Metsäyhtiö UPM investoi lähes 10 miljoonaa euroa Korkeakosken sahan modernisointiin

Metsäyhtiö UPM Timber investoi liki 10 miljoonaa euroa Korkeakosken sahan modernisointiin Juupajoella. Yhtiön mukaan kyseessä on merkittävä investointi sahan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn.

Sahan modernisoinnissa uusitaan sahauksen toisessa vaiheessa oleva jakosaha, automaatio ja muuta laitteistoa.

Investoinnin myötä raaka-aine pystytään hyödyntämään tehokkaammin, kun samasta tukkimäärästä saadaan enemmän lopputuotetta. Moderni laitteisto parantaa myös energiatehokkuutta.

Korkeakosken saha on perustettu vuonna 1960. UPM:n omistuksessa se on ollut 2000-luvun alusta asti. Saha työllistää noin 100 ihmistä, joista parisenkymmentä on urakoitsijoita.

– Investointi merkitsee Korkeakosken sahalle ennen kaikkea jatkuvuutta. Saamme paremman hyötysuhteen tukeille ja se taas tarkoittaa kilpailukykyä ja tehokkuutta, sanoo sahanjohtaja Janne Klaavuniemi.

Klaavuniemen mukaan saha-alalla on haastavat ajat, koska markkina linkittyy voimakkaasti nyt sakkaavaan rakentamiseen.

– Toisaalta investointeja tehdään pitkäjänteisesti ja suuri osa tavarastamme menee vientiin, Klaavuniemi sanoo.

Uusittu sahalinja otetaan käyttöön vuonna 2025.