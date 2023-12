Invapaikalta voi löytyä lumikasa, mehubaari, vaaliteltta – tai auto joka ei siihen ruutuun kuulu

Traficomin mukaan Suomessa on noin 140 000 invapysäköintilupaa, jonka virallinen ja oikea nimi on liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Määrä nousee tasaisesti. Vuonna 2017 uusia lupia myönnettiin 13 950, viime vuonna luku oli 17 450.

Luvalla saa ajoneuvon pysäköidä yleisillä alueilla esimerkiksi maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta, ja alueille, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä.

Samoin saa parkkeerata rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa muuten on rajoitettu.

Yleinen käytäntö näyttää olevan, että mitä kalliimpi auto niin oikeudet parkkeerata invapaikoille koskee heitä, tai sitten kaupan oven viereen vaikkei siinä parkkipaikkoja olisikaan. Mies, 71v, Sysmä

Kysyimme marraskuussa Ylen verkkosivujen uutisjutussa lukijoilta kommentteja siihen, mikä pysäköinnissä aiheuttaa eniten ongelmia, vai aiheuttaako mikään. Saimme vastauksia 48 kappaletta.

Suurin yksittäinen huolenaihe oli invapysäköintipaikat. Jutun sitaatit on poimittu vastauksista, jotka saimme.

Avaa kuvien katselu Kauppakeskus Trion invapysäköintipaikalta löytyi 4.12. auto, josta puuttui pysäköintiin oikeuttava tunnus. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

”Vammaiset eivät kauppaan puikahda pikaisesti”

Ongelmia invapysäköinnistä muodostuu muun muassa siitä, jos vammattomat ihmiset pysäköivät esteettömiin pysäköintiruutuihin, kiteyttää Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Riitta Saksanen.

– Ajatellaan, että ihan vaan äkkiä puikahdan tuonne kauppaan tällä kertaa. Vammaiset eivät todellakaan puikahda, heidän on työlästä lähteä ja palata autolle, etenkin jos on apuvälineitä.

Esteettömät pysäköintipaikat ovat myös kooltaan suurempia, jotta apuvälinein liikkuvien olisi turvallisempi tulla autosta ja mennä autoon.

– On tärkeä muistaa, että pysäköintitunnuksen taustalla on aina perusteltu, yksilöllinen syy, muistuttaa Riitta Saksanen.

Autossani on vammaisen pysäköintilupa. Usein invapaikoilla on pysäköitynä takseja tai muita autoja ilman pysäköintilupaa. Pari päivää sitten pakettiauto oli pysäköity erään kaupan luona oleviin ainoaan kahteen invapaikkaan keskelle siten, ettei kumpaankaan saanut pysäköityä. Mies, 60v, Helsinki

Toinen ongelma on kun ajoneuvossa on lupa, mutta kyydissä ei olekaan henkilö, jota lupa koskee. Myös näistä väärinkäytöksistä tulee Invalidiliittoon yhteydenottoja.

– Jotkut katsovat, että heillä olisi oikeus käyttää lupaa toisen puolesta asioidessaan, vaikka tuo henkilö jonka takia lupa on myönnetty, ei kyydissä olekaan. Tämä on erikoinen ilmiö, kun he kuitenkin pystyvät itse liikkumaan ilman esteitä, toteaa Invalidiliiton Riitta Saksanen.

Lahden kaupungin pysäköinnintarkastuksen kenttäesihenkilö Petri Merdel kertoo, että yliopiston kohdalla ja parissa muussakin kohteessa keskustassa pysäköidään ikävän usein ilman invatunnusta.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa invapaikalla ilman lupaa pysäköinnistä on jaettu tänä vuonna tähän mennessä 175 parkkisakkoa eli noin joka toinen päivä joku saa tästä syystä pysäköintivirhemaksun. Lukua voi suhteuttaa siihen, että kaikkiaan Hämeenlinnassa parkkisakkoja on jaettu noin 11 000 tänä vuonna.

Invapaikka toimii myös monitoimitilana

Invapaikkojen ongelmana on niiden määrän vähyyden lisäksi se, että hyvin usein ne joutuvat aivan muuhun käyttöön.

Viime vaalien alla Tammiston Citymarketin yli sadasta parkkipaikasta oli vaaliteltoilla peitetty kolme kuudesta invapaikasta. Nainen, 59v, Helsinki

Invalidiliittoon tulee viestejä ympäri Suomea, kertoo sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Riitta Saksanen.

– Sitä on perinteisesti voitu käyttää talviaikaan lumensäilytyspaikkana. Myös marjanmyyntipaikat löytyvät usein invaruuduista. Olen saanut myös viestiä siitä, että kesällä siitä löytyi mehubaari.

Autoliiton sovellus auttaa löytämään invapaikan

Etenkin vieraassa kaupungissa ongelmana voi myös olla invapaikan löytyminen. Autoliitto liitti vuonna 2020 mobiilisovellukseensa toiminnon, joka näyttää lähialueen invapysäköintipaikat.

Palvelu perustuu siihen että virasto, kaupunki tai muu taho merkitsee paikan palveluun. Vapaaehtoisuus ei ole kantanut hedelmää etenkään suurimmissa kaupungeissa, niiden tiedot puuttuvat palvelusta valtaosin, kertoo Autoliiton projektipäällikkö Janne Koivisto.

Avaa kuvien katselu Autoliiton tavoitteena on, että tulevaisuudessa sovellukseen pystytään linkittämään myös rakennusten esteettömyystietoja. Kuva: Dani Branthin / Yle

Tällä hetkellä ilmaisesta palvelusta löytyy 51 paikkakunnan invapysäköintipaikat.

Eräs rouva vanhan ja ison farmarinsa kanssa ratkaisi parkkeerauksensa siten, että hän ei ajanut invaparkkiruutuun, vaan jätti autonsa ruudun eteen. Samalla hän tietysti blokkasi invaparkkiruutuun pääsyn siihen oikeutetuilta parkkeeraajilta kuin myös parkkiruuduille johtavan ajoväylän. Nainen, 57v, Oulu