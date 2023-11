Sauli Niinistö isännöi Linnan juhlia viimeistä kertaa – näin se näkyy vastaanotolla

Tänä vuonna linnassa nähdään vieraita koko presidentin 12-vuotisen kauden ajalta. Myös kättelyjärjestykseen on luvassa muutoksia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö isännöi tulevalla viikolla viimeistä kertaa itsenäisyyspäivän Linnan juhlia.

Tämä näkyy myös juhlien teemassa, joka on ”ajat vaihtuvat”.

Presidentin kanslian tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että tänä vuonna kutsuvieraat ovat koko Niinistön 12 vuoden presidenttikauden ajalta. Perinteisesti kutsuvieraat ovat olleet ihmisiä, joita presidenttipari on tavannut kuluvan vuoden aikana.

Kutsuttuna on pitkän uran tehneitä, mutta myös nuoria osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia, presidentin kansiliasta kerrotaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty tekoihin, joilla on tuettu lapsia ja nuoria.

Linnan juhliin on tänä vuonna kutsuttu noin 1 700 vierasta, mikä on noin 300 enemmän kuin viime vuonna.

Tulevia Linnan juhlia käsiteltiin Radio Suomen Päivän lähetyksessä 29. marraskuuta 2023.

Veteraanit eivät aloita kättelyä

Itsenäisyyspäivänä Valtiosalin ovet avautuvat kello 19, jolloin Mariankadun puolelta saapuvien tervehtiminen alkaa. Presidentin kanslia ei kerro vielä, kuka kättelyn aloittaa.

Tämän jälkeen presidenttipari ottaa vastaan Esplanadin puolelta saapuvat vieraat. Tänä vuonna tuon kättelyvaiheen aloittavat poikkeuksellisesti sotiemme veteraanit ja lotat, joita on kutsuttu 15 puolisoineen ja saattajineen.

– Järjestelyllä pyrimme saamaan tästä kokonaisuudesta kunniavieraille mahdollisimman miellyttävän esimerkiksi sillä, että minimoimme odotteluun kuluvaa aikaa, kertoi presidentin ensimmäinen adjutantti Tino Savolainen.

Teema huomioitu myös tarjoiluissa

Myös Linnan juhlien tarjoiluissa ja musiikissa on elementtejä, jotka kuvaavat Niinistön isännöivän juhlia viimeistä kertaa.

Esimerkiksi tarjoilujen erityisteemana ovat tänä vuonna presidenttiparin isännöimät aiemmat Linnan juhlat, joista jokaiselta mukana on jokin suosittu tuote.

Tarjolla on muun muassa kalaa, riistaa, marjoja, kasviksia sekä suomalaisia sieniä. Luomuboolin resepti säilyy samanlaisena kuin ennenkin.

Juhlat aiempaa kalliimmat

Linnan juhlien kokonaiskustannukset ovat Savolaisen mukaan arviolta 275 000 euroa, eli hieman korkeammat kuin viime vuonna.

Pääosa kuluista syntyy henkilöstön palkkioista ja kohonneista elintarvikekustannuksista.

– Terveysturvallisuuteen liittyvät panostukset nostavat myös jonkin verran kokonaiskustannuksia. Esimerkiksi vuokraamme ilmanpuhdistimia ja käsidesiautomaatteja illan ajaksi.