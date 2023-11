Ibe on vuoden kuunnelluin artisti Suomen Spotifyssa, listoilla jälleen vähän naisia

Suomen kuunnelluimmat artistit Spotifyssa vuonna 2023 olivat viime vuoden tapaan räppäreitä. Kärkinelikon muodostivat Ibe, Gettomasa, Costi ja JVG. Listalta löytyy vain kaksi naista, Taylor Swift (5.) ja Behm (10.).

Striimatuin kappale oli Käärijän Cha Cha Cha. Euroviisuissa hopealle jäänyt kappale kiipesi viisujen jälkihuumassa Spotifyn maailmanlistalla sijalle seitsemän ja viraalilistan sijalle yksi. Saavutukset ovat poikkeuksellisia.

Seuraavina ovat Kuumaa-yhtyeen UMK-hitti Ylivoimainen, Costin Maailman ympäri ja Shrtyn sekä Joalinin yhteiskappale Pariisin kevät. Tälläkin listalla on vain kaksi naista, molemmat miehen kanssa esitetyillä duetoilla.

Suomen kieli korostuu listoilla. Kuunnelluimpien artistien kärkikympissä on vain kaksi muunkielistä artistia, kun viime vuonna niitä oli neljä. Biisilista koostui yksinomaan suomenkielisistä kappaleista, kun viime vuonna sillä edustivat Harry Stylesin As It Was ja T Swoopin Mon Ami.

– Suomalaiset rakastavat kotimaista musiikkia ja Spotifyn top-listat todistavat sen jälleen. Kotimainen rap-musiikki on ollut jo pidemmän aikaa äärimmäisen suosittua ja tämä on nähtävissä tämänkin vuoden listoilla, sanoo Spotify Suomen Senior Editor Samuli Väänänen tiedotteessa.

Toimittaja Jari Valtee kertaa videolla Spotifyn listakärjet.

Tässä vuoden 2023 listat:

Suomen kuunnelluimmat artistit

1. ibe

2. Gettomasa

3. Costi

4. JVG

5. Taylor Swift

6. KUUMAA

7. Sexmane

8. The Weeknd

9. Käärijä

10. BEHM

Suomen kuunnelluimmat kappaleet

1. Käärijä – Cha Cha Cha

2. KUUMAA – Ylivoimainen

3. Costi – Maailman ympäri

4. SHRTY, Joalin – Pariisin kevät

5. ibe – Blondina

6. Kuumaa – Tulipalo

7. Gettomasa – Meit ei oo

8. Gettomasa, Van Hegen – Shamppanjadieetillä

9. Gettomasa – Jälkeekään

10. Behm, Olavi Uusivirta – Viimeinen tanssi

Suomen kuunnelluimmat podcastit

1. Jäljillä

2. Antin koulumatka

3. The Joe Rogan Experience

4. Urheilucast

5. Viki ja Köpi Podcast

6. Mikä keissi?

7. BFF podi

8. Lasten sadut

9. Nikotellen

10. Puheenaihe

Kuunnelluimmat artistit koko maailmassa

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

Kuunnelluimmat kappaleet koko maailmassa

1. Miley Cyrus – Flowers

2. SZA – Kill Bill

3. Harry Styles – As It Was

4. Jung Kook, Latto – Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)

5. Eslabon Armado, Peso Pluma – Ella Baila Sola

Kuunnelluimmat podcastit maailmalla

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Huberman Lab

4. anything goes with emma chamberlain

5. On Purpose with Jay Shetty