Näin rajavartijat toimivat, jos suljetulle itärajalle tulee ihmisiä – lapsia ja raskaana olevia voitaisiin päästää Suomeen

Suomen koko itäraja on nyt kiinni lukuun ottamatta tavarajunaliikenteen käyttämää Lappeenrannan Vainikkalan rajanylityspaikkaa. Viimeinenkin avoinna ollut raja-asema, Inarissa sijaitseva Raja-Jooseppi, sulkeutui keskiviikkona kello 14.

Kaikki itärajan rajanylityspaikat ovat tällä tietoa suljettuina kaksi viikkoa, 13. joulukuuta 2023 saakka.

Kysyimme Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkarilta, miten viranomaiset toimisivat erilaisissa tilanteissa, jos ihmisiä kaikesta huolimatta pyrkisi Venäjältä Suomeen.

Miten rajalla on varauduttu siihen, että Venäjän masinoimat ihmiset alkaisivat tulla suljetuille raja-asemille tai maaston kautta Suomen puolelle?

– Tällä hetkellä raja-asemat on suljettu, ja siellä on estelaitteet niin sisämaan kuin valtakunnan rajankin puolella. Jos sinne tulee henkilöitä, opastamme ja ohjaamme, minne heidän tulee siirtyä, jotta he voivat tulla laillista reittiä Suomeen.

Mitä tehdään, jos rajalinjalle tulee selvästi kylmissään olevia ihmisiä, jotka eivät suostu tai pääse liikkumaan takaisin Venäjälle päin?

– Jos ihmisiä saapuu tilapäisen esteaitamme taakse, he ovat vielä Venäjän puolella. Me tietenkin opastamme ja ohjaamme. Toivomme myös, että Venäjän viranomaiset huolehtivat omalta osaltaan näiden ihmisten hyvinvoinnista ja siitä, että he pääsevät siirtymään sellaisille paikoille, jotka ovat laillisia reittejä saapua Suomeen. Jos ihmiset ovat Venäjän puolella, he ovat Venäjän lainkäyttöalueella ja Venäjän viranomaisten kontrollissa, kuten olemme saattaneet nähdä. Jos näyttää, että joku on erityisen haavoittuvassa asemassa, niin mekin huolehdimme ja teemme oman velvollisuutemme.

Mitä vaihtoehtoja on, jos rajalla tavataan erityisen haavoittuvassa asemassa oleva, esimerkiksi lapsi tai raskaana oleva henkilö?

– Jos selvästi havaitaan, että siellä on sellainen henkilö, tilannearvion jälkeen hänet on mahdollista ottaa Suomen puolelle.

Jos ihmisiä alkaa leiriytyä rajalle, onko heitä mahdollista ohjata jonnekin?

– Se on Venäjän viranomaisten asia, jos he leiriytyvät Venäjän puolelle. Jos Venäjän viranomaiset sallivat ihmisten lähteä siirtymään rajanylityspaikalta kohti Suomen rajaa tietäen, että Suomen rajanylityspaikat on suljettu, myös heillä on siinä tilanteessa ohjaus- ja opastusvastuu. Tietenkin me teemme oman osamme Suomen puolelta.

Entä jos ihmisiä yrittää tulla väkisin ja väkivalloin esteistä yli?

– Sellaisissa tilanteissa toimitaan niin kuin viranomainen aina toimii eli lähdetään miedoimman keinon kautta ja pyritään opastamaan ja ohjaamaan, mutta tarvittaessa myös estämään väkivallanteko. Rajavartiolaitoksen tehtävissä harjoitellaan koko virkauran ajan tilannetta, jossa virkatehtävissä pitäisi kohdata väkivaltainen henkilö.

Miten rajalla on varmistettu, että väkeä on varmasti tarpeeksi töissä?

– Omaa henkilökuntaamme on sijoitettu sellaisille paikoille, joissa meidän täytyy olla vahvoja. Olemme myös saaneet tukea yhteistoimintaviranomaisilta sekä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta, jonka joukkoja on saapunut keskiviikkona meillekin Kaakkois-Suomeen. Frontexin joukkoja käytetään oman väkemme mukana rajaturvallisuustehtävissä ja tehostetussa rajojen valvonnassa.

Mitä tarkoittaa, että rajavartijat toimivat ja tekevät päätöksiä virkavastuulla?

– Tietenkin arvio täytyy tehdä aina siihen sidottuna, miltä tilanne näyttää. Rajatarkastajamme tekevät rajanylityspaikoilla ihan normaalipäivinä ihmisten seuraamista. He tunnistavat esimerkiksi ihmiskaupan uhreja ja pyrkivät havaitsemaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, onko siellä joku erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ja tarvitseeko joku erityistä huomiota. Olemme myös yhteydessä Venäjän viranomaisiin ja pyrimme saattamaan myös heille tämän tiedon, jos siellä sellaisia havaitaan, että myös he voivat omalta osaltaan ryhtyä toimiin.

Miten luonnehtisit tehtävää Kaakkois-Suomessa uudessa tilanteessa?

– Onhan tämä tietenkin poikkeuksellinen tilanne, että kaikki rajanylityspaikat on suljettu. Meidän tehtävämme on tietenkin tilanteeseen sovitettu. Olemme kuitenkin valmiusorganisaatio, ja tähänkin ollaan varauduttu aiemman suunnittelun, koulutuksen ja harjoittelun kautta. Nyt toimitaan siinä tilanteessa parhaan mahdollisen kyvyn mukaan.