Nyt puhuu irtisanottu teatterinjohtaja Otso Kautto – ”TTT:n hallitus tiesi millaisen taiteilijan pyysi johtajaksi”

– Olen turhautunut siitä tavasta, jolla asia hoidettiin, surullinen kesken jäävistä hankkeista ja siitä etten ehtinyt ”siivota pöytää” seuraajalle. Toisaalta olen helpottunut siitä, että en joudu vastentahtoisesti toteuttamaan nyt toivottua ohjelmiston ”normalisoimista”, jonka peruspilareihin en jaksa uskoa pitkässä juoksussa.

Näin kuvaa tämänhetkisiä tunnelmiaan Otso Kautto, Tampereen työväen teatterin entinen johtaja.

TTT:ssä kuultiin yllätysuutisia viime viikolla, kun teatteri ilmoitti vapauttaneensa teatterinjohtaja Kauton tehtävistään. Hallituksen puheenjohtaja Kai Hintsanen painotti päätöksen taustalla olevan taloudelliset syyt.

Sekä Hintsanen että teatterin väliaikaiseksi johtajaksi nimitetty dramaturgi Hanna Suutela korostivat, että Kauton taiteellisesti kunnianhimoisesta linjasta ollaan talossa ylpeitä.

Yleisö, etenkään perinteinen ryhmämyyntiyleisö, ei kuitenkaan ole ottanut talon viime vuosien ohjelmistoa toivotulla tavalla omakseen. Teatterin talouden ei enää laskettu kestävän ilman selkeää suunnanmuutosta.

Kun teatterin hallituksen päätöksestä kerrottiin medialle, Otso Kautto ei ollut paikalla.

Hän vastaa Ylen kysymyksiin sähköpostitse ja sanoo edelleen uskovansa määrätietoiseen laatuun, kunnianhimoon ja sitkeyteen – sekä tämänhetkiseen seuraajaansa.

– Olen ylpeä tehdystä työstä, teoksista ja niitä toteuttaneista henkilöistä. Ja olen luottavaisella mielellä, sillä uskon, että Hanna Suutela on oikea henkilö viemään eteenpäin ja kehittämään aloitettua työtä.

”Olisin odottanut ensi kevään”

Teatterin ohjelmistolinja on ollut johtajansa näköinen ja sisältänyt muun muassa paljon yhteistyöproduktioita sekä kokeellisempaa tuotantoa jopa 800-paikkaisella suurella näyttämöllä.

Akse Petterssonin ohjaama Jeppe Niilonpoika sai ensi-iltansa Tampereen työväen teatterissa tammikuussa 2020. Teos herätti paljon tuohtumusta ja esityksistä lähdettiin jopa kesken pois. Teatteri joutui lopulta perumaan useita näytöksiä. Kuva: Kari Sunnari / Tampereen työväen teatteri

Katsomon penkeistä on etenkin koronan jälkeen täyttynyt pahimmillaan vain murto-osa. Teatterin hallitus ei uskonut, että yleisön paluuta voidaan enää odotella.

– En halua lähteä repostelemaan annettua syytä sen enempää: vetämääni ohjelmistosuunnittelua pidettiin taloudellisesti liian riskialttiina. Itse olisin odottanut ainakin ensi kevään, Kautto kommentoi.

Entinen teatterinjohtaja sanoo olleensa valmis jonkinlaisiin kompromisseihin niin ohjelmiston kuin hallintomuodon puolella.

”Muutamaa potentiaalista yleisöveturia” vuodelle 2025 oli hänen mukaansa jo alettu etsiä. Niillä olisi turvattu yhteistöiden ja residenssien jatkumo sekä uusia kotimaisia kantaesityksiä.

– Olin myös valmis ryhtymään taiteelliseksi johtajaksi toimitusjohtajan sijaan, mikäli siten olisin saanut aikaa keskittyä kansainvälisen toiminnan kehittämiseen.

Syksyllä 2022 TTT juhli 120-vuotista taivaltaan Sirkku Peltolan ohjaamalla, Pariisin maailmannäyttelystä kertovalla musikaalilla Momentum 1900. Kotimaiset musikaalikantaesitykset ovat johtajakaudesta toiseen olleet teatterin ylpeys. Kuva: Kari Sunnari

Ohjaaja Kautto nähdään TTT:n käytävillä

Tampereen työväen teatteri joutunee uutta veturia valittaessa määrittelemään aiempaa tarkemmin raameja johtajalleen.

Kansallinen näyttämö tarvitsee taiteellisesti kiinnostavaa ja ehkä rohkeaakin näkemystä, mutta samalla on pidettävä huoli, ettei jatkossa ajauduta nykyisen kaltaiseen tilanteeseen.

Mikä olisi Kauton mielestä paras tapa määritellä teatterinjohtajan liikkumavara?

– Hyvä kysymys. On aika selvää, että [minut valitessaan] TTT:n hallitus tiesi kenet ja millaisen taiteilijan pyysi johtajaksi. Sainkin toteuttaa linjaani vapaasti, mistä olen onnellinen. Nyt kaivataan jotain muuta. Systeemi toimii, vaikka se onkin nyt henkilökohtaisesti vähän kirpaisevaa.

Kautto uskoo, että jos hänen ohjaamansa yleisön ja kriitikoiden kiittämä, esitys Saituri – Ihana raha olisi tänä syksynä täyttänyt katsomot, tilanne olisi toinen. Kuva: Kari Sunnari / Tampereen työväen teatteri

Otso Kauttoa nähdään talon käytävillä jatkossakin, sillä hänen ohjaamansa yhteistyötuotanto Macbeth saa ensi-iltansa suurella näyttämöllä syksyllä 2024. Harjoitukset ovat jo alkaneet.

Sen jälkeen edessä on todennäköisesti muutto pois Tampereelta ja tulevaisuuden haaveiden tarkempi kartoittaminen.

– On selvää, että tällä aikataululla ei töitä kovin nopeasti löydy, sillä teattereiden ohjelmistot on lyöty lukkoon muutamaksi vuodeksi. Onneksi minulla on pitkä freelance-historia, joten tämä on paluuta vanhaan normaaliin.

"Tein suurimman osan niistä asioista, jotka aloittaessani lupasin", Otso Kautto sanoo. Kuva on otettu johtajan työhuoneessa Tampereen työväen teatterilla Kauton aloittaessaan pestinsä vuonna 2019. Kuva: Jussi Mansikka

Miltä teatterinjohtajan irtisanomispäätöksen tekeminen tuntui ja miten talon ohjelmistolinja nyt muuttuu? Kuuntele TTT:n hallituksen puheenjohtajan Kai Hintsasen ja talon väliaikaiseksi taiteelliseksi johtajaksi nimitetyn Hanna Suutelan haastattelu tästä: