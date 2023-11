Puolustusvoimien uudet Nato-sukset saatiin tositestiin taisteluharjoituksessa – Ylekin kokeili suksimallia

Uudenmalliset sukset sopivat aiempaa paremmin umpihankiolosuhteisiin. Ensimmäisenä ne on otettu käyttöön Kainuun prikaatissa ja Jääkäriprikaatissa.

Puolustusvoimien uusia, niin sanottuja Nato-suksia on päästy kokeilemaan Kainuun prikaatista ensi kuussa kotiutuvien varusmiesten viimeisessä taisteluharjoituksessa. Se järjestetään Kuhmon ja Hyrynsalmen rajalla sijaitsevassa Vuosangassa.

Erityisesti umpihankiolosuhteisiin suunnitellut välineet on otettu käyttöön Kainuun prikaatin lisäksi myös Jääkäriprikaatissa.

Jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä Maavoimien esikunnasta sanoo, että ensimmäiset kokemukset uudesta suksimallista ovat olleet hyviä.

Skyttän mukaan uusia välineitä testataan talven aikana ja samalla kerätään kokemuksia uuden mallin kestävyydestä sotilaskäytössä. Tarkemmat vertailut uuden ja vanhan kaluston välillä tehdään ensi keväänä.

Vanhanmallisten maastosuksien käyttöä jatketaan vielä siellä, missä lumen määrä on pohjoista vähäisempi.

Uusi suksi on kevyempi ja side sopii erilaisiin kenkiin

Uudenmallisen suksen kärki ja kantaosa ovat aiempaa leveämmät ja keskiosa on kapeampi. Suksessa on pitopohja, eikä sitä ei tarvitse voidella. Se on myös aiempia malleja kevyempi.

Majuri Kari Saukkonen Kainuun prikaatista kiittelee myös uusien suksien siteitä, jotka ovat aiempaa monipuolisemmat ja helpommat käyttää esimerkiksi kintaat kädessä.

– Tähänastisissa suksimalleissa siteet ovat vaatineet talvikumpparit, mutta nämä käyvät kaikkiin puolustusvoimien käytössä olevia jalkineisiin. Se antaa lisää käyttömahdollisuuksia.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos kertoi viime keväänä hankkineensa Maavoimien pohjoisille joukoille yli 8 000 paria uudenlaisia hiihtovälineitä. Tilaus on tehty Naton logistiikka- ja hankintaviraston kautta, ja se voi avata uudelle suksimallille jatkossa markkinoita myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Uusia Nato-suksia valmistetaan Kiteen suksitehtaalla.