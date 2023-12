Yli 110-vuotiaan kansalaisopiston opiskelijat joutumassa hajalleen – ”Keramiikka on tärkeää terapiaa”, sanoo Riikka Heiskanen

Savi saa uusia muotoja ja siveltimillä syntyy herkkiä kuvioita lasituksen pintaan Turun työväenopiston keramiikkaluokassa.

Tunnelma luokassa on kuitenkin hämmentynyt, järkyttynytkin. Keramiikkakurssilaisten tunnit ovat päättymässä Turun kaupungin säästöpaineisiin. Tuntien suosio on viime aikoina kasvanut, ja monet ovat käyneet niillä vuosia.

– Keramiikka on tärkeää terapiaa minulle. Teen työtä tietokoneella, ja pystyn pitämään töiden keskellä tauon. Olen ilmoittanut työnantajalle, että haluan käydä täällä kerran viikossa, kertoo Riikka Heiskanen.

Turun kaupunki on tilannut konsultilta selvityksen, jolla kaupungin talouden suuntaa voitaisiin parantaa. Osana sitä tuli esiin suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston yhteisen talon myyminen.

Kaskenmäessä sijaitseva talo on niin kallis korjata, että se kannattaa selvityksen mukaan myydä.

Päivätoiminta loppuisi kokonaan ja iltatoiminta hajautettaisiin kouluihin. Talossa opiskelee vuosittain yli 20 000 kurssilaista, ja Turun työväenopistoilla on vuosittain noin 900 kurssia.

Avaa kuvien katselu Opettaja Susanna Törnström opettaa espanjaa kurssilaisille. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kielten opiskelu on monelle tärkeä harrastus. Ryhmissä käy iäkkäiden lisäksi myös monia opiskelijoita ja työikäisiä, jotka kaipaavat joko virkistystä tai tarvitsevat kielitaitoa työelämässään.

Talossa opetetaan suomen kieltä myös maahanmuuttajille useilla päivä- ja iltakursseilla, ainoana paikkana Turussa. Lisäksi opistotaloa käyttää päivisin Luostarivuoren lukio.

Opiskelijat vastustavat kaavailuja voimakkaasti. Heille koulutalo on tärkeä tapaamispaikka, jossa sijaitsee myös erikoisluokkia kuten peilisalit liikunnalle, joogasaleja, taideluokat sekä erikoiskonein varustetut käsityöluokat.

Avaa kuvien katselu Kuntonyrkkeilijät harjoittelevat Turun työväenopiston peilisalissa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Turun työväenopiston talo Kurssilaisia vuosittain yli 20 000

Päivätoiminnassa jopa 2 000 viikossa

Toiminta alkoi vuonna 1908

Nykyinen talo on otettu käyttöön vuonna 1964

Sisäilmaongelmia tai välittömiä remonttitarpeita ei ole

Taloa on remontoitu 2000-luvulla

Suomen neljänneksi vanhin kansalaisopisto Lähde: Turun suomenkielinen työväenopisto ja Arbis Avaa

Terveen talon tulevat remonttitarpeet taustalla

Välittömiä korjaustarpeita rakennuksella ei ole, ja sitä on jonkin verran kunnostettu 2000-luvulla. Rakennuksen talotekniikka alkaa kuitenkin olla iäkästä, ja perusteellisempi remontti voi tulla eteen tulevan kymmenen vuoden aikana.

Kaupunki pelkää, että mahdollinen remontti vielä hyväkuntoiseen rakennukseen maksaisi jopa 20 miljoonaa euroa.

– Siellä on kaiken kaikkiaan tilaa 5 000 neliötä. Se pitäisi kymmenen vuoden sisällä käydä läpi perusteellisesti, mistä syntyy tietysti aikamoiset kustannukset, sanoo kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen.

Avaa kuvien katselu Turun työväenopisto sijaitsee arvotontilla keskustassa. Kuva: Arash Matin / Yle

Onko mahdollisesti taustalla se, että rakennuksen sijainti on niin hyvä, että se halutaan myydä asuntorakentamisen tarpeisiin?

– En tiedä, mitä erilaista käyttötarkoitusta tulevaisuudessa rakennuksella tai tontilla on. Kaupunkikehityksen tehtävä on miettiä ja ideoida sitä. Oma lähtökohtani on käydä keskustelua siitä, millainen on opistotoiminnan tulevaisuus Turussa, sanoo Jalonen.

Hän pitää kansalaiskeskustelua hyvänä asiana ja painottaa, että suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa.

– Riippuu nyt aika pitkälti myös kuntalaiskeskustelusta, tuleeko tästä edes esitystä koskaan tehtäväksi vakavalla mielellä, kertoo Jalonen.

Kuuntele Turun kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalosen laajempi haastattelu suunnitelmasta ja kaavailuista, minne kurssilaiset jatkossa sijoitettaisiin.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen turvaisi työväenopiston iltatoiminnan

Päivätoiminta tärkeää monille

Jos kaupunki myisi rakennuksen, päivätoiminta lopetettaisiin ja iltatoiminta siirrettäisiin muihin kouluihin. Päivätoiminnassa oli esimerkiksi viime viikolla mukana yli 2 000 kurssilaista. Opettajat ja opiskelijat ovat hämmästyneitä.

Avaa kuvien katselu Keramiikan opettaja Pipa Hytinkoski esittelee neljää keramiikkauunia, jotka ovat kovassa käytössä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Keramiikan tuntiopettaja Pipa Hytinkoski painottaa, että tällä hetkellä toimintaa on opistotalossa aamusta iltaan. Kaikki luokat ovat koko ajan varattuina, tyhjiä luokkatiloja ei ole.

– Talosta luopuminen tuntuu ihan mahdottomalta ja tosi järkyttävältä. Keramiikan ja kuvanveiston tiloja ei ole helposti löydettävissä, sanoo Hytinkoski.

Keramiikka on suosiossa. Kurssit ovat täysiä, ja viime kaudella jonossa eri kursseille oli 130 hakijaa.

Avaa kuvien katselu Kaisa Salokannel (edessä) ja Satu Kaunisto haluavat käydä päivätunneilla. Iltaisin harrastaminen on heille raskasta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Monet ovat tottuneita saapumaan opistolle, jonne on hyvät liikenneyhteydet. Opetustyön hajautus mutkistaisi myös opettajien työtä.

He joutuisivat toimimaan vahtimestareina, kun availevat koulujen ovia ja varmistavat, että työtietokoneet, erikoiskoneet ja taulunäytöt saadaan toimimaan.

Avaa kuvien katselu – Talon myynti olisi suuri virhe. Siinä viedään aika monelta hyvä harrastusmahdollisuus, sanoo Mikko Haapanen. Hän on opiskellut työväenopistossa myös japanin kieltä monta vuotta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Opiskelijoiden taloa puolustava adressi on kerännyt muutamassa päivässä yli tuhat nimeä. Monet ovat myös kirjoittaneet ajatuksistaan Turun Sanomien ja Åbo Underrättelserin mielipidepalstoille.

Kuuntele alta laajemmin keramiikkakurssilaisten tunnelmia.

Turun työväenopiston keramiikan opiskelijat toivovat jatkoa päivätunneille