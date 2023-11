Opiskelijat marssivat ulos luennoilta Helsingissä, osa varautuu yhteenottoihin poliisin kanssa

Mielenilmauksen on tarkoitus kestää 24 tuntia, jos poliisi ei keskeytä sitä. Helsingin rautatieaseman edustalla puolestaan osoitetaan parhaillaan mieltä Israelin tueksi.

Helsingin yliopistossa on käynnissä opiskelijoiden ulosmarssi ja mielenilmaus.

Kello 15 alkaneessa mielenilmauksessa opiskelijat marssivat ulos luennoilta ja kokoontuvat yliopiston päärakennukselle. Mielenilmaus järjestetään palestiinalaisten elämän, ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden puolesta.

Mielenilmauksen järjestää Students for Palestine Finland. Järjestäjätahon mukaan protesteja aiotaan järjestää myös Helsingin yliopiston Meilahden, Kumpulan ja Viikin kampuksilla.

Mielenilmauksen on tarkoitus kestää 24 tuntia, jos poliisi ei keskeytä sitä etukäteen.

Paikalla olevan Ylen toimittajan Ari Tuhkasen arvion mukaan yliopistolla on nyt noin sata mielenosoittajaa ja lisää tulee koko ajan.

Mielenosoittajilla on mukanaan kylttejä ja banderolleja. Yhdessä niistä lukee ”vallattu”. Mielenosoittajat huutavat ”vapaa vapaa Palestiina”. Paikalla on myös livemusiikkia.

Helsingin yliopiston päärakennuksella järjestetään tänä iltana myös Puolustusvoimien presidentinvaalipaneeli, mutta opiskelijat ovat päättäneet toteuttaa valtauksensa tästä huolimatta.

Yliopisto kielsi aiemmin mielenilmaukset

Helsingin yliopisto kielsi aiemmin marraskuussa Palestiinan tilanteeseen liittyvät mielenosoitukset omissa tiloissaan. Päätöksessä vedottiin puolueettomuuteen.

– Haluamme osoittaa Helsingin yliopistolle, että meitä ei voi hiljentää, ja että haluamme voida osoittaa mieltä yliopiston tiloissa, kertoo mielenosoittaja Emma Grillo Kajava paikan päällä.

Helsingin poliisin johtokeskuksen mukaan poliisi on paikan päällä. Mitään mahdollisia toimenpiteitä ei johtokeskuksen mukaan ole päätetty.

Kajavan mukaan osalla mielenosoittajilla on mukanaan makuupusseja. Osa aikoo yöpyä rakennuksessa.

– En vielä tiedä, miten reagoimme, jos poliisi tulee keskeyttämään mielenosoituksen, Kajava sanoo.

Avaa kuvien katselu Helen Palmu ja Aki Kankaanpää saapuivat Helsingin yliopiston aulaan kello kolmelta iltapäivällä. Kuva: Ari Tuhkanen / Yle

Mielenilmauksen järjestäjät sanovat olevansa huolestuneita yliopiston epäjohdonmukaisesta linjasta eri mielenilmausten suhteen. Opiskelijat ovat kutsuneet mielenilmaukseen Helsingin yliopiston rehtorin Sari Lindblomin ilmaisemaan instituution kannan ja vastaamaan vaatimuksiin.

Aiemmin Kajava kertoi tapahtuman tiedotteessa, että opiskelijat eivät aio hyväksyä yliopiston vaientamisyrityksiä, vaikka se tarkoittaisi poliisin kanssa tekemisiin joutumista.

– Protestimme kohdistuu Helsingin yliopiston toimintaan, sillä se jatkaa edelleen yhteistyötään israelilaisten yliopistojen kanssa, vaikka niillä on kiistämätön osallisuus silmittömään väkivaltaan, jota Israel kohdistaa palestiinalaisiin Gazassa.

Myös Aalto-yliopistossa osoitettiin mieltä

Aiemmin tänään kello 11 Students for Palestine Finland järjesti palestiinalaisia tukevan mielenilmauksen Aalto-yliopiston edustalla Espoossa. Järjestäjien mukaan mielenilmaus alkoi opiskelijoiden ulosmarssilla luennoilta.

Aalto-yliopiston viestintäjohtajan Laura Aallon mukaan mielenilmaus on ollut pienimuotoinen ja rauhallinen. Paikalla on ollut muutamia kymmeniä ihmisiä. Mielenosoituksesta on tehty normaaliin tapaan ilmoitus poliisille.

Aalto-yliopisto kielsi mielenosoituksen järjestämisen yliopiston edessä. Järjestäjien mukaan palestiinalaisia tukevat banderollit on aiemmin poistettu yliopiston tiloista useaan kertaan.

Mielenosoittajien tiedotteen mukaan yliopisto tukee näyttävästi Ukrainan sodan uhreja ja opiskelijat ovat huolestuneita yliopiston epäjohdonmukaisesta linjasta eri mielenilmausten suhteen.

Viestintäjohtaja Aallon mukaan Aalto-yliopisto ei ota kantaa maailmanpoliittisiin asioihin.

– Ukrainan tilanne on erilainen, koska siihen on tullut opetus- ja kulttuuriministeriöltä ohjeistus, miten yliopistojen tulee toimia. Esimerkiksi kaikki opetukseen ja tutkimukseen liittyvä yhteistyö Venäjän kanssa on lakkautettu, Aalto sanoi STT:lle.

Mielenosoitus Israelin puolesta Rautatientorilla

Tänään kello 16 Helsingin Rautatientorilla käynnistettiin Israelia tukeva mielenilmaus.

Poliisin johtokeskuksen tietojen mukaan paikalle odotetaan noin sata ihmistä.

Mielenosoittajien on tarkoitus kokoontua Rautatientorin Kaivokadun puoleisilla pääovilla. Järjestäjätahoksi on poliisin mukaan ilmoittanut Elämän marssi ry.

– Uskon, että juutalaisilla on oikeus omaan valtioonsa ja elämään ilman antisemitismia, sanoo mielenosoittaja Jorma Jumppanen paikan päällä.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajat Israelin puolesta kokoontuvat Rautatientorilla keskiviikkona. Kuva: Ari Tuhkanen / Yle

Juttua päivitetään.