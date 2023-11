Tämä itärajan sulkeutumisesta tiedetään nyt

Suomen itäraja sulkeutuu liikenteeltä kokonaan tänään keskiviikkona.

Viimeinen auki oleva rajanylityspaikka, Raja-Jooseppi, sulkeutuu kello 14 iltapäivällä. Hallituksen päätös rajan sulkemisesta astuu voimaan puoliltaöin.

Samalla turvapaikanhaku itärajalla estyy. Jatkossa Suomesta voi hakea turvapaikkaa satamien ja lentokenttien kautta.

Satamat ennakoivat, ettei päätös itärajan sulkemisesta tuo muutosta niiden toimintaan.

Raja-asemat pysyvät suljettuna kahden viikon ajan eli 13. joulukuuta asti. Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kuitenkin totesi tiistain tiedotustilaisuudessa, että päätöstä kaikkien rajanylityspaikkojen sulkemisesta voidaan jatkaa tilanteen niin vaatiessa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallituksen tavoite on, että poikkeuksellinen tilanne itärajalla normalisoituu mahdollisimman nopeasti.

Hänen mukaansa toimi on välttämätön ja oikeasuhtainen välineellistetyn maahantulon pysäyttämiseksi.

Poliisi havainnut epäilyttäviä rajanylittäjiä

Elokuun alusta alkaen Suomeen on saapunut itärajan yli noin 1 000 turvapaikanhakijaa. Toiminta on Suomen valtiojohdon mukaan ollut organisoitua ja kyseessä on Venäjän hybridioperaatio.

Viranomaiset ovat vaitonaisia siitä, onko Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden joukossa ollut epäilyttäviä henkilöitä. Poliisihallituksen mukaan itärajan ylittäneiden turvapaikanhakijoiden joukossa on havaittu turvallisuuden kannalta mahdollisesti vaarallisia henkilöitä.

Maahanmuuttovirastosta sanotaan, ettei tiedossa ei ole tällä hetkellä tapauksia, joissa olisi konkreettisia viitteitä sotarikoksista tai sotilaiden tekeytymisestä siviileiksi.

Rajavartiolaitoksella ei ole asiasta sellaista tietoa, jonka se kertoisi julkisesti.

Venäläinen kanava: Rajaoperaatio epäonnistui

Venäläinen turvallisuusasioita seuraava VTsk-OGPU-kanava on väittänyt, että rajaoperaatio oli Putinin läheisen tukijan, Venäjän presidentinhallinnonvarajohtaja Sergei Kirijenkon käsialaa.

Sivuston mukaan operaatio ”päättyi täydelliseen epäonnistumiseen”, sillä Suomen turvallisuusviranomaiset ymmärsivät nopeasti, mistä oli kyse.

Kanavan kertoo perustavansa tietonsa Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n lähteisiin.