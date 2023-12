Eläkeyhtiöt pakotteiden kanssa tarkkoina – Ilmarinen keskeyttänyt yksittäisten työeläkkeiden maksun

Ilmarinen on keskeyttänyt pakkotteenalaisten henkilöiden työeläkkeiden maksatuksia, sanoo vakuutus- ja eläkejohtaja Tiina Nurmi.

Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan takia yhä useammat yritykset joutuvat tutkimaan, kuuluvatko niiden asiakkaat pakotelistoille.

Esimerkiksi Asiakastiedon ylläpitämässä, muun muassa pakotteenalaisista toimijoista kootusti kertovassa järjestelmässä on tänä vuonna tehty satojatuhansia tarkistuksia.

– Voidaan sanoa, että palvelun käyttö on kolminkertaistunut hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. On eläkeyhtiöitä, sähköyhtiöitä, rakennusyhtiöitä, autoteollisuutta, kiinteistövälitys- ja vuokrauspalveluita suurimpina käyttäjäryhminä, luettelee Asiakastiedon tuoteomistaja Teemu Kettula.

Eläkeyhtiöillä on velvollisuus tuntea asiakkaansa, ja myös pakotelistoja verrataan aktiivisesti asiakkaiden tietoihin. Muun muassa Ilmarisella tämä on johtanut työeläkkeiden maksatuksen katkaisuihin.

– Olemme joutuneet keskeyttämään yksittäisten henkilöiden eläkkeiden maksatuksia pakotteiden takia. Kyse on kuitenkin yksittäistapauksista, korostaa Ilmarisen vakuutus- ja eläkejohtaja Tiina Nurmi.

Myös työeläkeyhtiö Elo on tehnyt pakotteiden suhteen sekä eläkkeiden saajia että yrityksiäkin koskevan tiukan linjauksen. Läntinen ei kerro, onko linjausta jouduttu käyttämään.

– Ei voida pitää voimassa vakuutusta sellaiselle yrittäjälle tai yritykselle, joka on pakotelistalle laitettu. Mutta toki yrityksen työntekijät saavat siitä huolimatta eläketurvansa ansaitsemistaan palkoista myös siltä ajalta, kun se yritys on siellä pakotelistalla ollut, kertoo Elon juristi Sari Läntinen.

Pakotelistalla oleva asiakas iso riski

Myös Elossa pakotteenalaisen henkilön työeläkkeen maksu pannaan poikki.

– Me olemme Elossa linjanneet, että tällaisessa tilanteessa eläkkeenmaksu keskeytetään. Perusteena on se, että pakotteet ovat EU-asetuksen tasoista sääntelyä, ja se on ensisijaista meidän kansalliseen lainsäädäntöön nähden. Mutta tällaisessa tilanteessa eläkkeensaaja voi hakea ulkoministeriöstä poikkeuslupaa siihen, että eläke voitaisiin maksaa, Läntinen sanoo.

Pakotelistalla oleva asiakas tai yhteistyökumppani on monelle muullekin yritykselle iso riski, sillä esimerkiksi mainehaitan ja rangaistavuuden lisäksi myös maksut voivat jäädä saamatta pankkien jäädyttäessä rahaliikenteen.

Osalla yrityksiä asiakkaiden taustojen tarkistamiseen velvoittavat myös rahapesun estämistä koskevat määräykset.