Nelostie poikki Siikalatvan Pulkkilan taajamaan kohdalla: tiellä rekka poikittain, myös useat autot kolaroineet

Siikalatvan Pulkkilan taajaman kohdalla nelostie on poikki, koska siellä raskas ajoneuvo on poikittain tiellä, ja sen lisäksi monia henkilöautoja on kolaroinut kyseisessä kohdassa. Näin kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Fintraffic Tieliikennekeskuksen tiedote onnettomuudesta tuli kello 12.45 keskiviikkoiltapäivänä.

Onnettomuudessa puoliperävaunurekan perävaunu oli lähtenyt kaarteessa heittelehtimään. Osallisena onnettomuudessa oli rekan lisäksi kaksi henkilöautoa ja yksi pakettiauto.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että yksi henkilöautoista väisti tilannetta suoraa ojaan. Pakettiauto osui toiseen henkilöautoon, joka oli törmännyt rekkaan. Rekkaan törmännyt henkilöauto jäi tielle haittaamaan liikennettä.

Onnettomuudessa oli altistuneina yhteensä viisi henkilöä,

joista ensihoito kuljetti yhden tarkistukseen.

Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kello 14 ilmoitettiin, että liikenne palautuu normaaliksi heti kun vaurioitunut henkilöauto saadaan siirrettyä pois onnettomuuspaikalta.

Päivitämme juttua.