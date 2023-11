Kuutosluokkalaiset rakensivat energiatehokkaimman koulun Minecraftissa – pelillisyys auttaa oppilaita keskittymään opetukseen

Oulunsalon Pitkäkankaan koulun 6B-luokka voitti Suomen energiaviisain koulu -kilpailun alakoulun sarjan.

Kilpailun tavoitteena oli lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta rakennusten energiankäytöstä, sillä EU-tasolla kiinteistöt kuluttavat keskimäärin jopa 40 prosenttia kaikesta energiasta. Suomessa rakennusten energiankäyttö tuottaa lähes kolmanneksen kasvihuonekaasuista.

Kilpailu oli siinä mielessä ainutlaatuinen, että se käytiin kokonaan Minecraft-pelimaailmassa.

6B-luokkalaiset Santtu Hiltunen, Walle Kellokoski ja Sinna Koskenkorva kertovat lähteneensä liikkeelle yksityiskohdista, eivätkä muuttaisi itse koulurakennusta lainkaan. Kolmikko on hyvillään luokan tiiviistä yhteistyöstä. Voitto tuli kuitenkin täytenä yllätyksenä.

– Kaikki on olleet hyvällä fiiliksellä. Ollaan jaksettu kotonakin tehdä tätä, koska koulussa ei ole aina ollut aikaa, Kellokoski kertoo.

Oppilaat käyttivät alkuun suunnitelmien laatimisessa ja lopulta itse rakentamisessa hyödyksi Google Earth -palvelua ja koulun pohjapiirustuksia. Oppilaat sopivat esimerkiksi, että yksi Minecraftissa käytettävä laatikko tarkoitti yhtä metriä.

Suomen energiaviisain koulu -kilpailu Kilpailun järjestivät Caverion, Microsoft ja Oulun kaupunki

Kilpailu oli tarkoitettu peruskouluille ja ammattioppilaitosten oppilaille

Oppilaat saivat käyttöönsä energiatehokkuudesta koostetun oppimismateriaalin, jota hyödyntämällä he rakensivat energiatehokkaita versioita kouluistaan

Kilpailuun osallistui noin sata työtä

Alakoulusarjan voitti Oulunsalon Pitkäkankaan koulun 6B-luokkalaiset Oulusta, yläkoulusarjan Paanan koulun 9-luokkalaisten tiimi Jokioisilta ja ammattioppilaitosten sarjan Turun ammatti-instituutin sähkö- ja automaatioalan opiskelijoiden tiimi Avaa

Caverionin energiapalvelupäällikkö ja tuomaristossa toiminut Katja Keronen kertoo, että Pitkäkankaan koululaisten työssä vaikutuksen tuomaristoon tekivät muun muassa sähköä tuottavat kuntopyörät, lämmöntalteenottojärjestelmä sekä erilaiset ekologiset valinnat, kuten sadeveden talteenotto.

– Itsekin hämmennyin, miten realistisia kouluja oppilaat olivat saaneet aikaiseksi. He olivat ottaneet energiatehokkuudet, kuten ikkunat, led-valot, maalämmön ja aurinkopaneelit hienosti huomioon.

Avaa kuvien katselu Kilpailuaikaa oli noin kuukauden verran. Oppilaiden mielestä erityisen mieleenpainuvaa oli luokan tiivis yhteistyö. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Pelillisyys motivoi lasten oppimista

Minecraftista on olemassa opetuksellinen versio, jota koulut pystyvät hyödyntämään.

Sinna Koskenkorva kertoo, että Minecraftia on käytetty koulussa ennenkin muun muassa historian opetuksessa. Nyt he oppivat pelillisen kilpailun avulla rakennusten energiatehokkuudesta.

– Energiaa pitäisi käyttää vähemmän, viisaammin ja säästeliäästi. Sitä pitäisi tuottaa niin, ettei luonto kärsisi, Santtu Hiltunen kertoo.

Oulun kaupungin Steam in Oulu -verkoston projektipäällikkö ja luokanopettaja Paula Vorne näkee, että pelien käyttö opetuksessa on kasvanut ja kasvaa koko ajan.

Hänen mukaansa pelillisyys on yksi keino saada lapset tuottamaan itse aktiivisesti tietoa eikä vain vastaanottamaan sitä, sekä keskittymään oppimistilanteeseen paremmin.

– Pelit ja pelillisyys on oppilaille innostava tapa oppia, on se sitten digitaalinen tai perinteinen kortti- tai lautapeli. Pelillisyyttä on sekin, että lapset tekevät tietokilpailuja toisilleen, jolloin he joutuvat miettimään sitä, mitä tietoja he ovat oppineet ja miten he voivat kysyä niitä kavereilta.