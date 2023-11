Sisäministeri vihjasi, että Venäjältä voisi tulla miljoonia paperittomia Suomeen – myöntää nyt virheen

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) vihjasi Ylen A-studiossa tiistaina, että Venäjältä voisi tulla Suomeen jopa miljoonia paperittomia ihmisiä.

– Kukin voi katsoa internetistä, kuinka paljon väkeä on esimerkiksi Afrikan tietyissä maissa, joten se potentiaali on todella suuri. On myös hyvä muistaa, että arvioiden mukaan pelkästään Venäjällä on noin kymmenen miljoonaa laittomasti maassa olijaa.

Rantasen esittämä luku ei voi pitää paikkaansa, sanoo tutkimuspäällikkö Joni Virkkunen Itä-Suomen yliopistosta.

– Ehkä tämä oli joku heitto. Paperittomien määrä ei millään voi olla kymmenen miljoonaa. Kaipaisin tarkempaa puhetta ministeriön suunnasta.

Virkkusen mukaan Venäjällä oleskelee noin seitsemän miljoonaa ulkomaalaista ja heistä suurin osa on maassa laillisesti.

Ministeri: ”Puhtaasti lapsus ja virhe”

Yle ei saanut ensiksi väitteelle perusteita sisäministeriöltä. Myöhemmin sisäministeri Rantanen kommentoi, että kyseessä oli ”puhtaasti ministerin lapsus ja virhe”.

– Tarkoitin sitä, että Venäjällä on noin kymmenen miljoonaa ulkomaalaista, joista arvioidusti noin 1–2 miljoonaa ovat maassa laittomasti.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jussi Lassilan mukaan on ylipäätään liioittelua puhua kaikista Venäjän paperittomista, kun mietitään Suomeen mahdollisesti tulevien ihmisten määrää.

– En usko, että kaikkia Venäjällä siirtolaisiksi laskettavia ollaan pahimmassakaan tapauksessa ohjaamassa Suomeen. Tämä on äärimmäisen teoreettinen skenaario.

Paperittomien kannustaminen Suomen rajoille asti vaatisi Lassilan mukaan paljon informaatiovaikuttamista Venäjän viranomaisilta.

– Huonoissa oloissa elävillä siirtotyöläisilläkään tuskin menee niin kurjasti, että heidät kaikki saadaan lähtemään.

Hallituksen mukaan Venäjä painostaa Suomea lähettämällä rajalle turvapaikanhakijoita. Sisäministeriön mukaan Venäjän viranomaiset ovat auttaneet ihmisiä Suomen rajalle.

Venäjä on kiistänyt syytökset hybridivaikuttamisesta.

Lassilan mukaan Venäjä yrittää toimia huomaamattomasti, joten suurten ihmismäärien tulo Suomeen on epätodennäköistä.

– Jos Venäjä toisi huomattavia määriä ihmisiä rajoille siitä huolimatta, että ne ovat kiinni, niin se vaatisi jo ihan toisentyyppistä politiikkaa. Siinä mielessä voi olla, että rajojen sulkeminen toimii.

Lassilan mukaan Suomi lähtee helposti liioittelemaan omaa asemaansa.

– Jos Venäjä ajautuisi totaaliseen kaaokseen, sitten voidaan ehkä pohtia tällaisia uhkakuvia. Venäjällä on silti muitakin rajanaapureita. Suomea suojelee pohjoinen sijainti.

Muokattu 17.39: Rantasen mukaan virhe oli ”ministerin”, ei ”ministeriön”.