Helsingin Rautatieasemalla seikkaillut kettu päätyi videolle – asiantuntija kehottaa suhtautumaan arkisesti

Helsingin keskustassa eilen keskiviikkona liikkunut Sisu Heiskanen bongasi erikoisen talvituristin noin iltayhdeksältä.

Heiskasen Yle Uutisille lähettämällä videolla näkyy, kuinka yksinäinen kettu jolkottaa päärautatieaseman ohitse.

– Olin juuri saattanut kaverini junalle ja olin menossa ratikkapysäkille, kun huomasin ketun. Muistin äidin maininneen, että hän on nähnyt ketun parikin kertaa kodin lähistöllä lähiaikoina. Mietin, että voisiko se olla sama, jonka itse näin, keskusta-alueella asuva Heiskanen kertoo.

Kaivokatua pitkin kulkenut kettu pysytteli Heiskasen mukaan autotien lähellä, ja ainakin pari muuta ohikulkijaa huomasi myös eläimen. Raitiovaunuun noussut Heiskanen ei enää seurannut, mihin suuntaan kettu mahdollisesti jatkoi matkaansa.

Helsingin pelastuslaitokselle ei ole tullut ilmoituksia ketusta viimeisen vuorokauden sisällä, pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan Ylelle.

Pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikön vastuulla ovat hälytykset, joissa eläin aiheuttaa järjestyshäiriötä tai vaaraa ihmisille tai liikenteelle. Pelastuslaitos puuttuu tilanteeseen myös, jos eläin on jäänyt loukkuun tai on vakavasti loukkaantunut.

”Kettu on vain yksi eläin, johon kaupungissa voi törmätä”

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Andreas Lindén vahvistaa Ylen videon perusteella, että kyseessä on selvästi kettu. Kettu vaikuttaa hieman eksyneeltä ja on ehkä hakeutumassa sivummalle ihmisten ja autojen keskeltä, Lindén sanoo. Eläin ei näytä hänestä merkittävän huonokuntoiselta.

Lindénin mukaan on harvinaista, että ketut tulevat syvälle ydinkeskustaan. Ne hakeutuvat kuitenkin mielellään ihmisten läheisyyteen, jos löytävät ruokaa.

– Voisin kuvitella, että päärautatieaseman läheltä löytyy rottia. Periaatteessahan ketulle saattaa kelvata hodarinkin jämät, mutta myyrät ja muut jyrsijät ovat sen pääravintoa, hän sanoo.

Pesimättömät tai nuoret ketut voivat vaeltaa kymmeniä tai satoja kilometrejä pitkin poikin. Ravinto ja lämpö ovat näin talvella voineet ajaa eläimen Helsingin keskustaan.

– Se on mahdollisesti käynyt keskustassa aiemminkin, jos se on jostain vähän kaupungin ulkopuolelta. Toisaalta jos se on nuori yksilö, niin se ei ehkä tiedä, mihin on tullut ja katselee maailmaa, Lindén arvioi.

Helsingin tämänhetkisestä kettukannasta Lindénillä ei ole tietoa. Kaupunkieläimiä on kartoitettu noin 2000-luvun vaihteessa kaupungin omassa Helsingin eläinatlas-hankkeessa, mutta ajantasaista arviota kettujen määrästä ei ole.

Kadulla vastaantulevaan kettuun ei ole syytä reagoida, jos sillä ei ole hätää eikä se vaikuta sairaalta, Lindén kehottaa. Eläin ei ehkä arastele ihmisiä, mutta ei ole lähtökohtaisesti agressiivinenkaan.

– Kettu on vain yksi eläin, mihin kaupungissa voi törmätä. Kyllähän esimerkiksi metsäkauriita alkaa olla aiempaa enemmän vaikka Lauttasaaressa ja Viikissä.