Pelastajiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää kitketään uusin keinoin – ”Tehtävää valitettavasti on”, sanoo asiantuntija

Kuopiossa sijaitsevan Pelastusopiston uudessa hankkeessa kartoitetaan pelastusalan häirintää ja etsitään uusia ratkaisuja häirinnän estämiseen. Pelastusalalla kohdattu laajamittainen seksuaalinen häirintä nousi esiin Ylen selvityksessä syksyllä 2021.

Viime vuosina häirinnän kitkemiseen on tehty pelastusalalla työtä esimerkiksi pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmässä, jossa on käsitelty häirinnän esiintymistä ja sen kitkemisen keinoja, sanoo sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Outi Salo.

– Ensinnäkin olen todella pahoillani kaikkien häirintää kokeneiden puolesta. Mielestäni asiassa on menty eteenpäin, mutta kyllä tehtävää valitettavasti vielä on. Tärkeintä on ollut pitää asiaa esillä ja vaikuttaa sitä kautta asenteisiin.

Outi Salo toteaa, että häirinnän kitkemisessä on vielä tehtävää. Arkistokuva vuodelta 2022. Kuva: Patrik Molander / Yle

Pelastustoimen valtakunnallisten strategisten tavoitteiden avulla tähdätään siihen, että pelastusala on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa vuoteen 2026 mennessä.

Viime vuosina alalla on panostettu esimerkiksi häirintäyhteyshenkilöihin ja työhyvinvointikyselyihin.

Uudessa hankkeessa otetaan kansainvälistä mallia esimerkiksi Isosta-Britanniasta, jossa on pelastusalalla prosentuaalisesti enemmän naisia sekä ihmisiä eri uskontoryhmistä.

Häirintään liittyy usein traumoja

Tuore Pelastustoimen nollatoleranssi syrjinnälle ja häirinnälle -hanke selvittää, miten jo käyttöön otetut keinot ovat toimineet. Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden päästä, mutta väliaikatietoja esitellään koko hankekauden ajan.

– Hanke tulee hyvään aikaan, sillä pelastusalan eri toimijoilla on ollut aikaa tehdä jo korjaavia toimenpiteitä viime vuosina.

Salon mukaan kynnys asioiden selvittämiseen ja ilmoituksiin häirinnästä on madaltunut.

Pelastusalan häirinnän tutkiminen on herkkää ja tarkkaa työtä, sanoo hankkeen projektipäällikkö ja tutkija Oliver Saal Pelastusopistolta.

– Aihe liittyy työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen, joten niihin voi monilla liittyä traumoja. Pyrimme hyvin laajaan, tieteellisesti tarkkaan ja avoimeen selvitykseen syrjinnästä ja häirinnästä, jota on tullut esiin syksyllä 2021 ja sen jälkeen.