Tämä nainen pääsi samalle huippujohtajien listalle kuin Sanna Marin – nyt hän ratkoo Ukrainan toiseksi suurinta ongelmaa

Daria Kaleniuk, 36, on yksi korruptionvastaisen taistelun johtohahmoista Ukrainassa. Hän paljastaa, että presidentin kansliassa on ongelma.

Korkeassa harmaassa toimistorakennuksessa ei ole kylttejä. Turvatoimet ovat tarkat, kun Ylen kuvausryhmä ohjataan rakennuksen ylimpään kerrokseen Kiovan ydinkeskustassa.

Siellä näköalapaikalla työskentelee Ukrainan korruptionvastaisen keskuksen johtaja Daria Kaleniuk.

Kaleniuk on vasta 36-vuotias, mutta tehnyt jo yli kymmenen vuoden uran huipputehtävässä. Kokemus on kova, sillä Ukrainassa on ollut viime vuosien ajan enemmän draamaa kuin olisi kohtuullista yhdellekään kansakunnalle.

Nopea nousu yhteen Ukrainan tärkeimmistä tehtävistä toi Kaleniukin myös ”koko maailman” tietoisuuteen. Yhdysvaltalainen Time-lehti nosti hänet tänä syksynä samalle huippujohtajien listalle, jolle Suomen entinen pääministeri Sanna Marin pääsi pari vuotta aiemmin.

Kaleniuk johtaa korruptionvastaista keskusta Ukrainassa. Hän perusti keskuksen opiskelutoverinsa Vitaly Shabuninin kanssa vuonna 2011. Keskusta rahoittavat Yhdysvallat, Euroopan unioni ja kansainväliset järjestöt.

Avaa kuvien katselu Daria Kaleniuk työhuoneessaan Kiovassa syyskuussa 2023. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Keskus on paljastanut Ukrainassa useita korkean profiilin korruptiotapauksia, joissa valtion rahaa on käytetty väärin. Kaleniukin porukka paljasti esimerkiksi, että valtio osti sairaalatavaroita ylihinnalla ilman kilpailutusta, ja rahaa meni välistä valtion virkamiesten taskuihin.

Nyt Kaleniuk kertoo, missä piilee Ukrainan tämän hetken suurin korruptio-ongelma.

– Presidentin kansliassa on ongelma, hän sanoo.

Heti perään hän tekee selväksi yhden asian, nimittäin sen, että itse presidentti Volodymyr Zelenskyi toimii parhaansa mukaan.

– Presidentti Zelenskyi on erinomainen puhuja. Hän toimii kuin (Britannian toisen maailmansodan aikainen pääministeri) Churchill luodakseen kansainvälisiä suhteita, sanoo Kaleniuk.

Mutta sitten Kaleniuk palaa ongelmiin. Hänen mukaansa Zelenskyi on ulkoistanut maan sisäisen toiminnan ihmisille, jotka ovat uskollisia hänelle.

– Siitä johtuu, että meillä on ikään kuin rinnakkaishallitus maan sisällä, hän sanoo.

Sitten Kaleniuk täräyttää painavimman arvostelunsa:

– Zelenskyin lähellä on vääriä ihmisiä.

Kaleniukin mukaan ”varjohallitusta” johtaa Zelenskyin kansliapäällikkö Andriy Yermak. Yermak on entinen elokuvatuottaja, lakimies ja presidentti Zelenskyin ”oikea käsi”.

Yermak on Ukrainan tärkein päätöksentekijä nimitettäessä ministereitä sekä johtajia valtion omistamiin yhtiöihin ja muihin tärkeisiin tehtäviin.

Yermakin alla toimii Kaleniukin mukaan kaksi korruptoitunutta ja huonomaineista henkilöä. Toinen on Oleg Tatarov. Hän vastaa oikeuslaitoksen uudistuksesta.

Toinen on Rostyslav Shurma. Hän on presidentin kanslian varapäälliikkö ja vastaa talousuudistuksista sekä energiasta ja jälleenrakennuksesta.

– Nämä kaksi nimeä ovat nyt suurin ongelma ja ovat olleet sitä jo pitkään, Kaleniuk väittää.

Myös Ukrainan korruptionvastainen virasto NABU on nostanut Tatarovia vastaan syytteen korruptiosta.

Tatarov palveli jo Zelenskyin edeltäjän, Venäjä-mielisen Viktor Janukovitšin aikakaudella Kiovan poliisin päällikkönä. Häntä epäiltiin jo aiemmin korruptiosta, mutta syytteet hylättiin. Nyt häntä vastaan on jälleen meneillään kanteita korruptiosta. Shurma puolestaan päätyi syksyllä korruptioskandaalin keskelle, kun hänen veljensä tienasi miljoonia valtion kanssa tehdyillä energiakaupoilla.

Uusimman mielipidemittauksen mukaan 76 prosenttia ukrainalaisista pitää presidentti Zelenskyiä vastuussa hallituksen ja sotilashallinnon korruptiosta, kertoo Kaleniuk.

– Zelenskyi on lahjakas ammattinäyttelijä, joka täyttää yleisönsä odotukset. Nyt hänen yleisönsä on koko Ukraina. Hänellä taito on lukea yleistä mielialaa ja on selvää, että hänen on pakko toimia, sanoo Kaleniuk.

Zelenskyi erottikin hiljan puolustusministeri Oleksi Reznikovin, ja vireillä on lukuisia oikeudenkäyntejä puolustusministeriön virkamiehiä vastaan. Ministeriön on väitetty ostaneen taisteluasuja sotilaille kolminkertaisella hinnalla sovitusta.

Myös Zelenskyin vankka tukija, yksi Ukrainan vaikutusvaltaisimmista oligarkeista, Ihor Kolomoiski, on pidätetty. Häntä syytetään petoksesta ja rahanpesusta, ja hän on parhaillaan tutkintavankeudessa.

Avaa kuvien katselu Oligarkki Ihor Kolomoiskyi oikeudessa Kiovassa 2. syyskuuta. Kuva: Ukrinform AOP

Uusin korruptiotapaus jälleenrakentamisessa

Tuorein tapaus on viime viikolla paljastunut Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvä korruptioepäily. Kahta korkeassa asemassa olevaa juristia epäillään yrityksestä lahjoa Ukrainan jälleenrakentamisesta vastaavia johtajia.

Myös lännestä Ukrainan avuksi virrannutta rahaa on siis voinut mennä vääriin taskuihin. Länsi on tukenut Ukrainaa jo 233 miljardilla eurolla, mikä on karkeasti kolme kertaa Suomen budjetti.

Ukrainalaiset pelkäävät, eivätkä ehkä ihan syyttä, että julkiset korruptioskandaalit vaarantavat länsimaisen avun. He tarvitsevat apua vielä vuosien ajan: nyt sotilasapuna ja myöhemmin jälleenrakentamiseen.

– Tästä syystä korruption torjunta on melkein yhtä tärkeää kuin taistelu sodassa, toteaa Kaleniuk.

Eikä kyse ole pelkästään avustusrahoista, vaan pääsystä lännen ”klubien” siipien suojiin. Kaleniuk latelee tilastoja, joiden mukaan yli 85 prosenttia ukrainalaisista haluaa maansa EU:n ja Naton jäseniksi.

Avaa kuvien katselu Daria Kaleniuk on kahden lapsen äiti. Hän toivoo, että voi joskus tulevaisuudessa sulkea Ukrainan korruptionvastaisen keksuksen tarpeettomana. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Ovet EU:hun eivät aukea, jos oikeusvaltioperiaatteet eivät toteudu. Ukrainassa se tarkoittaa etenkin korruption kitkemistä.

– Ukrainalaiset tietävät, että olisi itsemurha olla toteuttamatta oikeusvaltion uudistuksia, jotka johtavat meidät EU:hun, Kaleniuk toteaa.

Ukraina oli Transparency Internationalin 180 maan korruptiovertailussa viime vuonna sijalla 116 ja Euroopan toiseksi korruptoitunein valtio Venäjän jälkeen.

15 000 dollarilla adoptiolapsi

Kaleniukin kipinä korruption vastaiseen toimintaan syttyi opiskeluaikana Harkovassa. Elettiin 2000-luvun ensimmäistä vuosikymmentä ja Kaleniuk toimi nuorisojärjestössä, joka auttoi orpokotien lapsia.

– Ihmettelin, miksi orpokodeissa oli niin paljon lapsia, mutta adoptiojonot eivät edenneet. Aloin kaivella asiaa ja huomasin, että syy oli korruptio, kertoo Kaleniuk.

Kaleniuk selvitti, että adopotoidakseen lapsen Ukrainassa 15 vuotta sitten perheen piti maksaa lahjuksia 15 000 dollarin edestä.

– Tuo tapaus osoitti minulle, että juurisyy Ukrainan ongelmille on korruptio.

Kaleniuk pääsi opiskelijavaihdossa Fullbright-ohjelmaan Yhdysvaltoihin. Sieltä palattuaan hän yritti löytää organisaation, joka teki korruptionvastaista työtä. Työ asianajajana ei houkutellut.

– Asianajajan työ Ukrainassa 15 vuotta sitten tarkoitti yleensä sitä, että olet välittäjä, joka tuo lahjuksia tuomareille tai joillekin valtion virkamiehille päätösten järjestämiseksi. Halusin toimia toisin, kertoo Kaleniuk.

Putinin tappolistalla

Kaleniuk kertoo joutuneensa pelkäämään työssään.

– Eniten pelkäsin silloin, kun Vladimir Putin piti puheen vain pari päivää ennen suurhyökkäystä Ukrainaan, sanoo Kaleniuk.

Kaleniukin mukaan kyseessä oli sodanjulistuspuhe, joka oli täynnä vihaa Ukrainaa kohtaan. Vihan kohteeksi joutui myös Kaleniukin johtama korruptionvastainen keskus.

– Hän mainitsi jokaisen korruptionvastaisen uudistuksen, jota olemme työstäneet viime kymmenen vuoden aikana. Olemme venäläisten tappolistalla sijalla kymmenen.

Kaleniukin mukaan Kremlin suunnitelma oli hyökätä Kiovaan kolmessa päivässä. Kaupungissa oli jo Venäjän turvallisuusjoukkoja tunnistamassa Ukrainan hallinnon ja yhteiskunnan keskeiset ihmiset. Käskynä oli tuhota heidät.

– Silloin Vitaly Shabunin ja minä ymmärsimme, että olemme Putinille ja Kremlille uhka.

Korruptio Ukrainassa juontaa juurensa Neuvostoliiton romahtamisesta.

– Kremlin strategiana oli Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen käyttää oligarkkeja Ukrainan hallitsemisessa sisältä käsin. Tämä onnistui niin, että he saivat haltuunsa strategisia entisiä valtionyhtiöitä, sanoo Kaleniuk.

Ukrainalaiset joutuivat maksamaan lahjuksia esimerkiksi saadakseen rakennusluvat yrityksille, jotta poliisi ei häiritsisi heitä.

Avaa kuvien katselu Vuonna 2014 sadat tuhannet ukrainalaiset osoittivat mieltään Kiovan Maidan-aukiolla silloista presidenttiä Viktor Janukovitšia ja maan korruptoitunutta johtoa vastaan. Kuva: Sergey Dolzhenko / EPA

Nyt Ukrainassa on useita korruptionvastaisia toimijoita. Hallitus perusti kaksi korruption vastaista elintä sen jälkeen, kun entinen presidentti Viktor Janukovitš oli syrjäytetty vuonna 2014. Lisäksi maassa toimii erityinen korruptionvastainen tuomioistuin. Ja tietenkin tämä Kaleniukin perustama Korruptionvastainen keskus.

Lisäksi ukrainalaisilla on käytössään sovellus, jonka avulla he voivat maksaa julkisista palveluista verkossa ja välttää näin lahjukset.

Kaleniukin mukaan korruption kitkeminen on kiihtynyt viime aikoina, ja , ja Ukraina on hänestä oikealla tiellä. Siksi hän luottaa tulevaisuuteen.

– Lyön vetoa, että nuo kaksi kaveria on erotettu vuoden kuluessa, Kaleniuk sanoo viitaten Oleg Tataroviin ja Rostyslav Shurmaan.