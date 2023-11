Tutkijat yllättyivät tuloksista: pirstaleinenkin olkapäämurtuma paranee hyvin ilman leikkausta

Tampereen yliopistollisen sairaalan johtama kansainvälinen tutkimus on löytänyt yllättäviä tuloksia.

Tutkimuksen mukaan 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla monet pirstaleisetkin olkaluun yläosan murtumat paranevat ilman leikkausta yhtä hyvin kuin leikkauksen avulla.

– Tutkijat olivat itsekin yllättyneitä siitä, kuinka hyvin potilaat toipuivat ilman leikkausta, päätutkija Antti Launonen sanoo tiedotteessa.

Launonen on Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) tuki- ja liikuntaelinkeskuksen osastonylilääkäri.

Tutkimustulos koski erityisesti potilaita, joilla oli useamman kappaleen pirstaleinen, huonoasentoinen olkaluun yläosan murtuma. Tällaiset murtumat on perinteisesti leikattu siten, että luun tueksi on asetettu levy tai olkaluun pää on korvattu osatekonivelellä.

Tulos haastaa vanhan käsityksen

Tutkimuksessa potilaat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi sai leikkauksen sijaan ranne-kaulalenkin. Kahdessa muussa ryhmässä potilaat leikattiin ja heille laitettiin olkapäähän joko levy tai osatekonivel.

Ranne-kaulanlenkin saaneet potilaat kävivät lisäksi ohjatussa fysioterapiassa ja toipuivat hyvin.

– Tämä on uraauurtava löydös, joka haastaa ajatuksen, että paras tulos saadaan, kun murtuneet luut laitetaan leikkauksessa hyvään asentoon. Tuloksella on merkitystä sekä inhimillisesti että taloudellisesti, Antti Launonen sanoo.

Potilaat pitivät ranne-kaulalenkkiä kolme viikkoa. Kivuttomaksi murtuma muuttui noin kolmessa kuukaudessa.

Tutkijat havaitsivat lisäksi, että leikkaukseen liittyvien komplikaatioiden määrä oli yllättävän suuri. Komplikaatiot myös johtivat uusintaleikkauksiin varsin usein.

Olkapäämurtumien tutkimusta on tehty 14 vuotta seitsemässä sairaalassa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. TAYSin lisäksi Suomesta oli mukana Keski-Suomen keskussairaalan sairaala Nova.