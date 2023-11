Analyysi: Nato vannoo tukevansa Ukrainaa, vaikka vastahyökkäys ei päässyt maaliin

Kerta toisensa jälkeen Naton kokoukset päättyvät vankkumattoman tuen julistamiseen Ukrainalle.

Niin tänäänkin, vaikka ilmassa on epävarmuutta.

Epävarmuutta ruokkii sekä rintamatilanne että joidenkin maiden ristiriitaiset viesti.

Ukrainan 1200 kilometrin rintamalinja on pysynyt vuoden käytännössä paikallaan. Maa valmisteli hartaasti vastahyökkäystä ja keräsi sitä varten länneltä paljon aseapua. Se ei kuitenkaan tuottanut Ukrainan ja lännen toivomaa lopputulosta.

Venäjän valloittamien alueiden saaminen takaisin näyttää vaikealta.

Slovakia ja Puola irrottautuivat syksyllä aseavusta. Se oli molemmissa maissa osa populistien vaalitaistelua.

Yhdysvalloissa Ukrainan tuesta tuli trumpilaisten politiikan ase. Kukaan ei tiedä, mitä tuelle tapahtuu vuoden päässä olevien presidentinvaalien jälkeen.

Silti länsi vannoo tuen jatkuvan.

Brysselissä kokoontuneet Nato-maiden ulkoministerit valitsivat sanansa tarkasti. Heidän mukaansa Ukrainan sota on yhä sankaritarina.

He eivät sanoneet ääneen, että vastahyökkäys olisi epäonnistunut. He sanoivat sen olevan hidasta ja kuluttavaa, koska Venäjä on ehtinyt kaivaa puolustuksensa syvälle valloitettuun maahan.

Sen sijaan Nato-ministerit ylistivät Ukrainan aiempaa menestystä.

Jo se on Naton mukaan voitto, että Ukraina on yhä kartalla.

Maa on myös onnistunut pitämään auki reitin Mustallemerelle ja taistellut sankarillisesti Venäjää vastaan. Ukraina on onnistunut taistelemaan takaisin puolet Venäjän hetkeksi valtaamasta pinta-alasta.

Venäjän tappioiden taas kerrottiin olevan moninkertaiset Ukrainan tappiohin verrattuna.

Nato toistaa kerta toisensa jälkeen viestiä Ukrainan menestyksestä ja Venäjän epäonnistumisesta. Näin sen lännen sotilasliittona kuuluukin tehdä. Todelliset analyysit sodan onnistumisista ja virheistä sekä tulevista skenaariosta eivät päädy julkisuuteen.

Juuri Nato-kokouksen alla saksalainen Bild-lehti ja brittiläinen Telegraph julkaisivat uutisjutun, jossa väitettiin Saksan ja Yhdysvaltojen painostavan Ukrainaa rauhanneuvotteluihin säännöstelemällä aseapuaan.

Uutiselle ei näytä löytyvän vahvistusta, ja Natossa diplomaattilähteet eivät kerro tunnistavansa tällaista keskustelua.

Uutinen kuitenkin sävähdytti ja se kiistettiin vastaväitteillä.

Saksan ja Yhdysvaltain ministerit puolustivat kiivaasti Ukrainaa. He muistuttivat Ukrainan taistelevan Euroopan rauhan ja kansainvälisen järjestyksen puolesta. Putinin hyökkäys itsenäiseen maahan ei voi jäädä seurauksitta.

Naton pääsihteeri mainitsi joka puheessaan, että Saksa on vastikään luvannut Ukrainalle kahdeksan miljardin lisätuen.

Huoli Ukrainan tilanteesta on silti olemassa. Siitä lännessä on yksimielisyys, että Venäjä ei saa voittaa sotaa. Mutta mikä riittäisi Ukrainalle voitoksi - olisiko Ukraina voittaja ilman Krimiä tai Donbasia? Millainen rauha näillä rajoilla vallitsisi?

Naton mukaan on Ukrainan asia päättää, milloin sen mielestä on aika neuvotella rauhasta. Jos tuki vähenisi, vaihtoehdot kävisivät vähiin.

Naton kokouksessa näistä asioista ei kuitenkaan keskusteltu. Sota jatkuu toistaiseksi, samoin lännen tuki.