteistönvälittäjiä on siirtynyt isännöitsijän tehtäviin, se on melko tyypillinen siirtymä. Aika paljon on myös tapahtunut eläköitymistä. Osa välittäjistä on pysynyt alalla, mutta he ovat tehneet osaksi sivutyötä, sanoo Viljamaa.

Keskusliiton arvion mukaan Suomessa on tällä hetkellä vajaat 4000 kiinteistönvälittäjää.

– Viimeisen reilun vuoden aikana kiinteistönvälittäjien määrä on vähentynyt 10–15, tai jopa 15–20 prosenttia, sanoo Viljamaa.

– Kiinteistönvälittäjän työ on sellaista, että alalle tulokynnys on kohtalaisen matala, mutta alalta poistumiskynnys on myös matala. Työ on yrittäjähenkinen ja riskiä pitää sietää, sanoo Viljamaa.

Asuntokauppa piristyi hieman Jyväskylässä ja Kuopiossa lokakuussa

Asutokauppojen määrät ja niiden muutokset vaihtelevat kuitenkin paikkakunnittain. Kiinteistövälitysalan keskusliiton hintaseurantapalvelun mukaan käytettyjen asuntojen kauppamäärät kasvoivat esimerkiksi Jyväskylässä yli seitsemällä ja Kuopiossa vajalla kahdella prosentilla.

Tuomas Viljamaa kertoo asuntokaupan piristymisen olevan ainakin osittain näennäistä.

– Viime vuoden lokakuu oli ensimmäinen selkeä kuukausi, jossa tapahtui asuntokaupan pudotus: korot lähtivät voimakkaaseen nousuun ja asuntokauppa hidastui. Tästä syystä tämän vuoden lokakuun asuntokauppa näyttää piristyneeltä, hän sanoo.

Hallitus esittii lokakuun puolivälissä varainsiirtoveron alentamista ja ensiasuntojen verovapauden poistamista.

– Hallituksen päätös herätti positiivista virettä asuntomarkkinoille ja toinen tekijä oli EKP:n korkopäätös, jonka mukaan ohjauskorkoa ei nostettu. Korkoennusteet näyttävät menevän positiiviseen suuntaan, sanoo Viljamaa.

Viljamaan mukaan ensiasunnon ostajien veroedun poistuminen voi johtaa asuntokauppojen pieneen ryntäykseen tämän vuoden lopussa.

Asunto ostetaan tarpeeseen

Asuntokauppojen määrät vaihtelevat, mutta kauppoja tehdään aina.

– Asunnon osto tapahtuu silloin kun itsellä on tarve löytää uusi koti. Asunto ostetaan itselle mieluisalta alueelta, sanoo kiinteistöjä välittävä Liisa Kulmala.

Asunnon vaihtotarve liittyy esimerkiksi vauvojen syntymään, kuolemaan ja avioeroihin.

– Asuntoja vaihdetaan elämäntilanteen mukaan. Median mukaan asuntokauppa ei käy ollenkaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Kyllä asuntokauppaa tehdään, riippuu siitä mihin vertaa. Jos verrataan normaaliin tilanteeseen, esimerkiksi asuntokauppojen määrään seitsemän vuotta sitten, tehtyjen kauppojen määrä ei juurikaan eroa, sanoo Savolin.

Toimitusjohtaja Viljamaa kertoo, että ennakkotietojen mukaan marraskuun asuntokauppa on sujunut kohtuullisesti. Asuntojen hinnat ovat myös laskeneet.

– Kiinteistönvälittäjät sanovat, että marraskuusta on tulossa tämän vuoden parhaita, ellei paras myyntikuukausi.