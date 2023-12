Koululakon jälkeen osa oppilaista pelkää yhä Lopella – ysiluokkalainen: ”Käytävällä huomaa, että nuoremmat väistävät”

Noin 500 oppilaan Lopen yhtenäiskoulussa on koko syksy tehty töitä koulurauhan eteen. Silti uhkailu pulpahtaa yhä pintaan tasaisin väliajoin.

Viestintä viikon takaisesta koululakosta on ollut kunnanjohtajan vastuulla. Hän myöntää, että kriisiviestinnässä on jatkossa parantamisen varaa.

Lopen yhtenäiskoulu kohosi viikko sitten otsikoihin, kun liki sata oppilasta jäi koulusta pois koulun turvallisuustilanteen takia. Lukukauden alusta asti vaivanneita koulurauhaongelmia ei ole vanhempien mukaan pystytty selvittämään, ja osalle vanhemmista koululakko on ollut viimeinen keino vedota tilanteen rauhoittumiseen.

Nimettömänä pysyttelevä vanhempi pelkää, että toistuvat uhkailut konkretisoituvat väkivallaksi. Syksyn aikana vanhempien mukaan näin on myös käynyt. Vanhempien henkilöllisyys on Ylen tiedossa, mutta asian arkaluonteisuuden vuoksi he haluavat esiintyä tässä jutussa nimettöminä.

Vanhemmat kritisoivat koulun tiedottamista hitaaksi ja liian niukaksi. Koulun tapahtumia ruoditaan vanhempien perustamassa someryhmässä, jossa on useita kymmeniä vanhempia.

Ryhmässä jaetaan myös tietoa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä tai siitä, mitkä ovat asiaa hoitavien ankkuritiimiläisten yhteystiedot, Ylelle kerrotaan.

Avaa kuvien katselu Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela otti kriisiviestinnän koulun tilanteesta harteilleen, jotta koulun rehtori ja sivistystoimenjohtaja saisivat työrauhan. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela muistuttaa, että koko koulua koskeva tiedottaminen on väkisinkin ylimalkaista, koska yksittäisten lasten tai perheiden tiedot ovat salassapidettäviä asioita.

Koulun tilanteesta järjestettiin yhteinen tilaisuus koululaisten vanhemmille viikko koululakon jälkeen.

Tönimistä, uhkailua ja tukasta repimistä

Kokonaiskuvan saaminen Lopen yhtenäiskoulun tilanteesta on hankalaa, sillä monet tapahtumat ovat toisten kertomaa ja tapahtumahetkellä aikuisia ei ole ollut paikalla. Mikko Salmela myöntää, että ongelmia aiheuttaa yläastetta käyvän 2–3 tytön ryhmä, johon liittyy mukaan vaihteleva määrä muita nuoria.

Salmelan tietojen mukaan koulussa on ainakin tönitty, uhkailtu ja revitty tukasta.

Vanhempien keskuudessa puhutaan myös puukottamisella uhkailusta tai nöyryyttävistä videoista, mutta näistä ei kunnanjohtajan mukaan ole konkreettisia todisteita. Hän kuitenkin uskoo myös näin vakavien asioiden tapahtuneen kouluissa.

– Ongelmia selviteltiin alkusyksystä rehtorin ja sivistysjohtajan kanssa, joten ongelmien paheneminen ja koululakko olivat yllätyksiä. Työssä ei selvästikään ole vielä onnistuttu tarpeeksi, Salmela sanoo.

Ysiluokkalainen on huomannut muutoksen nuorempien käytöksessä

Lopen yhtenäiskoulua yhdeksän vuotta käynyt oppilaskunnan puheenjohtaja Samu Vienonen ei ole itse nähnyt nöyryytysvideoita tai puukkoja. Hän kertoo kyllä huomanneensa, että osalla oppilaista turvallisuudentunne on heikentynyt.

– Käytävällä huomaa, että nuoremmat oppilaat väistävät käytävällä aiempaa enemmän. Kyllä sen muutenkin huomaa varsinkin 7- ja 8- luokkalaisten olemuksesta, Vienonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Samu Vienonen toivoo koulurauhan palaavan pian kaikille oppilaille Lopen yhtenäiskoulussa. Kuva: Heidi Kononen / Yle

Jengistä Samu Vienonen sen sijaan ei puhuisi. Enemmänkin kyseessä on ryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee. Välillä sattuma johtaa siihen, että samanhenkiset löytävät toisensa ja keksivät kaikkea ”vähemmän fiksua”, hän kuvaa.

Vanhemmat kertovat lasten heikentyneestä turvallisuuden tunteesta. Vanhemmille soitellaan kotiintulosta ja lapset eivät halua jäädä kirkonkylälle esimerkiksi koulupäivän jälkeiseen harrastukseen.

Osa vanhemmista saattaa lapsia kouluun

Kunnanjohtaja Mikko Salmelan mukaan koulun työrauhan eteen on tehty töitä koko syksy. Yhteistyötä on tehty poliisin, sosiaalityön, koulun ja perheiden kanssa.

Silti uhkaileminen pulpahtaa pintaan tasaisin väliajoin.

Samu Vienonen muistuttaa, että on väärin syyttää muutamaa nuorta kaikesta, mitä koulun arjessa välillä tapahtuu.

– Ei se niinkään ole, että aina samat tyypit vastaavat häiriöistä. Kaikki täällä välillä mokailevat, sanoo Vienonen, joka on opiskellut Lopella koko peruskoulunsa.

Vienosen mukaan koulu on ottanut tilanteen vakavasti ja aikuisten määrää oppitunneilla on lisätty. Myös koulukuraattorin ja koulupsykologin juttusille pääsee hänen mukaansa helposti. Koulu myös kannustaa oppilaita sinne.

"Lopen koulukriisi ei koske kaikkia oppilaita", muistuttaa oppilaskunnan puheenjohtaja Samu Vienonen Samu Vienonen on käynyt koko peruskoulunsa Lopella. Hän ei puhuisi jengistä, vaan porukasta jonka kokoonpano ja koko on syksyn aikana vaihdellut. Hän toivoo koulurauhan palaavan Lopella kaikille oppilaille.

Mikko Salmela sanoo että koulurauhassa on ollut ongelmia, mutta yleistä vaaraa koululaisille ei ole. Silti osa vanhemmista saattaa lapsiaan koululle ja on ottamassa heitä vastaan koulupäivän jälkeen.

– Huolta ei voi tietenkään väheksyä. Se, että osa vanhemmista kokee näin, kertoo, että tilanteen hoitaminen on vielä kesken.

Kriisiviestintä kaipaa kohennusta

Lopen koulukriisin uutisoinnin laajuus tuli kunnalle yllätyksenä. Toimittajien soittorumban keskellä kunnanjohtaja päätti ottaa median yhteydenotot omalle kontolleen. Kriisiviestinnän näkökulmasta tätä kannattaa jatkossa pohtia, sanoo Salmela.

– Tarkoituksena ei ole ollut peitellä koulun tapahtumia, vaan antaa työrauha rehtorille ja sivistysjohtajalle.

Samu Vienonen sanoo, että nyt kannattaisi antaa tukea niille, joita uhkailu koskettaa. Niiden, joiden arki jatkuu tasaisena, kannattaisi pysyä taustalla.

– Esimerkiksi koululakkoon osallistui sellaisiakin, jotka näkivät tässä tilaisuuden jäädä kotiin. Se kasvatti joukkoa turhankin suureksi.